KRIGSNERD: – Pappa og jeg snakket mye om boken underveis. Han var jo en krigsnerd. Selv vår siste samtale, handlet egentlig om krigen, sier Marte Michelet. Foto: Terje Bringedal

Marte Michelet: – Leit og rart at pappa ikke fikk lese den nye boken

BOK 2018-11-08T18:32:34Z

Marte Michelets nye bok handler om hjemmefronten og jødeforfølgelsen under annen verdenskrig. Den ble lansert torsdag og har allerede vakt oppsikt. Fire år har hun brukt på arbeidet med boken. Pappa Jon var en viktig diskusjonspartner underveis. Men han rakk aldri å lese boken.

Publisert: 08.11.18 19:32

– Jeg savner ham, sier Marte Michelet til VG.

Den nye boken hennes «Hva visste hjemmefronten?» med undertittelen «Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet» vekker oppsikt. Michelet gir blant annet tre tyskere mye av æren for at mange jøder klarte å flykte før deporteringen i 1942. Helt ukontroversielt er det heller ikke at det kommer frem at mange motstandsfolk tok seg godt betalt for å hjelpe jøder på flukt.

– Marte Michelet (43) er en rasende dyktig journalist, en iherdig og observant graver, har et brennende hjerte og en agenda: Å ta et oppgjør med hjemmefrontens innsats for jødene i Norge, skriver VGs anmelder Guri Hjeltnes og gir boken terningkast fire.

– Det gjør vondt å lese Marte Michelets bok om hjemmefronten og jødeforfølgelsen. Forhåpentlig utløser den mange og heftige debatter, mener Aftenpostens anmelder.

– Pappa og jeg snakket mye om boken underveis. Han var jo en krigsnerd. Selv vår siste samtale, handlet egentlig om krigen, sier Marte Michelet.

Hun legger ikke skjul på at hun savner faren som døde 14. april i år. Han rakk akkurat å fullføre den siste boken i serien om norske sjøfolks heroiske innsats under 2. verdenskrig, «En sjøens helt».

Det er fire år siden Marte Michelet kom med sin forrige bok, «Den største forbrytelsen» som fikk en strålende mottagelse hos anmelderne. I VG ble det terningkast seks – og vår anmelder skrev blant annet dette:

«Marte Michelets bok er ingen festforestilling å lese. Men det er meningsfullt å lese en god fremstilling av en traumatisk del av norsk historie. Med sin sobre fortellerkvalitet er denne boken – om det er mulig å si det i oktober – årets beste sakprosabok».

De siste fire årene har Marte Michelet som jobbet med sin nye bok hvor utgangspunktet er at 773 norske jøder ble sendt til de tyske dødsleirene. Den etablerte fortellingen har i alle år vært at aksjonen kom som lyn fra klar himmel og at hjemmefronten gjorde alt som sto i dens makt for å redde jødene.

– Boken ble ikke ferdig før pappa døde. Det er både leit og rart at han ikke fikk lese den, sier Marte Michelet.

Nå er Marte ute med sin nye bok hun blant skriver at «Kjakan» Sønsteby visste om jødedeportasjonene i 1942 tre måneder før de skjedde. Spørsmål som reises i boken er hvor fikk han informasjonen fra? Varslet han videre? Hvilken rolle spilte den svært hemmelige forbindelsen mellom Sønsteby og «hans» fire i Statspolitiet?

I VG torsdag kom det frem at Gyldendal forlag, som utgir boken tok kontakt med blant andre Sønstebys datter, Elisabeth Sønsteby på forhånd og orientert om at det kommer en ny bok. Til VG fortalte hun da at hun ikke var kjent med opplysningene som kommer frem i boken, men at hun er veldig spent på å lese Michelets nye bok.

– Jeg fikk overlevert et dokument i 2014 og har fulgt sporene. Jeg har hele tiden skjønt at dette var kontroversielt. Jeg er forberedt på sterke reaksjoner – og jeg kan skjønne at det er tøft for Gunnar Sønstebys datter, Elisabeth. Jeg håper at hun leser boken. Hun fortsatt har all grunn til å være stolt av faren sin, sier Marte Michelet.