Budskapet forsvinner i all sexen - Bokanmeldelse: Camilla Läckberg: «Vinger av sølv»

Camilla Läckbergs oppfølger til «Gullburet», «Vinger av sølv», er en platt og lite engasjerende thriller.

Og det viktige budskapet fra første bok, om at kvinner må stå sammen og stå opp for seg selv, forsvinner i den nye boken som fortsetter to år etter at handlingen i «Gullburet» sluttet. Den omtales som en frittstående oppfølger, men man bør ha kjennskap til denne for å få fullt utbytte av lesingen.

Vi møter igjen kvinnen Faye som fortsatt lever et luksusliv, men denne gangen er det på egne premisser. Hun har bosatt seg i en liten landsby i Italia, og det lukrative firmaet hennes Revenge skal ekspandere til USA.

Hun nyter full kontroll, også over eget seksualliv, og har heftige eventyr med både menn og kvinner.

Men fortiden truer. Faye risikerer nok en gang å miste alt det hun har kjært.

Fakta: «Vinger av sølv» Forfatter: Camilla Läckberg Forlag: Gyldendal Sjanger: Thriller Pris: 379kr Sider: 352 Vis mer

Problemet er at leseren aldri får følelsen av at det står noe viktig på spill. Gjennom bøkene i «Fjällbacka»-serien har Läckberg vist at hun er dyktig til å skape intelligente og overraskende plott som tar opp viktig samfunnstematikk.

Flere av hendelsene i «Vinger av sølv» beskriver realistiske situasjoner, som hva kvinner kan vente seg i jobbintervjuer ledet av menn. Men det er noe platt og uinspirert over det hele. Leseren engasjeres ikke til refleksjon.

Budskapet forsvinner i knull og uutnyttede spenningsmuligheter.

Men det hjelper ikke å pøse på mengder med erotikk og sex, eller beskrive et hvert fancy restaurantmåltid Faye inntar til det kjedsommelige. Läckberg er mye bedre når hun på lettfattelig vis, av og til med humor, skildrer Faye i forretningslivet. Her er det mange treffende observasjoner.

Ansatsen i boken, som kunne gitt flere nifse scener, utnyttes ikke maksimalt før i siste del. Og det er helt uforståelig at Faye lar egen lidenskap og kåthet vinne over budskapet om at kvinner må ta vare på hverandre.

I «Gullburet» var Faye en karakter leseren kunne kjenne seg igjen i. I «Vinger av sølv» har hun blitt en usympatisk person som ikke står noe tilbake for de mennene som forsøker å rive henne ned. Istedenfor å bli et feministisk ikon som seirer gjennom intelligens og styrke, tyr hun til lettvinte og uoriginale triks.

Glimtene vi får fra hennes fortid viser dessuten en karakterutvikling som er lite troverdig. Läckberg makter ikke å gjøre det forståelig hvordan det handlekraftige barnet endte opp som kuet rikmannshustru.

Boken oppfyller heller ikke kravene til en vellykket thriller. Her er verken spenning eller overraskende vendepunkter, bare overtydelige frempek og språklige gjentakelser som gjør historien forutsigbar og lite underholdende.

Läckberg har sagt at hun skrev denne serien for å utvikle seg som forfatter, og det er modig av henne å gå helt nye veier i krimlandskapet – ikke minst med tanke på bokens mange eksplisitte scener. Ironisk nok er det når hun går tilbake til sin opprinnelse, i scenene fra Fjällbacka, at hun er på sitt beste. Her befinner hun seg i chick noir-sjangeren, som skildrer sterke kvinner i marerittaktige situasjoner, gjerne i hjemmene.

Foreløpig er det ikke planlagt flere bøker, men slutten åpner for en mulig tredje bok med Faye i hovedrollen. En ting er i hvert fall sikkert:

Camilla Läckberg kan mye bedre enn dette.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Om forfatteren: Siden debuten i 2003 har Camilla Läckberg solgt over 26 millioner bøker. Hun er oversatt til 37 språk og utgitt i 60 land. Flere av bøkene i Fjällbacka-serien er filmatisert. Läckberg har også skrevet barnebøker. Gullburet, første boken i serien «Fayes hevn», ble utgitt i 2019. Denne uken ble det kjent at Läckberg skal skrive en ny spenningstrilogi sammen med den svenske mentalisten Henrik Fexeus.

Publisert: 14.09.20 kl. 08:37

