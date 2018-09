FRA LYRIKK TIL KRIM: Ruth Lillegraven (39) er kjent som lyriker, og hun har blant annet vunnet Brageprisen. Nå debuterer hun med krim. Foto: Sturlason

Effektiv thriller: Bokanmeldelse: Ruth Lillegraven: «Alt er mitt»

Ruth Lillegraven har skrevet en sjangertro psykologisk thriller om de mørke strømmene under overflaten.

Psykologisk thriller Forfatter: Ruth Lillegraven Tittel: «Alt er mitt» Forlag: Kagge Sider: 368

Sentralt i historien står ekteparet Clara og Haavard, og det er hovedsakelig gjennom deres alternerende synsvinkler historien fortelles. Clara har gjort karriere i Justisdepartementet. Haavard arbeider som barnelege på Ullevål sykehus. Hverdagene består også av tvillingguttene deres og tamme forsøk på å holde sammen et forhold som har begynt å kjølne.

Da faren til en ung pasient blir funnet skutt i et bønnerom på sykehuset mens Haavard er på vakt, sniker mørket seg for alvor inn i Clara og Haavards liv. Hemmeligheter stiger til overflaten, og deres veletablerte tilværelse trues fra flere hold.

«Alt er mitt» er en norsk, domestic noir. Slike psykologiske samlivsthrillere har blitt enormt populære de siste årene, men det finnes foreløpig ikke så mange av dem skrevet av norske forfattere. Et unntak er den aller første Rivertonprisvinneren, «Bortreist på ubestemt tid» av Sigrun Krokvik. Et nyere eksempel er Karins Fossums krim av året «Formørkelsen».

Både oppbygging og skrivestil i «Alt er mitt» forteller om en forfatter som har studert andre suksessrike utgivelser innen sjangeren og plukket opp deres særtrekk, trolig godt hjulpet av redaktør Aslak Nore som også kan sjangeren godt. Det kan dessuten virke som om flere av de populærkulturelle referansene og innslagene i boken er inspirert av ham. Ikke minst gjelder dette scenene med Haavard.

Om forfatteren: Ruth Lillegraven debuterte med diktsamlingen «Store stygge dikt» i 2005. Hun har senere skrevet flere diktsamlinger for barn og voksne, samt barnebøker og en roman. Hun har også mottatt Brageprisen og Bokbloggerprisen. «Alt er mitt» er hennes første krim. Den er allerede solgt til Tyskland.

Det skal ha vært Nore som foreslo at lyrikkdronningen Lillegraven burde skrive en psykologisk thriller. Det var en god idé. Lillegraven har et blikk som passer sjangeren, og hun skriver psykologisk troverdig og medrivende.

Hennes lyrikkbakgrunn gjenspeiler seg i bokens tittel, som er inspirert av et dikt av Pär Lagerkvist. Språket i boken for øvrig er effektivt og rent, uten store dramatiske virkemidler, noe som blant annet gjør flere av fortidsscenene såre og gripende.

Claras kapitler er skrevet i nynorsk mens Haavard forteller i bokmål. Det er et spennende og modig grep som fungerer godt. Handlingen fra Vestlandet er blant bokens høydepunkter, men det er også interessant å lese om spillet på innsiden av maktens vegger. Her har Lillegraven puttet inn mye aktuell tematikk.

«Alt er mitt» har flere intense og godt oppbygde scener, men den opplevde trusselen mot hovedpersonenes liv kommer for sent til at spenningen fester seg skikkelig. Boken mangler også den siste overraskende twisten, den som snur opp/ned på alt. Det blir litt for forutsigbart. Sammenligningen politiet gjør mellom de to første drapene er dessuten litt tynn.

«Alt er mitt» er likevel en godt bestått, fengende og velkomponert debut fra en allsidig forfatter som forhåpentligvis ikke har skrevet sin siste psykologiske thriller.

Lillegraven har et godt grep om sjangeren og burde utvikle dette talentet videre, både plott og skrivestil har potensial til å slå an hos mange lesere. For øvrig morsomt at hun hedrer flere av mennene i Kagge forlag i en tankesekvens mot slutten av boken.