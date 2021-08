HARD MEDFART: VGs anmelder mener Per Heimlys lenge varslede bok om vennskapet med Ari Behn er blitt en svulstig og provoserende sak. Her er Per Heimly i fotostudioet dager før utgivelsen. Foto: Rodrigo Freitas

Trist som faen! Bokanmeldelse: Per Heimly: «Blodsbror»

Du har aldri sett så mange glossy bilder av Ari Behn samlet mellom to permer. Eller lest like mange poengløse fyllehistorier.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Per Heimlys lenge varslede bok om vennskapet med Ari Behn er blitt en svulstig og poserende sak. Tapetsert med bilder av den avdøde forfatteren og kunstneren som hele Norge på et tidspunkt trodde vi kjente.

Det kan virke som om fotografen Per Heimly har tømt skuffer og skap for det han har hatt liggende av bilder av kompisen Ari.

Forlaget lover at boken er «skamløst ærlig».

Det kan godt tenkes, hvis man med det mener en utmattende kaskade av nærsynte og perspektivløse anekdoter, med fyll og idiotiske krangler som minste felles multiplum.

FAKTA: «Blodsbror. Historien om Ari Behn og Per Heimly» Forfatter: Per Heimly. I samarbeid med Jo Johnsen:

Sjanger: Dokumentar

Forlag: Papermoon Publishing

Sider: 448

Kr: 449 Vis mer

Per Heimly vil gjerne fortelle historien om et tett vennskap, om opplevelsene de to kameratene delte med hverandre og etterhvert med store deler av den norske offentlighet.

Ikke minst gjennom TV-programmene de laget, men også gjennom de svært offentlige konfliktene, bruddet og forsoningen de gjennomgikk.

Boken er delt opp i 49 korte kapitler, hvert innledet med et kvasifilosofisk sitat av typen: «Vennskap er én sjel i to legemer» (Aristoteles).

Vi blir dratt gjennom en fortelling som starter med den unge Per Heimlys møte med det nyromantiske kunstnermiljøet i Oslo på 1990-tallet, og hans egen karriere som fotograf for tidens hotteste magasiner.

Samtidig vokser altså vennskapet med Ari seg stadig sterkere, inntil statusen som del av den kongelige familie fører til et langvarig brudd. Det blir ikke akkurat enklere av at Per Heimly i denne perioden selger kontroversielle bilder av Ari Behn til Se og Hør.

Men vennskapet tas opp igjen omtrent samtidig med at Behn begynner å søke ut av kongehusets trange rammer. Og nå skal alt med: Alle reisene, all festingen, all kranglingen og all utageringen.

GODE VENNER: Per Heimly og Ari Behn på en av sine mange reiser, her på TV-innspilling i Bosnia. Foto: Mattis Sandblad

Heimly tegner et bilde av seg selv som dramaqueen og barnslig selvsentrert kunstner, men samtidig som Aris beste og viktigste venn i tykt og tynt.

Det blir etterhvert en ganske monoton og repeterende historie leseren skal stampe seg gjennom.

Tidslinjen er uklar og til dels springende, og lesingen blir ikke lettere av det faktum at boken er ganske dårlig skrevet. Full av klisjeer og språkblomster. Hva betyr for eksempel formuleringer som: «romantikere uten romantikk og moralister uten moral»?

Da er det i og for seg bedre når forfatteren nøyer seg med å være vulgær: «Jeg ble knyttneveknulla av en oppslukende allkjærlighet».

Mest reagerer jeg likevel at Per Heimly har valgt å gjengi en rekke sms- eller messengermeldinger mellom ham selv og Ari Behn. Helt frem til de aller siste og mørkeste desemberdagene i 2019. Håper ikke min egen bestevenn hadde gjort det samme mot meg.

Det gir ihvertfall mening til begge ordene i forlagets formulering «skamløst ærlig».

Er da dette en spekulativ bok?

Svaret er at det først og fremst er en ganske uinteressant, perspektivløs og selvmedlidende bok Per Heimly har laget. Det er faktisk trist som faen.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk