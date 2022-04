TOPP-DUO: Tuva Ørbeck Sørheim blir ny forlagssjef i Kagge, Cathrine Sandnes blir forlegger i J.M. Stenersen – og sammen med en nyansatt kommersiell direktør skal de ta opp kampen med de aller største forlagene i Norge.

Lederskifte i Kagge etter millionsalg: − Tar opp kampen med de store

Et halvt år etter at Erling Kagge solgte livsverket til danske Politiken, ruster forlaget opp. Politiken vil at forlaget skal bli et av de aller største i Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har en vekstplan for Kagge, og nå ruster vi opp organisasjonen så den er klar til å utføre de strategiske tiltak som trengs for at Kagge kan vokse.

– Vi har tro på at forlaget skal bli et av de aller største i Norge, sier forlagsdirektør Lene Juul i JP/Politikens forlag til VG.

Lederskifte, nye stillinger og oppkjøp av bokrettigheter er en del av opprustningen:

Forlegger og mangeårig Kagge-ansatt Tuva Ørbeck Sørheim, som for øvrig også er styreleder i Vålerenga Fotball Elite, tar nå stillingen som forlagssjef, mens Cathrine Sandnes går fra sjefredaktør til forlegger i J.M. Stenersen. Tidligere forlagssjef Jorun Sandsmark trer ned og skal tilbake til redaksjonen som seniorredaktør.

Samtidig opprettes en ny direktørstilling som utlyses i disse dager. En rekke andre stillinger skal også utlyses etter hvert.

– Vi tar opp kampen med de store, sier nyansatt forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim som kjenner forlaget ut og inn.

DANSKE PLANER: Folagsdirektør Lene Juul i JP/Politikens forlag flankert av ny forlagssjef i Kagge, Tuva Ørbeck Sørheim (t.v.) og ny forlegger i J.M. Stenersen, Cathrine Sandnes.

– Jeg har jobbet 11 år i Kagge og vet hvilken enorm kraft som ligger i forlaget. Nå slår vi sammen vår energi sammen med de ambisiøse planene til vår eier Politiken – og sikter mot stjernene.

– Kagge har vokst organisk i 26 år, mens vår nye danske forlagssjef Lene Juul har ambisjonene i orden: Det er en tydelig plan om vekst og at det skal satses sterkere, sier forlagssjefen som skal jobbe tett med forfatterne og utviklingen av forfatterskap.

1. oktober ble det kjent at JP/Politikens Forlag kjøpte 70 prosent av Kagge forlag – og eier dermed også 70 prosent av J.M. Stenersens forlag som var heleid av Kagge. Erling Kagge eier fortsatt 30 prosent av aksjene.

– Det har vært et stort press, sa Erling Kagge til VG da han solgte for en sum som skal ha vært høyere enn 130–150 millioner.

SOLGTE: Erling Kagge solgte i høst 70 prosent av aksjene sine i Kagge forlag til danske Politiken – akkurat 25 år etter at han startet forlaget som 33-åring i 1996.

Kagge forlag har hovedsakelig satset på sakprosa, men fra dag én uttalte de nye danske eierne at de vil at forlaget også skal bli et stort skjønnlitterært forlag.

– Vi har akkurat kjøpt Millennium-serien som Karin Smirnoff nå skriver videre på, og det er jo en kanonstart på den skjønnlitterære satsingen vår. Vi har også kjøpt et stort antall andre gode skjønnlitterære titler: Krim, et stort ukrainsk forfatterskap – og mye mer.

– Vi skal fortsatt være Norges største sakprosaforlag, men planen er å vokse markant på skjønnlitteratur – slik at vi kan ta en større andel av det voksende lydbokmarkedet, sier Ørbech Sørheim.

I forrige uke var hele Kagge samlet i København til en kick off for JP/Politikens skandinaviske satsing sammen med det svenske forlaget Polaris som danskene var med på å etablere i 2016.

Erling Kagge er fortsatt forlegger og styremedlem i Kagge - planen er å være det frem til 2024.

– Så får vi se hvor haren hopper. Jeg ønsker å være mer på tur, friluftsliv er de tre vakreste ordene jeg vet om – og jeg kommer til å få bedre tid til å skrive. Så får vi håpe at jeg skriver så gode bøker at jeg blir antatt på Kagge forlag. Ryktene sier at alle forfattere må stå på for å få til det, sa Kagge til VG i forbindelse med salget av livsverket.