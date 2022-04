INTERNASJONAL HYLLEST: Torsdag ble Jon Fosse kortlistet til den internasjonale Bookerprisen. 26. mai blir det klart hvordan det går.

Jon Fosse på kortlisten til en av verdens mest prestisjefylte priser

Den norske forfatteren Jon Fosse er nå inne på kortlisten til Den internasjonale Bookerprisen for «Eit nytt namn» – som er det tredje og siste bindet i «Septologien».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder forlaget hans, Samlaget, torsdag formiddag.

– Eg er overraska og glad over nominasjonen. Lista over dei nominerte til prisen er imponerande, sier Jon Fosse via forlaget.

Fosse er en av seks som er på kortlisten til Den internasjonale Bookerprisen som ble offentliggjort torsdag.

De fem andre er:

«Heaven» - skrevet av Mieko Kawakami

«Elena Knows» - skrevet av Claudia Piñeiro

«Tomb of Sand» - skrevet av Geetanjali Shree

The Books of Jacob - skrevet av Olga Tokarczu

Cursed Bunny - skrevet av Bora Chung

Den internasjonale Bookerprisen regnes som en verdens mest prestisjefylte litterære priser og blir delt ut til den beste skjønnlitterære boken som er oversatt til engelsk. Prisen er på 60.000 pund.

– Dette er en stor dag for norsk litteratur og en enorm anerkjennelse for Jon Fosse, sier Samlagets forlagssjef Håkon Kolmannskog i en kommentar til VG.

Han opplyser at årets vinner av den internasjonale Bookerprisen blir kåret 26. mai.

«Eit nytt namn» kom på norsk i fjor høst og fikk terningkast seks av VGs anmelder. Med denne utgivelsen er «Septologien «avrundet. Et romanverk i syv deler, fordelt på tre bøker hver utgitt med et års mellomrom.

– Det vil bli stående som et hovedverk i Fosses prosadiktning, etter min mening fullt på høyde med dramatikken som har gjort ham verdensberømt, skrev vår anmelder, Sindre Hovdenak.

Han skriver videre i sin anmeldelse at «Septologien» kan oppleves som et ganske malende, monotont verk. Preget av gjentagelser og handlingsmønstre som stadig vever seg inn i hverandre. Det handler mye om identiteter som smelter sammen, og om tankemønstre som bare vanskelig lar seg bryte.

Men like mye handler det om sorg og smerte, og om å gripe det eksistensielle i tilværelsen. Ofte ved å la de små, trivielle tingene speile det virkelig store, mente vår anmelder.

Fosse ble for øvrig langlistet til den prestisjefylte Bookerprisen i 2020 for første bind av «Septologien» som kom ut i 2019. «Det andre namnet» ble belønnet med terningkast fem av VGs anmelder.

– Bare Jon Fosse kan dikte slik, konkluderte Sindre Hovdenak den gang.

Da andre bind av «Septologien» kom ut i 2020 serverte ikke VGs anmelder noen færre superlativer, for å si det slik. «Eg er ein annan» fikk terningkast seks blant annet med denne begrunnelsen:

– Jon Fosse skriver litteratur som absolutt ingen andre.