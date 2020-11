KRITISK: Maja Lunde mener bokbransjen fremstår som handlingslammet i møtet med ny teknologi – og mener at de nå må rydde opp og få på plass avtaler for strømming av bøker. Foto: Frode Hansen

Maja Lunde om strømmeavtaler i bokbransjen: − På tide at vi skjerper oss

Maja Lunde, en av Norges mest suksessrike forfattere, mener det er på tide med en opprydning i bokbransjen.

– Det er på tide at vi skjerper oss og kommer i havn med avtalene for strømming av bøker. Vi er på overtid, sier Maja Lunde til VG.

De siste ukene har strømmedebatten rast i VG etter at syv forfattere, med Jørn Lier Horst, Unni Lindell og Tom Egeland i spissen, gjorde opprør mot at de store forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug med noen unntak har låst sine egne forfattere til hver sine strømmetjenester.

Kort fortalt: Cappelen Damm-forfattere har stort sett vært tilgjengelig på Storytel, og Aschehoug- og Gyldendal-forfattere på Fabel. Cappelen Damm eier 50 prosent av Storytel, mens Aschehoug og Gyldendal eier Lydbokforlaget som driver Fabel.

Fire andre forfattere – med Anne Holt i spissen – slo så tilbake mot de syv som de mener er usolidariske og ute etter mer penger til seg selv.

Mens Cappelen Damm mener de syv forfatternes fremstilling av problematikken er «omtrentlig og villedende».

Nå kommer også forfatter Maja Lunde på banen.

Hun er glad for at denne debatten tas skikkelig – også i det offentlig rom.

– Strømming av bøker er blitt en stor og viktig del av bokbransjen, og det er klart at vi må sikre forfatterne både i dagens situasjon og i tiden som kommer, sier Lunde.

Maja Lunde har selv vært frustrert over at blant annet bestselgerromanen «Bienes historie», som også ble Tysklands mest solgte bok i 2017, ikke kunne strømmes på Storytel – den desidert største plattformen i Norge. Da boken i år ble lagt ut på begge strømmetjenestene som en del av et prøveprosjekt, påvirket det egen inntekt.

– Det er riktig som de syv forfatterne sier: Det lønner seg for en forfatter å være tilgjengelig på begge plattformer. Jeg mener imidlertid vi må se mer prinsipielt på dette, sier Maja Lunde som peker på to hovedproblemer i bransjen:

– Det første er at vi ennå ikke har fått på plass en normalkontrakt, og at forfatterne ikke er sikret inntjening per strømming. Det andre er at forlagene og strømmetjenestene finner mange forretningsmessige grunner til ikke å følge Bokavtalen, sier Lunde.

Skaffe- og leveringsplikt

Sentralt i striden om strømmetjenestene, står nemlig skaffe- og leveringsplikten som handler om at alle forlag skal kunne levere eller skaffe bøker til alle bokhandlere. Fra 2017 kom det et tillegg i bokavtalen som omhandlet strømmetjenester, og her er det altså ulike oppfatninger. Men både forfatterforeningen, bokhandlerforeningen – og de syv forfatterne mener at dette skal gjelde:

Du skal kunne finne Maja Lundes bøker både hos Storytel og Fabel – slik du finner Maja Lunde både hos Norli og Ark.

– Jeg synes det er rart at ikke skaffe- og leveringsplikten er overhold fra dag én, sier Lunde.

– Forklaringene for pliktunnlatelse er flere, og det pekes gjerne på egenskaper hos de nye tjenestene. Andre land har misunt oss systemene og avtalene våre. Men likevel er det som om vi i møte med ny teknologi kaster viktige prinsipper på båten for å tilpasse oss tjenestene, i stedet for å forvente at tjenestene skal tilpasse seg vårt system, sier Lunde.

Etter at debatten startet i VG, ble det kjent at Fabel og Storytel har inngått en avtale om utveksling av et «tresifret antall bøker», men dette er ikke å oppfylle skaffe- og leveringsplikten, mener forfatterne.

Maja Lunde pekte allerede for et år siden på det hun kaller handlingslammelse i bokbransjen, i en kronikk i Aftenposten, og har siden dette selv sittet i forhandlingsutvalget som jobber med en ny kontrakt for strømming av bøker.

– Vi har holdt på i et år, det går alt for sakte. Vi fremstår som handlingslammet, og i verste fall risikerer vi Spotify-tilstander, hvor musikerne sitter igjen med nesten ingenting når de blir lyttet til. Ingen vet imidlertid hvordan salg av bøker vil foregå i morgen eller om ti år, derfor er det essensielt at vi fortsetter å minne oss selv om hva som er viktig, både for bransjen og litteraturen, sier Maja Lunde.

Forleggerforeningen: Ber Kulturministeren om ekspertutvalg

Forleggerforeningens administrerende direktør Heidi Austlid sier til VG at de vil be kulturminister Abid Raja om å komme på banen.

– Jeg ønsker at Kulturministeren setter ned et ekspertpanel som består av alt fra samfunnsøkonomer, eksperter på konkurranserett, folk med god teknologiinnsikt - og ikke minst de som har god litteratur- og kulturkompetanse - som kan gi gode råd til hva politikken skal løse fremover. Vi ønsker jo ryddige og ordentlige forhold i bransjen, sier Austlid som startet i jobben som direktør for Forleggerforeningen for bare seks uker siden.

NY DIREKTØR: Heidi Auslid har overtatt som direktør i Forleggerforeningen etter Kristenn Einarsson. Hun kommer fra jobben som administrerende direktør i IKT-Norge. Foto: Forleggerforeningen

Forespørselen til kulturministeren er foreløpig ikke sendt i offisielle kanaler, og statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet svarer slik på VGs spørsmål om dette og flere andre spørsmål om strømming av bøker:

– Vi i Kulturdepartementet er opptatt av at bokbransjen legger til rette for at litteratur blir tilgjengeliggjort i størst mulig grad digitalt. De gode løsningene er det aktørene i bokbransjen som må komme frem til i fellesskap. Kulturdepartementet vil eventuelt ta stilling til et forlag om å nedsette utvalg dersom henvendelsen blir rettet hit, skriver Berge Stang i en epost til VG.

Austlid i Forleggerforeningen synes det er vanskelig å svare på kritikken om at arbeidet med nytt avtaleverk for strømming har tatt så lang tid.

– Dette er kompliserte forhandlinger, derfor har det tatt tid.

– Forleggerforeningen og forfatterforeningene har snakket om dette i seks år nå, og Maja Lunde med flere mener det er på overtid?

– Jeg kan ikke ta ansvar for det som har skjedd før min tid, men skal ta ansvar for det som skal skje videre. Det er viktig at vi som foreninger klarer å komme oss videre med å fornye kontraktsverket. Det vil være til stor nytte for oss alle.

– Maja Lunde sier at sier at et hovedproblem er at forlagene finner mange forretningsmessige grunner til ikke å følge skaffe- og leveringsplikten når det gjelder strømmetjenestene?

– Jeg mener bransjen forholder seg til prinsippene i bokavtalen. Skaffe- og leveringsplikten skal også gjelde for strømming, men her er det partene selv som må bli enige om de kommersielle betingelsene, det har vi som bransjeforening ikke lov å blande oss inn i.

