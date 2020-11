BOKKLAR: Barack Obamas bok er nå lansert samtidig over hele verden. Foto: Pari Dukovic

Bokanmeldelse: «Et lovet land» av Barack Obama: En verdig historie

Første bind av Barack Obamas presidentmemoarer er som mannen selv: Verdig og kontrollert. Og en smule selvtilfreds.

FAKTA: «Et lovet land» Forfatter: Barack Obama Sjanger: Memoarer. Det er varslet en bind til. Oversatt av: Eivind Lilleskjæret og Gunnar Nyquist. Forlag: Cappelen Damm Sider: 800 Pris: 499,- Vis mer

Det er rart å tenke på i dag, men for bare fire år siden satt det altså en høflig, velformulert og tilsynelatende idealistisk motivert president i Det ovale kontor. En mann med personlig integritet og oppriktig engasjement for menneskene rundt seg.

Barack Obama har kalt den nye boken sin «Et lovet land», en tittel som vekker assosiasjoner til de stolteste øyeblikkene i nyere amerikansk historie. Den gang borgerrettighetskamper og troen på en bedre tilværelse for alle var viktige drivkrefter for den politiske debatten i USA.

Obama har tidligere skrevet om sin egen oppvekst og bakgrunn i bøkene «Mot til å håpe» (2008) og «Å leve en drøm – min afrikanske arv» (2009). Derfor ser vi denne gangen den unge Barack i bare korte riss, og bildet er det samme som vi kjenner fra før: En litt retningsløs men lesende unggutt, som fikk sin første politiske raptus dekket gjennom grasrotarbeid og frivillighet.

Obama skriver med engasjement om veien mot presidentvervet i 2008, i den grad at han enkelte ganger kan gå tapt i detaljene. Men så er det da også hans privilegium å fortelle denne historien uimotsagt og med betydelige mengder etterpåklokskap.

Lesere med en brennende interesse for amerikansk innenrikspolitikk – i Norge har vi jo tydeligvis flere hundre «USA-eksperter» - får definitivt sitt i denne boken. Vi får vite mye om både intriger og forhandlingstaktikk, og Barack Obama går grundig inn i de viktigste sakene han fikk på sitt bord etter innsettelsen i 2009. Særlig bruker han mye tid på finanskrisen som kom til å prege store deler av hans første periode. Men også striden omkring Obamacare, og motreaksjonen med Tea Party-bevegelsen får mye plass. Jeg skulle gjerne lest noen dypere tanker om hvordan dette populistiske oppsvinget kan forklare dagens hatefulle klima i Washington D.C.

Obama ser gjerne på seg selv som en politisk brobygger, men denne egenskapen kom han ikke særlig langt med i utenrikspolitikken de første årene. Boken dekker perioden frem til 2011, og det er nok symptomatisk at drapet på Osama Bin Laden står som en slags kulminasjon av hans utenrikspolitiske bragder.

«Et lovet land» holder altså hva forhåndsomtalen lover når det gjelder innsideskildringer av de politiske prosessene i den amerikanske hovedstaden. Her finnes også en rekke miniportretter av andre kollegaer, venner og politiske fiender. Stort sett holder Obama en høflig stil også her, og han er raus med hedersord til gode medarbeidere. Til gjengjeld gjør han lite for å skjule sin forakt for desiderte fiender, som for eksempel republikanernes visepresidentkandidat Sarah Palin.

Ofte går han rett på utseendet for å karakterisere andre mennesker. Om den tidligere russiske presidentfruen Svetlana Medvedev kan vi lese at hun er en «munter og litt satt blondine», mens den republikanske senatoren Lindsey Graham «var kortvokst, hadde ansikt som en mops».

Tildelingen av Nobels fredspris i 2009 er tilgodesett med til sammen tre av bokens 800 sider. Det er åpenbart at Obama fremdeles har litt vanskelig med å forstå hvorfor han fikk denne prisen etter mindre enn ett år som president. Vi nordmenn må også finne oss i at Oslo-besøket umulig kan ha gjort særlig inntrykk. Seremonien i Oslo rådhus fant ifølge Barack Obama sted «i et skarpt opplyst auditorium med plass til noen hundre gjester». Forfatteren nevner ingen av nordmennene han møtte ved navn, men husker i det minste at han under gallamiddagen satt ved siden av «Norges konge, en elskverdig eldre mann som fortalte meg om seilturer på landets fjorder».

Den store, overordnede analysen av hans tid i Det hvite hus utsetter tydeligvis Obama til andre og siste bind. Da er det nok også grunn til å forvente noen utsøkte spydigheter om den store, gule Trump-elefanten i rommet.

I mellomtiden er det vel anvendt tid å lese denne levende fortalte samtidshistorien av og om fenomenet Barack Obama.

Publisert: 17.11.20 kl. 18:52

