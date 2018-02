SKILLER SEG UT: Benedicte Meyer Kronebergs (f. 1972) sjette roman siden debuten «Ingen skal høre hvor stille det er» (2019), skiller seg ut i floaren av norske samtidsromaner. Hun er for tiden bosatt i Singapore. Foto: Monica Kopperdal Hellem

Brennaktuell norsk roman! Bokanmeldelse: Benedicte Meyer Kroneberg: «Der det brenner»

Publisert: 09.02.18 13:04

Det er befriende å lese en norsk roman som ikke er full av navlelo, selvopptatthet og med handling fra en hytte i skauen.

Benedicte Meyer Kronebergs sjette roman siden debuten er en solid bok som skiller seg ut i floraen av norske samtidsromaner.

En middelaldrende norsk kvinne har flyttet til Singapore med mannen John og sønn Sigurd. Høsten 2015 er den sør-asiatiske storbyen rammet av giftig røyk fra skogbranner i Indonesia, og det advares mot å ferdes utendørs.

En telefon fra Norge om at sønnens biologiske far, den alkoholiserte musikeren Rikard, har fått hjerteinfarkt, leder til et ras av tanker hos jeg-fortelleren om hvem vi er for andre, våre nærmeste, som mor og kjæreste, men også overfor mennesker på tvers av sosiale skillelinjer og klasse.

Gjennom et hektisk døgn, der indre og ytre trusler forrykker balansen i tilværelsen, blir jeg-fortellerens fortid i Norge og nåtid i Singapore flettet sammen til en intens fortelling om ansvar og evne til å se andre mennesker.

Både mannen og tenåringssønnen hennes er bortreist. Selv skal hun dra på arbeid som frivillig på krisesenteret for kvinner som har rømt fra sine arbeidsgivere. Denne dagen skal en gruppe av fremmedarbeiderne delta i et kunstprosjekt med en kinesisk performancekunstner.

Forfatteren har et åpenbart sterkt sosialt engasjement, der miljøkatastrofer, flyktningkriser og utnyttelse av mennesker, er sentrale temaer som blir utforsket, tildels på elegant vis, ikke minst via beskrivelsene av performancen kvinnene deltar på.

Det er befriende å lese en norsk roman som ikke er full av navlelo, selvopptatthet og med handling fra en hytte i skauen. Når det er sagt, ikke alt i romanen føles helt forløst, og slutten kommer veldig abrupt på.

Dessverre kan det også virke som om språkvasken har gått litt for kjapt i forlaget, med flere eksempler på haltende syntaks, korrekturfeil og logiske brister, noe som bør rettes til pocketutgaven. Et eksempel: «Guiden fortalte om de ulike vekstene og trærne, om de var opprinnelige arter for byen, eller om de hadde kommet til i løpet av tiden byen hadde vært bebodd, og i så fall fra hvor.» Var byen en by før den ble bebodd?

Disse kritiske innvendingene til tross, «Der det brenner» fremstår som en roman der forfatter og hovedperson tar sin tittel bokstavelig ved å gå dit det brenner både for dem selv og verden akkurat nå.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro