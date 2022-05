TO SVANGERSKAP OG EN BABY: Tonje Frøystad Garvik (32) og Lene Sleperud (32) venter sitt andre barn. Denne gangen er det Tonje som er gravid, og i tillegg «går hun svanger» med en bok som kommer i juni.

Tonje Frøystad Garvik gir ut bok: − Det mest sårbare jeg har gjort

I all hemmelighet har Tonje Frøystad Garvik (32) jobbet med et prosjekt som hun beskriver som det største, skumleste og mest sårbare hun har gjort.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det føles ekstremt stort å endelig være ferdig og få lettet på sløret etter så lang tid, sier «Farmen»-vinneren fra 2018 til VG.

For det er ikke bare baby Tonje Frøystad Garvik er svanger med: I åtte år har hun båret på en bokidé som nå skal ut i livet.

– Det er virkelig to svangerskap, sier hun til VG om baby som kommer i sommer – og bok som kommer allerede 2. juni.

Babyen blir hennes og forloveden Lene Sleperuds andre barn. Boken er et prosjekt hun har hatt i tankene i mange, mange år. Her viser hun gravidmagen på sydenferie denne uken:

– Jeg fikk ideen til boken for åtte år siden, og den har egentlig utviklet seg sammen med meg disse årene – og den hadde ikke vært klar for å bli sluppet før nå, skriver hun i en sms til VG fra sydenferie.

Boken heter «Skeiv – den indre kampen» og Frøystad Garvik har mange følelser rundt prosjektet:

– Dette er nok det største jeg har gjort. Det skumleste jeg har gjort og det mest sårbare jeg har gjort, skriver hun på Instagram.

Hun forteller til VG at hun har en klar tanke bak boken.

– Jeg håper den kan være med på å hjelpe mennesker til å få motivasjon til å komme ut av det skeive skapet eller andre skap preget av skam, sier Garvik.

Hun pryder selv coveret sammen med kjæresten Lene Sleperud.

På Instagram skriver hun at boken betyr så mye for henne at hun nesten ikke finner de riktige ordene for hvordan hun skal beskrive den:

Det er hennes egen historie som er den røde tråden i boken, men hun tar også et dykk ned i «skeiv historie, teori rundt ulike følelser, verdier, ensomhet og motivasjon til å gripe livet.».

– Ved å gi ut denne boken, føler jeg at jeg deler en del av sjela mi. Noe som er sykt skummelt. Samtidig som det var sånn det måtte bli.

– Det er banalt sagt boka jeg skulle ønske jeg hadde og den jeg skulle ønske alle hadde lest, for å forstå den indre kampen skeive kan gå gjennom når en prøver å finne ut av hvem en er, skriver Garvik på Instagram.

Hun røper til VG at hun er spent på mottagelsen.

SKEIV: «Skeiv – den indre kampen» er tittelen på Tonje Frøystad Garviks debutbok. Den kommer allerede 2. juni. Her med forloveden Lene Sleperud.

– Det blir utrolig spennende å se hvordan den blir tatt imot og se hvilke tilbakemeldinger den får. Responsen så langt har vært enorm, både på Instagram, Facebook og LinkedIn.

Boken er ifølge forlaget spesielt gjenkjennbar for de som er skeive, men vil også være viktig lesestoff for de som ikke er det. For Tonje selv handler det om retten til å elske den en vil.

– Boka eksisterer fordi jeg heier på at det skal bli enklere å elske den en vil, uten å måtte ta den indre kampen. Bare at en som menneske vet at en har retten til å elske, skriver hun i innlegget.

Tonje fridde til kjæresten Lene på Gullruten-festen året etter at de begge var med i «Farmen». Bare fem måneder etter at de to ble foreldre til en gutt, meldte de i mars at de venter barn nummer to.