HERTUGINNE: Meghan, her under et foredrag i Essex i mars i fjor, like før prinseparet flyttet fra England. Foto: POOL / Reuters

Meghan i nytt intervju: Ga Harry en benk i farsdagsgave

Hertuginne Meghan har gitt sitt første intervju etter den omstridte TV-praten med Oprah Winfrey i vår.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne gangen er det National Public Radio (NPR), og programvert Samantha Balaban som har fått Meghan i tale.

Intervjuet gikk på lufta søndag, og det var ikke tilfeldig at hertuginnen (39) valgte den amerikanske og britiske farsdagen som sendetidspunkt.

Meghan er nemlig aktuell med sin aller første bok, barneboken «The Bench», som handler om nettopp det nære båndet mellom far og sønn, sett gjennom en mors øyne.

Prinseparet fikk en datter 6. juni, og er nå tobarnsforeldre. Meghan forteller i radiosamtalen, som ble tatt opp like før datteren kom til verden, at hun grublet litt over hva hun skulle gi i farsdagsgave til ektemannen.

Valget falt på en benk.

– Jeg fant ut at jeg ville gi noe sentimentalt, et sted for ham som kan være en liten hjemlig base med vår sønn, sier Meghan, og sikter til eldstebarnet, Archie (2).

På baksiden av benken har hertuginnen fått festet en metallplate med et dikt hun selv har skrevet – om de øyeblikkene hun håper far og sønn skal dele på benken.

TOBARNSFORELDRE: Hertuginne Meghan og prins Harry i London i mars 2020, like før de flyttet til Canada, og senere USA. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Meghan forklarte i en pressemelding rundt lanseringen for halvannen måned siden at bokprosjektet startet med et dikt hun skrev til prins Harry (36) på den første farsdagen etter at Archie ble født.

39-åringen betror i intervjuet at hun har reflektert mye det siste året, i den spesielle tiden verden har befunnet seg i.

– Jeg tror mange av oss har innsett hvor mye som skjer i det stille, sier hun og forteller om alle gangene hun har observert Harry og Archie knytte bånd.

Meghan sier i intervjuet at da hun selv vokste opp, så savnet hun å kjenne seg igjen i bøkene hun leste. Derfor har det vært viktig for henne å inkludere alle typer familier i sine fortellinger, selv om det i utgangspunktet er en svært personlig bok.

–Jeg håper at alle barn og enhver familie kan åpne denne boken og se seg selv i den, enten det handler om at man bruker briller, har fregner, en annen kroppsfasong, etnisk opprinnelse eller religion, sier hun.

FORFATTER: «The Bench» er hertuginne Meghans første bok. Foto: Random House Children's Books

Hertuginnen beskriver «The Bench» som en kjærlighetshistorie.

– Den handler om å vokse sammen med noen og ha denne dype forbindelsen og tilliten som gjør at uansett om man har gode eller dårlige dager, så er denne personen der for deg, sier forfatterdebutanten.

Hun legger til at hun håper de som leser den, kan se at kjærlighetshistorien gjenspeiler hennes egen families historie.

Flere britiske tabloidmedier har meldt at Meghans bok ikke har markert seg på boklistene, men «The Bench» ligger i skrivende stund på førsteplass på en av New York Times’ bestselgerlister for barnelitteratur.

Like før lansering ble også boken beskyldt av enkelte for å være plagiat av en annen bok.

OMSTRIDT: Prins Harry og hertuginne Meghan i TV-intervjuet med Oprah Winfrey i april. Foto: Handout /Reuters

To måneder har gått siden det mye omtalte intervjuet prinseparet gjorde med Oprah Winfrey (67), der mental helse var et sentralt tema. Prins Harry uttalte i intervjuet at han føler seg sviktet av sin far, prins Charles (72).

Hertuginne Meghan hevder på sin side at hun gikk med selvmordstanker, og at hun ikke fikk hjelp fra hoffet da hun angivelig ba om det.

Disse betente temaene var imidlertid ikke noe samtaleemne i det nye radiointervjuet.

Meghan og Harry forklarte da de trakk seg tilbake fra kongelige plikter at de vil være økonomisk uavhengig. De har flere prosjekter på gang, og Harry er blant annet blitt sjef i et gründerselskap i Silicon Valley.