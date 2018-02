GIR UT BOK: USAs tidligere førstedame Michelle Obama, her under en helsekonferanse Washington i mai i fjor. Foto: NTB Scanpix

Michelle Obama med bok om sitt liv

Publisert: 26.02.18 03:09

BOK 2018-02-26T02:09:21Z

Forlaget varsler en åpenhjertig bok om seire og skuffelser når Michelle Obama gir ut sine memoarer til høsten.

I fjor ble det varslet at USAs tidligere førstedame skal gi ut boken om sitt liv. Nå er datoen satt til 13. november.

USAs forrige president Barack Obama og kona Michelle skrev under en felles bokavtale med forlaget Penguin Random House i fjor vår. De økonomiske detaljene i bokavtalen er ikke kjent, men den er antatt å være verdt et tresifret antall millioner kroner.

Boken har ennå ikke fått en norsk tittel, men originaltittelen er «Becoming». Nå varsler forlaget en klok og åpenhjertig bok fra USAs første afroamerikanske førstedame, en personlig historie om seire og skuffelser, både de offentlige og de private.

I boken skildrer hun opplevelsene som har formet henne, fra barndommen på sørsiden av Chicago, via årene som utøvende yrkeskvinne hvor hun måtte balansere kravene til morsrollen mot kravene fra arbeidsplassen, til tiden hun tilbragte på verdens mest kjente adresse, skriver forlaget i en pressemelding.

Ektemannen Barak Obamas har hatt stor suksess med sine bøker selvbiografien «Dreams from My Father» som kom ut i 1995 og ble oversatt til norsk i 2008 («Å leve en drøm») og den politiske boken «The Audacity of Hope» i 2006. Bøkene er til sammen solgt i millionopplag. Det er ennå ikke satt noen dato for hans memoarer som er ventet å fokusere på hans åtte år i Det hvite hus, melder CBSNews .