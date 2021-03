ENGASJERENDE: Kristine Getz (37) blir noe omstendig i sin krimdebutroman, men «Poppy» er like fullt en engasjerende krim, mener VGs anmelder. Foto: Aschehoug

Når barn blir allemannseie i sosiale medier - Bokanmeldelse: «Poppy» av Kristine Getz

Kristine Getz’ krimroman «Poppy» er høyst betimelig samfunnskritikk av barn som blir allemannseie i sosiale medier, men den snubler litt i forfatterens boblende fortellertrang.

Av Oda Faremo Lindholm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kristine Getz jobber som skribent, har tidligere blogget og gitt ut sakprosaboken «Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?» (2012). «Poppy» er hennes skjønnlitterære debut - og den er allerede plukket opp av Jo Nesbøs tyske forlag som vil ha den som hovedsatsning i 2022.

FAKTA: «Poppy» Forfatter: Kristine Getz

Forlag: Aschehoug

Sidetall: 351

Sjanger: Krim

Pris: 379 Vis mer

Krimboken kretser rundt etterforsker Emer Murphy og hennes innsats for å finne kidnappede Poppy, den to år gamle datteren til en ekstremt populær mammablogger ved navn Lotte. Men Lotte, og så godt som alle andre karakterer i denne boken, har en mørk fortid. Og fortiden kaster etterforskningen i hundre forskjellige retninger før det fullstendige plottet endelig brettes ut.

«Poppy» er to ting. På den ene siden er boken en tradisjonell krimfortelling, gjennomsyret av tunge, vonde emner som pedofili, overgrep og misbruk.

På den andre siden er boken et skråblikk på samtiden, nærmest et debattinnlegg i diskusjonen om barns rett til privatliv i bloggens og sosiale mediers tidsalder.

Det siver gjennom linjene at forfatteren er svært kritisk til en del voksnes villighet til å eksponere egne barn i offentligheten, særlig de som i tillegg tjener gode penger på det. Poppy er stjernen på mamma Lottes blogg, som pappa Jens er bakmann for og drifter.

Og kidnappingen av Poppy er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når et lite barn blir allemannseie.

Boken har flere referanser til norsk offentlighet. Foreldrene til Poppy minner mistenkelig om en av Norges mest kjente bloggere og hennes mann. Hovedkarakteren, politikvinnen Emner Murphy, har en synsk tante som virker å være løselig basert på Lill Bendriss.

Et av husene som historien kretser rundt må være inspirert av moteblogger Camilla Pihls funkisbolig på Skillebekk, og Phil har passende nok også en datter som faktisk heter Poppy ...

Det finnes sikkert flere slike «påskeegg» i boken som denne anmelderen ikke nødvendigvis plukket opp og.

Men det er litt vel mange detaljer og parallelle historier her. Etterforsker Murphy er selv fanget i to private dramaer, et samlivsdrama og et helsedrama, drevet frem av smått paranormale evner. Men så har også moren til Poppy, Lotte, en kompleks fortid, som utvikler seg til en egen historie det skal nøstes i, der en tidligere ukjent søster og fetter melder sin ankomst. Det samme gjelder for medlemmene i hennes svigerfamilie. Dessuten er det en annen forsvinning som også skal forklares.

Det blir etter hvert veldig mange involverte, med ganske intrikate historielinjer.

Det bobler over av fortellertrang, man skjønner at Getz har så lyst til å forklare hvorfor karakterene agerer som de gjør - og det er ikke nødvendigvis slik at historiene ikke henger på greip, men det hele oppleves etter hvert som litt vel uoversiktlig. En del av det private dramaet i sidesporene tilfører ikke nødvendigvis historien så mye heller, og kunne fint vært kuttet ut.

Ergo blir noen av partiene vel omstendelige å komme seg gjennom, men «Poppy» er like fullt en engasjerende krim.

Slutten er åpen og signaliserer vel at det kommer en oppfølger, som forhåpentligvis strammes litt mer opp. Getz’ kritikk av delesamfunnet, der barn ukritisk eksponeres i åpne kilder på nett av både av foreldre og besteforeldre og skadepostensialet som ligger i det, er definitivt på sin plass.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm