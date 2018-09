STÅLKONTROLL: «Pappaklausulen» er en underholdende, tankevekkende og språklig briljant roman fra Jonas Hassen Khemiri – en av Skandinavias mest potente samtidsforfattere, skriver VGs anmelder. Foto: Copyright/fotograf: Pierre Björk

En sann svir! Jonas Hassen Khemiri: «Pappaklausulen»

En sviende, morsom og gjenkjennelig roman om det besværlige forholdet mellom foreldre og barn.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 08.09.18 07:48

Forholdet mellom fedre og sønner, er et stort tema i litteraturen. I Jonas Hassen Khemiris forfatterskap har far- og sønnproblematikken vært til stede helt fra pangdebuten med «Et øye rødt» i 2003.

Roman Forfatter: Jonas Hassen Khemiri Tittel: «Pappaklausulen» Oversetter: Andreas Østby Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 338 Pris: 379 kroner

Khemiri er en språklig virtuos forfatter, som ubesværet kan gi stemme til alt fra spøkelser til en ettåring, begge eksemplene hentet fra hans helt ferske roman «Pappaklausulen».

En farfar som er en pappa, ankommer Stockholm etter nesten seks måneder i landet han en gang forlot og der han nå bor mesteparten av året. En gang var han gift med en svensk dame, de fikk to barn før det ble slutt og han forsvant. To ganger i året kommer han tilbake til Sverige for oppfylle myndighetenes krav, slippe å betale skatt i hjemlandet og benytte seg av svenske helsetjenester. Han skal også møte sin sønn, barnebarn og datter.

Sønnen tar hånd om alt det praktiske knyttet til farens svenske eksistens: Han betaler regninger, tar vare på posten, bestiller flybilletter og lar faren sove på kontoret sitt under oppholdet. Men denne gangen har sønnen bestemt seg for å si opp «pappaklausulen», han orker ikke lenger ta vare på sin pensjonerte, selvopptatte, gammeldagse og egoistiske pappa.

Ingen av karakterene i denne flettverksromanen har navn. I stedet benevnes de i forhold til sin relasjon til hverandre: En farfaren som er en pappa, en sønn som er en far, en datter som er en søster. Gjennom ti intense dager med forviklinger, krangler, misforståelser og hverdagens små og store dramatiske øyeblikk, kommer vi tett på faren, sønnen og datteren. Men også et spøkelse, en fire- og ettåring, sønnens kone og datterens kjæreste, slipper til.

Om forfatteren: Jonas Hassen Khemiri (f. 1978) er en av Sveriges mest anerkjente og leste yngre forfattere. Han debuterte med «Et øye rødt» i 2003, en roman skrevet på mellomsvensk, en blanding av svensk og innvandrerslang. Boken ble en stor suksess, også i Norge. Khemiri er oversatt til mer en femogtyve språk og ble den første svenske forfatteren som fikk en tekst på trykk i The New Yorker. For romanen «Alt jeg ikke husker», som også fikk terningkast 6 i VG, ble han i 2015 tildelt Sveriges mest prestisjefylte litteraturpris, Augustprisen. Khemiri er bosatt i Stockholm.

Den samme scenen kan bli beskrevet fra to menneskers perspektiv. Khemiri synes å ha stålkontroll over de mange synsvinkelskiftene og elegante overgangene. Sakte, men sikkert gir han leseren større innsikt i denne kompliserte familiekonstellasjonen og de ulike karakterenes brister og laster, i fortid og nåtid.

Sønnen og farens forhold står hele tiden i sentrum: Hva innebærer det å være en god far? Hvor mye skal barn måtte finne seg i av sine foreldre? Kan et ødelagt forhold i det hele tatt repareres?

Det er en svir å lese beskrivelsene av sønnens hverdag i pappaperm med sine to barn på fire og ett år. Khemiri briljerer med gjenkjennelige, morsomme detaljer der er vanskelig å ikke nikke bekreftende til: «Så er de endelig klare til å gå. Moren må bare tisse. Da må fireåringen også tisse. Men hvordan kunne du bæsje uten å tisse? spør faren. Jeg kan alt, sier fireåringen.»

«Pappaklausulen» er en underholdende, tankevekkende og språklig briljant roman fra en av Skandinavias mest potente samtidsforfattere.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro