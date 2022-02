MERKET URO: Forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen I Gyldendal har sendt brev til forfatterne om at de vil gjennomgå rutinene sine og vil rette opp eventuelle feil.

Gyldendal i brev til forfatterne: Vil gå gjennom royaltypraksisen

Gyldendal forlag har nå sendt ut et brev til alle sine forfattere med informasjon om at de vil gjennomgå rutinene sine når det gjelder nedsettelse av royalty – og rette opp feil umiddelbart.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

I kjølvannet av sakene om forfattere som de siste ukene har stått fram i mediene og fortalt at de mener de har fått for lite royalty på bøker som er satt ned i pris, varsler nå Gyldendal forlag at de skal ta systematisk gjennomgang av sine rutiner.

Bakgrunn: Maja Lunde om betent royaltykonflikt

I et brev som torsdag ble sendt ut bredt til alle forfatterne på forlaget, skriver forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen at de har registrert en uro blant royaltymottagerne sine og at de derfor vil ta en gjennomgang av alle rutiner som gjelder nedsettelse av royalty, altså forfatternes lønn og det de får betalt per bok de selger.

«Dette arbeidet er allerede igangsatt, og eventuelle avvik fra god praksis vil umiddelbart bli rettet opp og vedkommende forfatter kontaktet.»

Tar uro på alvor

Forlagsdirektøren understreker overfor VG at de tar denne saken alvorlig.

– Vi har fått noen henvendelser fra enkeltforfattere om vår praksis rundt dette, og er i dialog for å kunne besvare alle spørsmål på best mulig måte og kontrollere at det ikke har blitt begått feil. Den uroen forfattere har rundt dette punktet tar vi selvsagt svært alvorlig og er opptatt av å følge opp på best mulig måte. sier Knudsen til VG.

– Gyldendals forfattere skal alltid kunne være trygge på at avtaler og bestemmelser følges, og at eventuelle feil blir oppdaget og rettet opp, sier Knudsen.

– Hvor mange forfattere har tatt kontakt?

– Vi har fått spørsmål fra en håndfull forfattere som vi er i direkte dialog med, men vi synes også det var viktig å informere bredere ut om hva vi nå foretar oss. Vi kan ikke utelukke at det har skjedd feil og går nå derfor grundig gjennom alle våre rutiner.

Krever én million kroner

Royaltykonflikten i norsk bokbransje har spisset seg til de siste ukene: Flere forfattere har opplevd det samme som bestselgerne Maja Lunde og Jørn Lier Horst har fortalt om i VG:

At royaltyen er satt drastisk ned på bøker på salg.

Sist ute var Unni Lindell som mandag denne uken sendte et krav til sitt tidligere forlag Aschehoug om rundt én million kroner i etterbetaling av for lite utbetalt royalty. Hun varslet samtidig søksmål mot forlaget dersom de ikke betaler.

VG kjenner til at også Gyldendal-forfattere den siste tiden har funnet eksempler på at royaltyen er satt ned fra det kontraktsfestede 15 og 20 prosent til 7,5 prosent på bøker på lavpris.

– Ja, det stemmer at vi har fått noen konkrete spørsmål knyttet til royaltynedsettelse, så det ser vi nærmere på nå, opplyser Gyldendal-direktør Knudsen til VG.

Varlset mulig søksmål

Forfatterforeningene mener det er en utbredt praksis at store norske forlag i mange tilfeller har redusert royaltysatsen fra 20 prosent helt ned i 7,5 prosent – noe som kun skal kunne gjøres ved lagertømming, såkalt realisasjon. De mener dette er brudd på normalkontrakten – avtalen mellom forlag og forfatter – og har også varslet mulig søksmål i den betente konflikten.

Forleggerforeningen på sin side mener at de har tatt initiativ til å starte forhandlinger med forfatterforeningene, de mener Normalkontrakten er uklar og trenger å oppdateres på dette punktet.

Forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen i Gyldendal skriver i brevet til forfatterne sine at de ønsker at denne konflikten så fort som mulig havner på forhandlingsbordet. Tidligere har Oktober forlag innrømmet at de har redusert royaltyen til forfattere uten å varsle og har lovet opprydding og etterbetaling.