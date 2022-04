REALITYKJENDIS: Isak Dreyer kjent fra blant annet «Norges tøffeste».

Isak Dreyer sliter med boksalget: − Ikke overrasket

Isak Dreyer (27) vant både «Norges tøffeste» og «Farmen kjendis», men boksalget går det dårlig med.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forlaget skrøt av et forhåndssalg på over tusen eksemplarer av boken til realitykjendisen, men etter det har boken solgt svært lite og er for lengst ute av bestselgerlistene.

– Salget av denne boken så langt har vært moderat, og noe lavere enn vi hadde forventet, bekrefter markedssjef Caroline Heitmann i Norli.

Det var mye oppmerksomhet rundt Isak Dreyer da han ga ut boken «Isak – En hardbarka jævel» i midten av mars.

27 gamle Isak Dreyer ble kjendis over natten da han vant «Norges tøffeste» og deretter «Farmen Kjendis», og han sa rett ut til VG at det egentlig var utenkelig at nettopp han skulle utgi bok.

– Hvis noen hadde sagt det til meg for et år siden, hadde jeg sagt: Hva har dere røyka, jeg tar gjerne to av dem ... Og hadde du sagt til lærerne mine at jeg en dag skulle gi ut bok, hadde de flirt, sa Isak.

Men Bonnier forlag hadde store forventninger til salget og opplyste at boken var forhåndssolgt i over 1000 eksemplarer.

Forhåndssalget gjorde at boken gikk helt til topps på bestselgerlisten for såkalt generell litteratur (fakta og sakprosa) i sin første uke i salg. Uken etter havnet den på fjerdeplass.

Må så var det rett ut. Etter dette har boken falt helt ut av listene – der blant annet Øystein «Pølsa» Pettersen, Abid Raja og Tore og Catrin Sagen har ligget uke etter uke med sine bøker.

«Isak – En hardbarka jævel» er heller ikke inne på Topp 100 mest solgte bøker (uansett sjanger) så langt i år, viser en oversikt over første kvartal fra Bokhandlerforeningen, og ikke inne på Norli bokhandels Topp 25 over de mest solgte faktabøkene i 2022.

Markedssjefen i Norli sier at det ikke er nok å være influencer eller en kjent profil i seg selv for å selge godt.

– Bøkene må ha et interessant innhold, eller et godt konsept. Men om man er influencer med mange følgere i sosiale medier og et godt bokkonsept, er det en uslåelig kombinasjon, sier Heitmann som mener salget av faktabøker i 2022 viser nettopp dette.

– De aller fleste på Topp 25-lista har et solid antall følgere i sosiale medier. Abid Rajas bok fra i fjor holder fremdeles en solid førsteplass på faktalisten. Av bøker utgitt i 2022, er Øystein Pettersens bok «Helt konge» den mest solgte hos Norli hittil.

Isak Dreyers bok ligger heller ikke inne på listen over de 30 bøkene Ark selger mest av akkurat nå, men sjef for generell litteratur hos bokhandlerkjeden, Maria Granli-Brekke, ønsker ikke å kommentere hverken salgstall eller salgsforventninger.

Isak Dreyer selv er på en tre måneders ekspedisjon med sin nye turkompis Jens Kvernmo, kjent fra blant annet «Jens i villmarka», og har ikke svart på VGs henvendelse om boksalget.

Men forlaget hans sier at de hverken er overrasket eller skuffet over at Isak-boken ikke har solgt mer.

IKKE OVERRASKET: Administrerende direktør i Bonnier, Alexander Even Henriksen, mener det er et mønster at en del influencer- og kjendisbøker faller raskt ut av salgslistene etter et godt forhåndssalg.

– Dette er nok et mønster for en del sakprosa-titler, særlig influencer- og kjendisbøker: De har sitt publikum som kjøper boken umiddelbart, men så tømmer det publikum litt. Interessen er der umiddelbart, men avtar. Det finnes masse eksempler på bøker som går høyt i første uke, men som så faller ut.

– Vi håper jo så klart at det skal vare lenger, men noen ganger står det helt greit til forventningene våre, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier.

Sakprosa-sjef Andreas Hatlevik i forlaget tror det handler om at det trengs en x-faktor for å få denne type bøker til å leve lenger.

– Dette er profiler som har et definert publikum – og som gjerne plukker den opp med en gang, men det må noe mer til, en x-faktor, for å få bøkene til å nå videre ut.

– Vi er ikke skuffet over Isak-boken, den har truffet sitt publikum.

– Boken har ifølge VGs opplysninger solgt rundt 1500 eksemplarer i første kvartal?

– Ja, nå har den nok solgt et par hundre eksemplarer mer etter dette, men vi er fornøyd med at boken har truffet godt hos sitt publikum – og har håp om at flere kan oppdage den. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at dette er en interessant bok som treffer godt hos gutter, sier Hatlevik.

Markedssjef Caroline Heitmann i Norli opplyser at det finnes mange eksempler på at influencer- og profilbøker kan fortsette å selge etter et godt forhåndssalg:

– Det kommer helt an på boken, forfatteren og målgruppen. En av fjorårets mest solgte bøker, var Helene Moos «Tur-retur Norge». Den hadde meget høyt forhåndssalg, og var også blant de mest solgte i butikk hele sommeren og høsten, sier Heitmann og ramser opp flere ferske eksempler:

– Vidar Bergums kokebok «Nydelig» ligger helt i toppsjiktet på forhåndssalg hos Norli i år, og selger også i butikk.

Årets mest solgte bok uansett sjanger er så langt franske Valérie Perrins «Å vanne blomster om kvelden» – som VGs anmelder omtalte som «En deilig bok» da den kom i januar. Videre følger «Den savnede søsteren» av Lucinda Riley foran «Helt konge!» av Øystein Pettersen på en tredjeplass.