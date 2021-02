DELER MINNEORD: Anne Holt mistet faren sin Olav Holt – som døde søndag kveld – og deler et sterkt minneord på Facebook. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Anne Holt mistet faren: «Universets Flotteste Far»

I et minneord på Facebook deler Anne Holt (62) sitt farvel med sin far, Olav Holt, som døde sent søndag kveld.

«Han het Olav Holt og var av beste bondeslekt fra Lågendalen i Vestfold. Han vokste opp i Larvik, og ble 86 år gammel før kroppen ikke orket mer.»

Slik starter forfatter Anne Holt innlegget som hun deler sammen med broren Even Holt. Det er avklart med begge at VG omtaler minneordet.

– En gang i tiden orket kroppen hans alt. Han var verdens sterkeste pappa. Verdens klokeste. Snilleste og beste; som barn trodde både min bror og jeg at pappa var Universets Flotteste Far. På alvor. God i idrett. Friluftsmann som laget seljefløyter, gapahuker og pølsebål som ingen andre. Supersmart var han også. Det fantes ikke en ting vår pappa ikke kunne forklare, ordne opp i, fikse, reparere eller få til å forsvinne om det var skummelt nok, skriver hun om faren.

SISTE JULAFTEN: VG har fått tillatelse til å trykke bildet av Olav Holt – her på sin siste julaften. Søndag kveld døde han 86 år gammel. Foto: Even Holt

Hun forteller videre om et minne fra hun var rundt 12 år - og hun syntes det var skummelt å se opp på stjernehimmelen og universet fordi det minnet henne på hvor liten og ubetydelig hun var.

– Da formet også han en engel i snøen ved siden av meg, og grep hånden min. «I det store er vi ubetydelige», bekreftet han. «Det er i grunnen godt. For da får vi tid til å være så uendelig viktige for dem vi er glad i.» Så reiste han seg, dro meg opp og lagde kakao da vi kom inn, skriver Anne Holt.

Det var faren hun skrev til den gangen hun i 1979 gjorde det slutt med sin guttekjæreste - fordi hun hadde blitt forelsket i en jente.

– Svaret jeg fikk fra ham, et langt og håndskrevet brev, fem dager senere, sluttet slik: «Jeg er så glad for å ha vært med på å lage en jente som deg. Jeg er lei meg for de problemene du kanskje vil få som følge av dette, men for mamma og meg er du alltid, alltid vår Annemor», skriver Holt - som forteller at dette har hatt stor betydning for henne.

– I 1979 var ikke dette akkurat et standardsvar fra fedre i slike situasjoner, og brevet gjorde det mulig for meg å leve så uendelig mye enklere enn så mange andre lesber og homser på den tiden. Jeg visste det i hjertet: Jeg kunne alltid dra til pappaen min om verden ble altfor tøff. Det gjorde jeg da også, mange ganger. For verden var tøff, også da.

Anne Holt forteller om et langt levd liv, et langt ekteskap på 63 år - og farens yrkeskarriere både som «forsker, universitetsmann og administrator». Olav Holt ble belønnet med utnevnelse til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, samt æresprofessor ved Universitetet i Tromsø.

– Han ble merkelig glad for anerkjennelsene, selv om han var det minst jålete mennesket jeg har kjent. Men mest av alt døde han, tenker jeg, i visshet om at han var elsket og verdsatt av sin kone, sine barn, sine svigerbarn og ikke minst: sine fire kjære barnebarn som han viste en aldri sluknende interesse for. Det aller siste han sa til meg mens han var bevisst, var «Hils ungene så mye fra meg.», skriver Holt som avslutter slik:

– Det har jeg gjort. De hilser tilbake, pappa. Nå leker du der oppe i nordlyset ditt, tenker jeg. God natt, og sov godt.