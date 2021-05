CORONA-BOK: Camilla Stoltenberg er hovedpersonen i en ny bok om coronaåret som aldri tar slutt. Foto: Terje Bringedal, VG

Camilla Stoltenberg-bok om coronaåret: Jobbet 17 timer i døgnet

Camilla Stoltenberg (63) sa nei da flere forlag kontaktet henne om å skrive bok om coronapandemien, men til høsten kommer boken «Camilla Stoltenberg: Året som aldri tok slutt».

Dermed er det duket for coronabok-krig mellom to av de mest sentrale talspersonene i pandemien: VG skrev nylig at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad måtte utsette sin coronabok på grunn av corona.

Nå kommer begge bøkene i september i høst.

Boken om Camilla Stoltenberg er skrevet av NRK-journalisten Lilla Sølhusvik og utgis på J. M. Stenersens forlag.

– Det er en journalistisk dokumentar som følger Camilla Stoltenbergs perspektiv, det er først og fremst hennes fortelling slik hun forteller det. Men det var journalist Lilla Sølhusvik som kom til oss med ideen. Hun ville skrive en kronologisk fortelling om utviklingen gjennom hele pandemien – med Camilla Stoltenberg som hovedperson, sier sjefredaktør Cathrine Sandnes i forlaget.

Sa nei til alle forlag

Folkehelseinstitutt-direktøren sier til VG at hun bestemte seg tidlig for at hun ikke hadde tid til å skrive noen bok.

– I tillegg synes jeg det er vanskelig å forene det å skrive bok med rollen jeg har i krisen. Så jeg sa nei til slike henvendelser, sier Stoltenberg på telefon.

Men mange lørdags morgener siden oktober 2020 har hun satt av tid til journalist og forfatter Lilla Sølhusvik.

SKRIVER BOK: Nesten hver lørdag morgen har Camilla Stoltenberg brukt tid med NRK-journalisten Lill Sølhusvik, som til daglig jobber i Politisk kvarter. Hun har tidligere skrevet bok om Kristin Halvorsen og skriver nå om Camilla Stoltenberg. Foto: Ihne Pedersen

– På den måten har jeg fått formulere meg og sette de daglige begivenhetene i en større sammenheng nesten ukentlig. Det har vært nyttig. Jeg forholder meg til Lilla som en journalist som stiller spørsmål. Relasjonen blir tettere når vi sees så ofte over tid, men hun har sin uavhengighet, og det er hun som skriver bok, ikke jeg, sier Stoltenberg som har forståelse for at hun ble kontaktet.

– Det ble tidlig klart at dette er en hendelse som er helt spesiell i historien, og at jeg har en rolle som gir innsyn, ansvar og nærhet til det som skjer. Det er viktig å formidle dette videre, lære av det vi opplever og valgene vi tar – og jeg er i en posisjon der jeg kan bidra til det.

Planen for 2020 var trening og ettertanke

Forlaget skriver bant annet dette i sin omtale av boken:

«Da koronaen traff Norge, trådte den mest ukjente av Stoltenberg-familien for alvor fram i norsk offentlighet. Den opprinnelige planen for 2020 var å bruke mer tid på venner, ettertanke, trening – og å rydde leiligheten etter foreldrene. Det hun fikk var 17 timers arbeidsdager fra et hjemmekontor på loftet.»

BOKOMSLAG: Det er Lilla Sølhusvik, journalist i NRK, som skriver boken om Camilla Stoltenberg og coronapandemien.

– Jeg prøver å holde det mer i sjakk nå, men det blir sjelden under 12 timers arbeidsdag, sier Camilla Stoltenberg til VG.

– Det er absolutt ikke noe ideal å jobbe så mye, tvert imot, men det er vanskelig å la være så lenge krisen varer. Og så må jeg si at de ambisjonene jeg hadde for 2020, de hadde jeg ikke for 2021. For 2021 handlet det bare om å fortsette å håndtere krisen og ta ansvar, sier Stoltenberg.

Hun er blitt vant til mye oppmerksomhet fra alle hold dette året.

– Selv om det er fint å være leder, så er det uvant med all denne oppmerksomheten. Men etter hvert har folk blitt kjent med andre medarbeidere i Folkehelseinstituttet også, og jeg tror mange er blitt mer kjent med den faglige rollen instituttet har, sier Stoltenberg som understreker at hver gang hun åpner opp i mediene, så ligger det et budskap bak.

– Jeg har fortalt om personlige opplevelser, men hver gang jeg beveger meg ut i det, tenker jeg gjennom hvorfor jeg gjør det. Jeg har lite behov for å eksponere meg selv, det må handle om å formidle noe som er viktig. Det må være et budskap jeg forsøker å få frem.

– Men det kan være et enkelt budskap som: «Takk for at dere bidrar og holder ut» eller «La deg vaksinere».

Andre bølge mest krevende

Og tanken bak å bidra til denne boken, har vært en mer helhetlig beretning og sammenstilling av begivenhetene det siste halvannet året.

– Det har vært mye oppmerksomhet om den første fasen av pandemien. Her er det en mulighet til å tegne et mer sammensatt bilde. Perioden fra oktober i fjor har vært mer krevende på mange måter. Ikke like sjokkartet, kanskje, men det har vært en langvarig nedstengning, særlig i Oslo-området, som har vært svært krevende og tung for mange.

Foreløpig har hun ikke lest en eneste side av den kommende boken om seg selv.

– Jeg er opptatt av at forfatteren skal være uavhengig, også slik at hun kan være kritisk både mot meg og Folkehelseinstituttet. Jeg er spent og gleder meg til å lese det Lilla Sølhusvik skriver.

Men om det blir noen bok-krig med Espen Rostrup Nakstad har hun ingen kommentarer til.