Bokanmeldelse: Margit Walsø: «Parfymeorgelet»

Margit Walsø har skrevet en stemningsfull roman om svik, lengsel og jakten på essensen i tilværelsen.

Ingrid var bare 15 år da faren døde, og siden den gang har hun strevd med å finne seg til rette. Forholdet til moren er anspent. Blant farens etterlatenskaper finner Ingrid noe som får henne til å reise til Grasse i Frankrike og den lokale parfymefabrikken til Sonja Richard.

Fakta Roman Tittel: Parfymeorgelet

Forfatter: Margit Walsø Forlag: Vigmostad & Bjørke Sider: 269 Pris: 332 kr.

Her får hun arbeid. Opplæringen i hvordan man skaper den perfekte duft blir for Ingrid en søken etter identitet og sannhet, og en jakt på de skjulte bestanddelene i farens liv.

Walsø er dyktig til å komponere en fortelling. Det er et spennende grep å bruke en parfymes oppbygging for å strukturere historien om Ingrid. Kunsten å skape en god lukt henger sammen med kunsten å lage en god historie.

Boken er delt inn i tre deler hvis navn også representerer de ulike duftdelene av en parfyme: Toppnote, hjertenote og bunnote. I parfymens verden skal toppnoten sørge for å gi en god luktopplevelse med en gang. Walsø starter sin fortelling stemningsfullt. Det er et fint grep å følge ferden til et frø når hun snevrer inn på det fortellingen skal handle om.

Bokens midtparti fungerer, som i en parfymes hjertenote, som en behagelig overgang til slutten. Gradvis får leseren innblikk i Ingrids fortid og forstår stadig mer av trangen som har ført henne til Frankrike. I slutten av boken avsløres alle hemmelighetene og karakterenes sanne natur. Skjønt noen store avsløringer er det ikke snakk om – for det meste er forutsigbart ganske tidlig i boken.

Walsø skriver i et lavmælt, nedtonet språk med fine metaforer og skildringer. Hun har satt seg grundig inn i parfymemaking, og deler av dette er interessant lesing. Av og til blir det imidlertid for mange detaljer som tar fokuset vekk fra resten av fortellingen. Noen steder kunne relasjonene vært loddet dypere. Særlig i starten går flere ting for fort, og konflikter løses for lett.

Bokens tittel henspiller på en samling dufter en parfymør må ha for å kunne komponere en parfyme, men kan også ses på som en metafor for Ingrids jakt på en sannhet hun sanser, men ikke riktig klarer å gripe før hun har alle delene stilt opp foran seg.

