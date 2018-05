KRIMSENSASJON: Det er Ingar Johnsrud blitt beskrevet som etter to terningkast seks på sine to første bøker. Nå avslutter han trilogien om Fredrik Beier - og sisteboken holder ikke samme nivå, mener VGs anmelder. Foto: Terje Bringedal

Bokanmeldelse: Ingar Johnsrud: «Korset»

Publisert: 25.05.18 15:57

4

BOK 2018-05-25

De to første bøkene om politioverbetjent Fredrik Beier fikk terningkast 6, men den tredje og avsluttende boken blir til tider utmattende omstendelig og sliter med å holde spenningsnivået oppe.

Ingar Johnsrud debuterte med et smell da han i 2015 ga ut «Wienerbrorskapet» , fulgt opp av «Kalypso» i 2016. Begge fikk terningkast 6 av undertegnede som mener at Johnsrud leverte krim på absolutt internasjonalt toppnivå.

Krim Forfatter: Ingar Johnsrud Tittel: «Korset» Forlag: Aschehoug Sider: 526 Pris: 399 kr.

I årets bok vil han åpenbart samle trådene fra de to forrige bøkene og sette et foreløpig punktum for historien om den plagede politimannen Beier og hans kamp mot de helt store konspirasjonene.

Det blir imidlertid i meste laget denne gangen. Her skal det holdes styr på en hemmelig organisasjon som disponerer midler til kjemisk krigføring av verste slag, en mildt sagt forrykt pastor med personlige hevnmotiver, en vansiret finsk leiemorder, undersøkende journalistikk som krever store ofre og maktintriger helt til topps i den norske regjeringen.

Legg til Fredrik Beier egne private traumer, uforutsigbare hendelser på politihuset, drap så det skvetter etter og enda et par ingredienser, og det sier seg selv at dette blir en skikkelig munnfull å tygge seg gjennom.

Ikke for det, Ingar Johnsrud skriver stort sett fortettet og godt og er flink til å bygge spenning. Særlig gjelder dette i bokens begynnelse, der tempoet også er på det høyeste. Men etter hvert er det som om piffen går litt ut av historien, det blir for mange og omstendelige forklaringer som må med, og handlingen trekker ut i langdrag. Det gjør heller ikke saken noe bedre at mye av det som skjer blir vel forutsigbart.

Heller ikke som ren actionforfatter overbeviser Johnsrud helt denne gangen. De dramatiske scenene blir overraskende like – litt slåssing og håndgemeng – og det var det. At mye av handlingen, ikke minst mot slutten, overskrider grensene for hva man kan kalle «sannsynlig» spiller mindre rolle i denne sammenhengen. Dette er en sjanger der den litterære fantasien både kan og bør være rik.

En siste innvending fra min side er at jeg skulle ønske Ingar Johnsrud kunne gått dypere ned i noen av intrigene, i stedet for å spre handlingen så voldsomt. Skyte mer med pistol enn med hagle, for å si det sånn.

Men innvendingene til tross: De mange som likte «Wienerbrorskapet» og «Kalypso» bør absolutt få med seg avslutningen med «Korset». Det er på sitt beste utmerket og ganske spennende underholdning – i hvert fall for den som har god tid i sommer.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk