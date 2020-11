SÅ LANG AT DET GJØR VONDT: VGs anmelder Gabriel Moro slet med å holde tråden i det avsluttende bindet av Hilary Mantels Tudor-trilogi. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Så kjedelig at anmelderen «jukset». Bokanmeldelse: Hilary Mantel: «Speilet og lyset»

La meg komme med en innrømmelse: Jeg har for første gang «jukset» som anmelder.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Nå nettopp

Hilary Mantel har hatt megasuksess med sine romaner om Tudortiden, men hun lykkes ikke med sin siste roman i trilogien om Thomas Cromwell.

FAKTA: «Speilet og lyset» Forfatter: Hilary Mantel Oversetter: Hege Mehren Sjanger: Roman Forlag: Press Sider: 820 Pris: 399,- Vis mer

Den avsluttende gigantroman i trilogien om Thomas Cromwell er nemlig til tider så kjedelig, at jeg rett og slett i lange strekk lyttet til den engelske lydboken i håp om å gjøre andre ting mens romanen summet i bakgrunnen.

Det finnes en nærmest uendelig rekke bøker, teaterstykker og filmer om Tudor-dynastiets England. Epoken er et skattkammer av intriger, politiske omveltninger og utrolige genier – fra Thomas Cromwell i politikken til William Shakespeare i litteraturen.

Den britiske forfatteren Hilary Mantel har de seneste elleve årene hatt enorm kunstnerisk og kommersiell suksess med sine romaner om Tudortiden sett fra perspektivet til Thomas Cromwell, Henrik VIIIs sjefsrådgiver og minister. Mantel har mottatt panegyriske kritikker, solgt millioner av bøker og realisert teater- og tv-versjoner. Ikke nok med det, hun har mottat Bookerprisen to ganger, en bragd bare to andre forfattere har klart før henne.

Thomas Cromwell var det politiske talentet fra enkle kår som med kløkt og list besteg maktens tinder. Folk flest forbinder nok Henrik VIII først og fremst med de mange ekteskapene som i tur og orden endte brått: «Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived», som britiske skolebarn lærer.

«Speilet og lyset», den tredje og siste boken i serien om Cromwells liv, åpner der den forrige sluttet, med henrettelsen av Anne Boleyn, kong Henriks andre kone.

Året er 1536 og derfra til Cromwell selv blir et hode kortere fire år senere, hopper romanen fra den ene lange samtalen til den andre.

I motsetning til de to første bøkene mangler dette tredje bindet dessverre både nerve og fokus.

I «Ulvetid» sto Cromwells klassereise og rivaliseringen med Thomas More i sentrum. I «Falkejakt» den utspekulerte prosessen mot dronning Anne Boleyn. I «Speilet og lyset» flyter handlingen derimot ut i en endeløs rekke med skiftende scener og dialoger, tilbakeblikk og repetisjoner, uten at Mantel klarer å holde spenningen og drivet oppe.

Etter to hundre sider forstår jeg fremdeles ikke hvorfor jeg skal engasjere meg videre i denne mannens maktspill og brutale endelikt.

En vedvarende frustrasjon er dessuten at det er vanskelig å skjønne hvem som snakker når og til hvem. Her kunne noen enkle grep ha lettet lesebyrden.

Det er ingen tvil om at Hilary Mantel med de to første bøkene har skapt et unikt portrett av en mann og hans tid, en slags høylitterær fetter av «Game of Thrones».

Researchen er upåklagelig, språket godt, og Hege Mehrens oversettelse holder et høyt nivå. Desto mer ergerlig at Mantel avslutter sitt storverk med dette langdryge mageplasket.

Alle gode ting er tydeligvis ikke tre.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: 08.11.20 kl. 11:37

