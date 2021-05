BARE SEKS DAGER ETTER: Generalsekretær i AUF Tonje Brenna (t.h) i Folket Hus sammen med AUF-leder Eskil Pedersen og statsminister Jens Stoltenberg på en minnemarkering seks dager etter tragedien på Utøya. Nå forteller Tonje Brenna sin historie. Foto: Berit Roald / Scanpix

Sterk 22. juli-skildring! Bokanmeldelse: Tonje Brenna: «22. juli – og alle dagene etterpå»

Dette er en sterk førstehåndsskildring fra terrordagen 22. juli 2011. Men det analytiske grepet glipper.

Av Sindre Hovdenakk

Tonje Brenna er i dag fylkesrådsleder i Viken, og bare 33 år gammel har hun allerede en imponerende politisk karriere bak seg. For ti år siden var hun generalsekretær i AUF, og dermed selvsagt til stede på sommerleiren på Utøya.

Det var da terroren rammet Norge, og etterlot seg 77 drepte, hundrevis av skadede og tusenvis av berørte.

«22. juli – og alle dagene etterpå» Forfatter: Tonje Brenna Sjanger: Dokumentar Forlag: J.M. Stenersens Forlag

Sider: 192

Kr: 379 Vis mer

Fremdeles er det like hjerteskjærende og opprivende å lese førstehåndsskildringene fra denne marerittdagen.

Da skytingen startet gjemte Tonje Brenna seg i skråningen ned mot sjøen sammen med mange andre AUF-ere, flere av dem alvorlig skadet. De klamret seg fast til hverandre og til livet, mens terroristen passerte på kanten rett over og likene falt og landet rundt dem.

Det er scener og opplevelser vi andre ikke helt kan fatte, men til tross for de nesten groteske skildringene makter Tonje Brenna å holde en nøktern og neddempet tone.

Selv om det sitrer av frykt, panikk og desperasjon rett under overflaten.

22. JULI-BOK: Tonje Brenna er i dag fylkesrådsleder i Viken og kommer denne uken med boken «22. juli – og alle dagene etterpå». Foto: Lars Petter Pettersen

Og det er nettopp angsten og uroen, for ikke å si det indre kaoset dette angrepet utløste, som ble sittende i kropp og sjel i årene etterpå.

Et viktig poeng for Tonje Brenna er å få frem hvordan merkelappen «overlevende» etter 22. juli ble det hun skildrer som et svett og litt for lite plagg hun aldri helt kom seg ut av, en nærmest klaustrofobisk tilstand.

Rollen som ansvarlig overlevende ble etter hvert for krevende å fylle, og forventningene til hvordan de som hadde overlevd Utøya til enhver tid skulle oppføre seg, passet slett ikke alle.

I likhet med så mange andre fikk også Brenna behov for å legge avstand til 22. juli for en periode.

Men med denne boken melder hun seg igjen på i debatten om det som skjedde.

Hun går sterkt i rette med Fremskrittspartiet og deres ufølsomme omtale av terroren. Og hun reagerer like sterkt mot det hun oppfatter som et forsøk fra Erna Solbergs side på å nøytralisere 22. juli, og dermed skrive AP og AUF ut av historien.

Oppgjøret med 22. juli har vært mer moralsk enn politisk, skriver Brenna. Nå må vi finne en måte å snakke på som ikke reduserer det til en hendelse, men som viser at Anders Behring Breivik og hans handlinger var en konsekvens av sterke politiske strømninger i det norske samfunnet.

Men det er nettopp her jeg synes at Tonje Brenna ikke helt får det til. For i stedet for virkelig å bore i dybden og komme med en treffsikker analyse, reduserer hun det politiske budskapet sitt til en rekke sjablongaktige begreper om hverdagspolitikk, trygghet og ansvar.

Som opplegg til en inngående debatt om høyreekstremismens nærvær i Norge, holder derfor ikke denne boken hele veien til mål. Men som en nådeløst ærlig skildring av hva det gjør med et menneske å bli utsatt for terror, har Brennas bok i høyeste grad en verdi.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk