SKAL SKRIVE BOK: Thomas Seltzer går nå i gang for fullt med å skrive Amerika-bok. Den kommer etter hvert ut på Oktober forlag som vant budrunden med seks norske forlag involvert. Foto: Frode Hansen

Budkrig på Thomas Seltzers uskrevne bok: − Det er uvanlig

Hele seks norske forlag kjempet om rettighetene til boken Thomas Seltzer (51) skal skrive om USA.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Interessen har vært helt vill. Jeg tror ikke jeg har opplevde lignende i Norge før, sier Thomas Seltzers litterære agent Tor Jonasson i svenske Salomonsson Agency til VG.

Jonasson vil ikke ut med hvor store summer budrunden kom opp i, men sier at det gikk høyt.

– Vi er veldig fornøyde med forskuddet, for å si det sånn, sier Jonasson.

Før han har skrevet en eneste linje, fikk altså Thomas Seltzer seg litterær agent i Stockholm – og bud fra hele seks forlag.

– Det er jo hyggelig, det, sier Thomas Seltzer til VG.

Han understreker at det først og fremst var av praktiske årsaker at det ble som det ble med kontrakten med Jo Nesbøs stjerneagenter – før det i hele tatt var skrevet noen bok.

les også Seltzer har signert kontrakt med Nesbø-agentene

– Grunnen til at jeg skaffet meg en agent, var fordi det kom masse henvendelser fra forlag som ville at jeg skulle skrive bok om Amerika. Og jeg som er vant til platebransjen, tenker at det lønner seg å ha folk som tar seg av sånt. Det var Matias Faldbakken som anbefalte Tor og Salomonsson, sier Seltzer.

Noen prestasjonsangst for å ha solgt noe som ennå ikke er skrevet, har han overhodet ikke.

– Nei, folk gir ut bøker om alt mulig i Norge. Terskelen er veldig lav. Bare man har vært på sydentur, så blir det bok av det. Jeg har skrevet litt før, og dette er et resultat av TV-dokumentarene «I Hilary og Donalds bakgård» og «UXA». Der gjorde vi en god jobb, så nå skal jeg gjøre et hederlig forsøk på å løse den samme oppgaven – i bokform, sier Seltzer.

Sjekk denne: Sakprosaboken som ble kåret til årets beste i Time magazine, NY Times og Washington post

Seltzer har selv amerikansk far – og bodde som liten i Superior i Wisconsin. Egentlig har det overrasket ham at nordmenns store USA-interesse bare fortsetter.

– Jeg har vært på en foredragsrunde nå etter TV-dokumentaren «UXA», og det er spinnvilt stor interesse. Jeg trodde det ville gi seg, men dette valget tar jo ikke slutt!

SATSET: Tor Jonasson i Salomonsson Agency var overbevist om at det ville bli rift om Thomas Seltzers bok om USA – og fikk rett. Foto: Salomonsson AGENCY

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag sier til VG at hun aldri var i tvil om at de måtte sikre seg denne boken.

– Jeg har fulgt med på det Thomas Seltzer gjør lenge, og jeg vet at han skriver bra. «UXA»-serien hadde noe helt spesielt, og det som skjer i USA og kreftene som er i sving der, angår hele verden. Thomas Seltzer kan tilføre dette stoffet noe helt eget, sier Engelstad.

– Det er uvanlig med budkrig på en bok som ennå ikke er skrevet, men her gikk dere inn for fullt?

– Ja, det er uvanlig, men denne gangen var det det som måtte til. Vi var sikre på at vi ville ha denne boken, og da gikk vi for det, sier Engelstad som tror boken Seltzer skal skrive passer godt inn på Oktober forlag – selv om de ikke utgir mye sakprosa.

– Seltzer har et veldig originalt blikk, en særegen tilnærming og et stort kunnskapstilfang. Oktobers sakprosaliste er liten, men nøye utvalgt, og boken Seltzer skal skrive vil passe veldig godt inn der, sier Engelstad.

Tor Jonasson i Salomonsson Agency tror Seltzer og Oktober er en bra match.

– Oktober forlag er kjent for å være et veldig bra litterært forlag, men de gir også ut noen få, veldig gode sakprosabøker – slik som «Havboka» av Morten Strøksnes. Vi gleder oss til å se resultatet av samarbeid mellom forfatter Seltzer og Oktober her, sier Jonasson.