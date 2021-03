BESTSELGER: I 1948 skrev Max Manus en roman som aldri ble utgitt. Ikke før nå – og «Rottejegeren» går til topps på den norske bestselgerlisten. Foto: Filmkameratene AS

Max Manus-roman utsolgt - går helt til topps

Akkurat nå er det den avdøde motstandshelten Max Manus som selger mest bøker i Norge.

Av Camilla Norli

For én uke siden kom romanen «Rottejegeren» ut – 73 år etter at Max Manus skrev den i 1948. Boken har fått knallmottagelse og terningkast 5 både i VG og Dagbladet, og førsteopplaget på 3500 bøker ble revet vekk første dag boken var i salg.

– Interessen har vært enorm rett og slett. Både fra pressen, bokhandlerne – og ikke minst fra vanlige boklesere som kontakter oss med spørsmål og informasjon om «rottejakten», forteller redaktør Aslak Nore i Kagge forlag.

Andreopplaget på 4000 er også utsolgt fra lager, ifølge forlaget, og et tredjeopplag på 6000 bøker er allerede bestilt.

I dag går boken helt til topps på den norske Boklista, foran bestselgere som Katrine Wessel-Aas, Lars Saabye Christensen og Jojo Moyes. Boken topper salgslistene både for ebok og fysiske bøker.

– Vi hadde overhodet ikke forventet dette. Vi antok manuskriptet fordi vi syntes det var spennende og viktig, trykket et lite førsteopplag og hadde ingen store kommersielle forventninger. En uventet suksess er det aller morsomste i vårt yrke, så dette smaker godt, sier Aslak Nore.

BOKENS REDAKTØR: Aslak Nore er overveldet over den enorme interessen for «Rottejegeren». Foto: Kagge

Boken ble aldri utgitt i sin tid. Manuset ble liggende i årevis i et rosemalt skap i huset han bodde i på Landøya i Asker. Trolig handlet det om at innholdet ville ha skapt rabalder i etterkrigstiden.

Max Manus skriver her om en del av krigshistorien som er lite belyst, og det handler om motstandsfolkene som utførte likvidasjoner av angivere og torturister. De såkalte «rottejegerne». Vi møter hovedpersonen Freddy som etter krigen plages dag og natt av det han opplevde og gjorde under krigen som rottejeger.

Aslak Nore tror suksessen først og fremst skyldes Max Manus selv.

– Det er en ærlig bok, fortalt nedenfra, fra en krigsveteran som taler rett fra levra og ikke styrer unna de vanskelige spørsmålene, om skyld og opportunisme, om hvordan det faktisk var å måtte likvidere landsmenn. Uten sammenligning for øvrig, tror jeg mange soldatveteraner kan kjenne igjen følelsene han beskriver, blandingen av stolthet, traumer og tomheten etterpå.

Mette Manus, datteren til Max Manus, er også overrasket over at interessen for boken er så stor.

– Det hadde vi aldri forestilt oss. Vi trodde at den ville bare treffe noen spesielt interesserte, forteller Manus som synes det er godt og viktig at boken endelig er utgitt etter så mange år.

– Ja, det er viktig fordi boken er et ekte tidsbilde. Jeg synes også det er viktig at de psykiske reaksjonene som motstandsfolkene hadde etter krigen, kommer frem, siden de kan være aktuelle også for dagens veteraner. Dessuten er tematikken lite belyst, sier Manus til VG.

Det var hun som sammen med brødrene Max og Georg i fjor sommer bestemte seg for å vise det gamle manuset til historiker Guri Hjeltnes som absolutt mente at det burde utgis. Kagge og Aslak Nore tente på ideen – og resten er historie.

VGs anmelder mener Nore sammen med familien har gjort «en fremragende jobb med å modernisere og samtidig bevare noe av den tidsriktige sjargongen i teksten» og kaller boken «sprengstoff fra motstandshelten Max Manus».