I SUPERFORM: Anne B. Ragde har skrevet sin første bok etter hjerneslaget i 2019 – og sier hun er i bedre form enn noen gang.

Anne B. Ragde om livet etter hjerneslaget: − Tenker på hvor heldig jeg var

Etter hjerneslaget mistet Anne B. Ragde (63) så mye hukommelse at hun rett og slett glemte at hun røykte. Det var slik hun sluttet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg glemte det den dagen jeg fikk slaget – og kom ikke på det før jeg var på rekonvalesens og satt med noen andre røykere: Farsken, jeg røyker jo!

Men da var det allerede gjort. Fra å røyke 30–40 om dagen i godt over 40 år var hun blitt ikke-røyker. Fra det øyeblikket hjerneslaget rammet henne den 4. juli i 2019.

Bakgrunn: Anne B. Ragde rammet av hjerneslag

– Men jeg satt på benken med røykerne hver dag i de seks ukene jeg var på rehabilitering. Jeg tror det var smart for da lærte jeg meg å ikke bli fristet, og det ble ikke noen problemer med det da jeg kom tilbake til hverdagen. Men jeg går gjerne litt nærmere hvis jeg møter røykere på gaten, bare for å dra inn litt. Hehe, jeg elsker den lukten.

– Men altså: Det er helt utelukket å starte igjen. For røykingen tilrettela jo veldig for slaget.

Hun har sagt det før, og sier det igjen:

– Jeg var i dødens forgård.

MISTET MYE SPRÅK: Etter hjerneslaget mistet Anne B. Ragde mye språk, og det er det eneste hun kan merke fortsatt: – Jeg kan av og til glemme ord når jeg snakker. Men ikke når jeg skriver, da kommer alt med en gang, forteller hun.

– Men jeg kjente aldri på en frykt da jeg var midt oppe i det. Jeg var mer likeglad med alt. Det er faktisk litt deilig å tenke på nå, at da jeg ble så syk at jeg kunne dø, så driter jeg i alt. Jeg hadde jo sett for meg at jeg kom til å bli veldig redd den dagen jeg blir gammel og ligger for døden. Nå vet jeg at jeg ikke blir det, og det er en lettelse, sier Anne B. Ragde.

Men hun forteller at hun var helt utenfor etter slaget: Hun måtte ha hjelp til alt, hun mistet mye språk, ble skeiv i kroppen – og hun tenkte «rare tanker», som hun sier.

– Jeg var utenfor, ja. Mildt sagt. Jeg kunne plutselig tenke: Hvor er jeg hen? Før jeg kom på, å ja, jeg er her og dette har skjedd.

Familien var bekymret, og sønnen og svigerdatteren har fortalt henne at de var usikre på hvordan dette kom til å gå.

– Men så startet klatringen oppover. Med mye trening og mange møter med alle mulige terapeuter. Det var liksom alt fra Kims lek til styrketrening.

MYE TRENING: Anne B. Ragde trener en time på ellipsemaskin, går fire ganger opp og ned fem etasjer med trapper hjemme i Fjordgata og tar knebøy hver eneste dag. I tillegg kommer gåturer. – Jeg er i superform, sier hun til VG.

Midt oppe i det hele skulle hun gi ut boken «Datteren», sjette og siste bind i bestselgerserien om folket på Neshov.

Og det er da vi snakker om dette at tårene begynner å trille.

– Huff, jeg bare tenker på hvor heldig jeg var. Jeg tenker på de andre jeg møtte på rehab, flere av dem sitter fortsatt i rullestol. Mens jeg samme høst kunne lansere bok og møte publikum igjen – og alle gråt. Jeg og. Og ja, jeg gråter bare av å tenke på det. Slaget har gjort meg mer lettrørt, sier hun og tørker tårene:

– Herregud, det er bra vi får unna dette nå – før jeg skal møte publikum på Deichmann etterpå.

