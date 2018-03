Forrykende! Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Macbeth»

I KLINSJ MED SHAKESPEARE: Jo Nesbøs krimroman basert på Shakespeares «Macbeth» har et spenningsnivå på topp - og en forrykende avslutning, mener VGs anmelder Foto: Odin Jæger

Bokanmeldelse: Jo Nesbø: «Macbeth»

Publisert: 14.03.18

En krimforfatter i klinsj med verdenslitteraturens største dramatiker. Kan det gå bra? Jo, da!

«Macbeth» er blant Shakespeares mest konsentrerte dramaer. Historien om generalen som drevet av maktlengsel, kjærlighetshunger og behov for bekreftelse ender som en despot – en som utrydder alt og alle i sin vei mot makten – inneholder også urmotivene for svært mye av den kriminallitteraturen som er skrevet i de fire hundre årene etter at stykket for første gang ble vist.

Fakta Krim Forfatter: Jo Nesbø Tittel: «Macbeth» Forlag: Aschehoug Sider: 573 sider Pris: 399 kr

Så det er ikke det minste rart om Jo Nesbø følte seg fristet til å dikte videre på historien, da tilbudet kom. Hybris eller ei.

Nesbø har flyttet handlingen fra middelalderens Skottland og nesten fram til vår tid. Vi er fremdeles i et land som minner om Skottland, i en nedslitt industri- og havneby på noe som minner om 1970-tallet. Byen svømmer over av narkotika, og er herjet av korrupsjon og vanstyre. Den nye politimesteren Duncan får i oppdrag å rydde opp.

Fakta «Macbeth» Shakespeare-stykke som første gang ble framført i 1606 (antar man) og utgitt første gang i 1626. Det handler om den skotske generalen Macbeth som får en spådom av tre hekser om at han en dag vil bli konge av Skottland. Dette vekker ambisjonene til live hos Macbeth og hans hustru, Lady Macbeth, som maner ham til å myrde kong Duncan for så å selv overta tronen. Shakespeare lar Macbeth utvikle seg til en grusom tyrann i redsel for hevn og av samvittighetskvaler. Macbeth er det første av Shakespeares skuespill som ble spilt i sin helhet på en norsk scene (i 1844). Macbeth er filmatisert blant annet av Orson Welles (1948) og Roman Polanski (1972). Verdi har komponert en opera med tekst etter Shakespeare. Jo Nesbøs «Macbeth» er en thriller og nytolkning som er skrevet i forbindelse med det britiske forlaget Hogarths nye Shakespeare-romanserie - der åtte forfattere gjør sin romanversjon av Shakespeares stykker. Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon

I Shakespeares original er Duncan konge og Macbeth en av hans generaler. I Nesbøs versjon er det altså på politikammeret at maktkampen utfolder seg.

Men det er fortsatt mørke kulisser, regnvær og dysterhet som dominerer stemningen, og tempoet er gjennomgående høyt helt fra åpningsscenen der en narkotikaaksjon på havna går fryktelig galt. At Macbeth i 1970-tallsutgave ligger under for narko, eller «brygg» som det kalles, er et godt grep av forfatteren. Her som i originalen ser han syner, hallusinerer og har uforklarlige humørsvingninger.

Lady Macbeth heter bare Lady i Nesbøs versjon og er bestyrer av byens «beste» kasino, og også hun har beholdt sine grunnleggende karaktertrekk: Det er hun som driver ham til det ene valget mer morbid enn det andre – også når det innebærer å ta livet av sine beste venner.

For som ladyen sier: «Skal du være i stand til å oppnå dine mål, må du være i stand til å oppgi den du elsker» .

Macbeth mangler kanskje i utgangspunktet det rene maktbegjæret, men det er handlingenes egendynamikk som driver ham videre mot katastrofen.

Dramaturgisk, for å driste meg til bruke et slikt uttrykk, er det motivene og karaktertrekkene hos den enkelte som står i sentrum for handlingen. I det ganske store persongalleriet – med utro tjenere på alle kanter – er det derfor slik at alle har en klart definert funksjon i det som skal skje. Både de som er med fra originalen og alle de bipersonene Jo Nesbø dikter til.

Resultatet er en ganske lang, kanskje vel lang, bok. Det er ikke noe nytt når det gjelder Nesbø. Men det er også noe dypt besettende både ved handlingen og ved de fleste av karakterene vi møter, som gjør at spenningsnivået stort sett holder seg på topp.

Flere ganger underveis ble jeg minnet vel så mye om Oliver Stones film «Scarface» med Al Pacino i hovedrollen, som om Shakespeares «Macbeth». Ikke minst gjelder det den forrykende avslutningen.

Men uansett hvem han har hentet inspirasjon fra, så viser denne boken at Nesbø på sitt beste har evnen til å skape dramatiske scener på linje med, ja – dere skjønner hvem.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk