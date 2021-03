NOBELPRISVINNER: Kazuo Ishiguro (f. 1954 i Japan) kom til England fem år gammel. I 2017 fikk han Nobelprisen i litteratur. Forfatterens åttende roman, «Klara og Solen», kommer ut på engelsk, norsk og et titalls andre språk 2. mars 2021. Foto: BEN STANSALL / AFP

Høydepunkt fra nobelprisvinner – Bokanmeldelse: «Klara og Solen» av Kazuo Ishiguro

I Kazuo Ishiguros første roman etter Nobelprisen, fører en kunstig intelligens ordet. Det åpner for helt nye perspektiver.

Av Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: Nå nettopp

Det er knyttet store forventninger til Kazuo Ishiguros første nye roman etter at han vant Nobelprisen i litteratur i 2017.

Fremtidsfabelen «Klara og Solen» har verdenslansering 2. mars, og kommer samtidig på engelsk, norsk og en rekke andre språk.

Da forfatteren vant Nobelprisen, beskrev Svenska akademiens daværende sekretær, Sara Danius, Ishiguro som en krysning mellom Jane Austen og Franz Kafka. Det er treffende sagt!

FAKTA: «Klara og Solen» Forfatter: Kazuo Ishiguro

Oversetter: Bjørn Alex Herrman

Sjanger: Roman

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 288

Pris: 379 kroner Vis mer

Ishiguro har gjennom hele forfatterskapet vekslet mellom å skrive historiske romaner og fremtidsfabler. Flere av bøkene hans er også filmatisert: Hvem husker ikke Anthony Hopkins og Emma Thompson som butler og husholderske i klassikeren «Resten av dagen»?

I «Klara og Solen» vender forfatteren tilbake til fremtiden.

Romanen er fortalt fra perspektivet til en kunstig venn, en såkalt KV, som har til oppgave å elske og beskytte barnet hun blir tildelt. Det finnes både jente- og gutteversjoner av de humanoide robotene, som alle får næring og energi fra solen.

Etter først å ha stått lenge i butikken og betraktet verden fra utstillingsvinduet, blir Klara med hjem til tretten år gamle Josie. Jenta lider av en mystisk sykdom og bor sammen med sin mor og Melania Husholderske i et avsidesliggende hus et sted i USA. Det antydes tidlig i romanen at samfunnet er inndelt i klasser, selv om forklaringen lenge holdes skjult for Klara og leseren.

Noen mennesker er «hevet» og «høystatus», andre mangler privilegier. For eksempel Josies eneste menneskevenn, nabogutten Rick. De to barndomsvennene har inngått en slags pakt for fremtiden, men vennskapet byr på komplikasjoner og følelser som Klara sliter med å forstå, selv om hun er en usedvanlig observant og intelligent KV.

Det mest bemerkelsesverdige ved «Klara og Solen» er fortellerstemmen. Å sanse verden gjennom blikket til en kunstig intelligens, er utvilsomt et grep som gir nye perspektiver og fremmedgjør tilværelsen.

I sentrum står spørsmålet om hva som gjør oss til mennesker. Finnes det noe unikt i hver og en eller er kjernen i menneskehjertet utbyttbart?

Som i mesterverket «Gå aldri fra meg», en annen av forfatterens bøker om moralske dilemmaer i en fremtid med dystopiske trekk, er de filosofiske spørsmålene mange. Språklig skriver Ishiguro uten fiksfakserier, prosaen er nedpå og tilforlatelig enkel, også i Bjørn Alex Herrmans gode norske oversettelse.

Kunstige intelligenser har de seneste årene dukket opp i stadig flere samtidsromaner. Ishiguros bidrag er definitivt et høydepunkt, for «Klara og Solen» brenner seg fast og gir næring til sinnet. Mer kan man ikke forlange.