For det er derfor hun er i Oslo. Denne uken kommer hun med sin nye roman «Hjerteknuseren». En frittstående roman om en mor og en voksen sønn som fortsatt bor hjemme. Moren har for lengst sluttet å tro på at det er håp for sønnen – og ofrer selv alt for ham.

SUKSESS: Anne B. Ragde har et langt og rikt forfatterskap bak seg – og står blant annet bak en av Norges største boksuksesser gjennom tidene. Berlinerpoplene-serien har solgt over 1,2 millioner eksemplarer bare i Norge. Samtidig ble TV-serien basert på bøkene også en gigantisk suksess.

– Jeg skriver vel litt her for alle mødre som opplever å ha voksne sønner boende hjemme. Som ligger på rommet til klokken 16, bare er på nett og ikke gjør en dritt. Da må man ta grep.

– Bare kast dem ut! Man gjør dem jo bare en bjørnetjeneste, for det ender opp med at livet til disse mennene også bare går, de får ikke gjort noe med livet sitt, forteller Ragde.

Og er tydelig på én ting:

– Jada, jeg vet at jeg har en sønn – og at mange nå tror at dette er basert på egne erfaringer. Men det er det altså ikke. Jeg vurderte å gjøre karakteren om til en datter bare for å unngå dette, men det gikk jo ikke: For dette skjer jo ikke med døtre.

Ideen til boken fikk hun for mange år siden – på et utested over noe nattmat.

– Jeg kom i prat med en kvinne som fortalte at hun trodde at sønnen hadde fått slag og at han skulle dø. Det var en dramatisk historie, og jeg tok inn hvert ord, hver nyanse – og visste at dette måtte jeg bruke. For det er jo noe helt annet som var årsaken til sønnens tilstand, og mer kan jeg ikke si – for det vil ødelegge for leserne, sier Ragde.

Vi møter henne på hennes hjem borte fra hjemmet: Bristol i Oslo. Det er også en lettelse, sier hun, for da hun meldte overgang til hotellkongen Petter Stordalens forlag Strawberry Publishing i fjor, trodde hun at hun var nødt til å bo på The Thief.

SVIKTET PETTER STORDALEN: Anne B. Ragde nekter å bo på The Thief selv om hun er blitt Strawberry Publishing-forfatter. Hun fikk innfridd kravet om å bo på Bristol – som har vært hennes «hjem» i Oslo gjennom hele forfatterkarrieren.

– Jeg vet ikke hva Petter synes om dette, men for meg var det nesten et krav. Det satt nok litt langt inne, men jeg ble så lykkelig da det ordnet seg.

Det eneste hun merker av etterdønninger etter slaget nå, er at hun av og til glemmer ord.

– Men det skjer bare når jeg snakker. Det rare er at jeg ikke glemmer når jeg skriver, da kommer alle ordene rett ut. Etter 33 år som forfatter sitter det som spikret inne i meg, forteller Anne B. Ragde.

Tidligere har hun skrevet på seg både blødende magesår og bekkenbensbrudd underveis i arbeidet med en roman.

– Ja, det gikk ofte på helsen løs. Jeg tror også slaget i 2019 kom fordi jeg hadde slitt meg helt ut med sjette bind i Berlinerpoplene-serien. Men denne gangen har skrivingen vært en drøm.

– For da coronaen kom, fant jeg en ro som jeg faktisk ikke har hatt tidligere i livet mitt. Jeg elsket corona-tiden, jeg, om det er lov å si.

Nytt liv, nytt forlag, ny bok, ny giv. Men bare ikke tro et sekund at det blir noen ny mann.

– Nei, guud, sier Anne B. Ragde – som har tre ekteskap bak seg.

– Jeg har vært gift tre ganger i nesten 20 år til sammen, og det er helt utelukket å havne der igjen.

– Hvorfor?

– Nei, hvis jeg skal finne en mann nå, så må jo det bli en mann på 60–65 år. Tror du jeg orker det?

– Njjaaa?

– Nei! Det orker jeg ikke. For menn på 60–65 blir snart 70 og sjuke, og jeg har mer enn nok med å bli gammel og sjuk selv.