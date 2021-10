SELGER TO BØKER I MINUTTET :Jostein Gaarder (69) har fortsatt en utrolig suksess med romanen «Sofies verden», som er oversatt til 64 språk og solgt i mer enn 50 millioner eksemplarer. Første halvdel av 2019 ble detfor eksempel solgt to «Sofies verden» i minuttet i Kina. Nå er han ute med en sakprosabok - stilet til sine seks barnebarn.

Vakkert brev til barnebarna! Bokanmeldelse: Jostein Gaarder: «Det er vi som er her nå»

30 år etter utgivelsen av Sofies verden har Jostein Gaarder skrevet en oppløftende og vakker bok om mirakelet jorden – med innsikt som forplikter.

Av Oda Faremo Lindholm

«Det er vi som er her nå» er et åpent brev skrevet av Jostein Gaarder til sine seks barnebarn.

I sin nye bok deler han erfaringer og betraktninger han har gjort seg opp igjennom livet, og setter dem sammen til en livsfilosfi basert på erkjennelsen av at vi alle kun er bittesmå brikker i noe veldig mye større.

Både i kontekst av kloden, av universet og av tid og rom.

Men uansett hvor små vi måtte være: det er vi som er her nå, påpeker forfatteren.

FAKTA: «Det er vi som er her nå – en livsfilosofi» Forfatter: Jostein Gaarder Forlag: Kagge Sider: 206 Pris: 349 Sjanger: Sakprosa Vis mer

Og derfor er det også vår plikt å ta vare på miljøet og på våre medmennesker mens vi er her.

Boken starter i Gaarders barndom, der han skildrer et knippe essensielle hendelser som hjalp ham i å forstå at han var del av noe større.

Han forteller blant annet om da han, på barneskolen, for første gang så seg selv utenfra og innså hvor sprøtt det er å i det hele tatt være til, hvor vanvittig det er å eksistere på en planet i kosmos.

Eller i en «trylleverden», som han selv beskriver den.

I SENTRUM - IGJEN: Jostein Gaarder, her i dialog med barn på det tyske litteraturtoget til kronprinsesse Mette-Marit i 2019

Et annet sjelsettende øyeblikk inntreffer i sene tenår. Gaarder hadde rømt til skogs og sovet under åpen himmel. På morgenen betraktet han insektene som arbeidet flittig rundt ham, og han fikk en overveldende følelse av å være del av et samspill – han var naturen og naturen var ham.

Slike opplevelser legger grunnen for Gaarders nysgjerrighet på, og respekt for, mirakelet som er selve livet.

Ser man bilder av jorden fra verdensrommet innser man dessuten at også mennesker i det store og hele kun er små maur. Men menneskene er likevel spesielle, skriver Gaarder.

Og det forplikter, for:

«Mennesket er kanskje det eneste levende vesen i hele universet som har en universell bevissthet, altså en svimlende fornemmelse av hele dette veldige og gåtefulle verdensaltet vi er en essensiell del av. Da er det ikke bare et globalt ansvar å bevare livsgrunnlaget på denne planeten. Det er et kosmisk ansvar.»

Slikt ansvar er mildt sagt til å bli svimmel av.

Men Gaarder kommuniserer sitt budskap på et tilgjengelig vis (det er tross alt skrevet til barnebarna), uten å bli banalt, og med en gjennomgående positiv undertone.

På tross av at jorden for tiden rammes av rimelig dystre spådommer er Gaarders bok oppløftende å lese.

Og det skyldes ikke at Gaarder selv er en naiv optimist, men han er derimot fylt av noe som finnes midt i mellom pessimisme og optimisme – nemlig av håp. Og da håp av typen «kjempende kraft».

Hans nysgjerrige, kloke blikk på hvilket privilegium det å få erfare livet er både kraftfulle og motiverende saker.

For menneskene kan fortsatt gjøre ting rett igjen. Men det vil kreve stor innsats, og den innsatsen legger man kanskje lettere ned dersom man erkjenner nettopp dette kosmiske fellesskapet vi alle er del av.

Jeg kjenner jeg fylles av takknemlighet for at Gaarder forsøker å få folk til å innse nettopp det.

«Hvordan ser det forresten ut på denne planeten sånn helt på tampen av det 21. århundre», spør han barnebarna helt til sist.

La oss alle håpe de har gode nyheter å dele med ham.

