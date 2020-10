FRUSTRERT: Leder Lene Røren i Ebok Pluss (som eies av forlaget Vigmostad & Bjørke) mener de sliter med å etablere strømmetjenesten når de ikke får levert på bøker fra de store forlagene i Norge. Foto: Ebok.no

Ebok om storforlagene: – Vi føler oss mildt sagt boikottet

Selv om de har plikt til å levere bøker til alle bokhandlere og strømmetjenester i Norge, er det ingen av de store forlagene Gyldendal, Aschehoug eller Cappelen Damm som leverer lydbøker til den mindre konkurrenten Ebok Pluss.

– Vi føler oss mildt sagt boikottet av de tre store forlagene. I over fire år har vi jobbet for å få inn bøker fra disse forlagene - uten hell. det er maktmisbruk fra Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm. De unnskylder seg med at vi ikke blir enige om vilkårene, men vi mener de ikke overholder plikten de har til å levere til alle, sier leder Lene Røren i Ebok.no som driver strømmetjenesten Ebok Pluss og eies av forlaget Vigmostad & Bjørke.

Kritikken kommer dagen etter at syv forfattere gikk ut mot de samme tre forlagene og deres strømmetjenester.

Lydbokforlaget, som driver strømmetjenesten Fabel og eies av Ashehoug og Gyldendal, er uenige i påstandene om maktmisbruk - og mener heller at forhandlingene har gått i stå.

– Her prøver Lene Røren å sammenligne epler og pærer. Vi har kommet til enighet med Storytel om en avtale , men dessverre ikke klart å lande en avtale med E-bok Pluss. Jeg skjønner ikke hva hun mener med maktmisbruk, vi har et innhold vi ønsker å selge, hun ønsker å kjøpe, men vi har ikke blitt enige om pris, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget.

Forfatteropprør

Det forfatterne - med Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Egeland og Tom Kristensen i spissen reagerer på - er blant annet at de mener at forlagene med noen unntak har låst sine egne forfattere til hver sine strømmetjenester.

– Her er det to store aktører eid av de største forlagene, og som utelukker hverandres forfattere. De har brukt oss i et konkurransespill. Det taper vi millioner av kroner på. Nå er det nok, sier Tom Kristensen til VG.

Eboks Lene Røren er glad for kritikken som kommer fra forfatterne - og mener det er helt på sin plass.

– Det er veldig trilfredsstillende å se at forfatterne går ut mot de samme forlagene som vi har prøvd å få til en avtale med. Det er også tilfredsstillende å se at både Forfatterforeningen og Forfatterforbundet støtter dette. For bokavtalen vi har i Norge er helt tydelig på at alle skal levere til alle. Ikke bare fysiske bøker til fysiske bokhandlere, men også lydbøker til strømmetjenester, sier Røren.

Hun viser til det som kalles skaffe- og leveringsplikten i bokavtalen. I 2017 kom det nemlig inn et tillegg i bokavtalen som omhandlet strømmetjenester.

– Og der står det helt tydelig at det også skal gjelde strømming av bøker, sier Røren.

Bokavtalen gjelder også strømming

Dette har også Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen bekreftet overfor VG:

– Det er en klar politisk forventning om at leveringsplikten skal gjelde også for lydbøker, og det er ytterst beklagelig at dette har tatt så veldig lang tid å få på plass. Det er bra at det er engasjement rundt denne saken, og forfatterne har jo makt til å gjøre noe i møte med forlagene, sier Bokhandlerforeningens leder Trine Stensen til VG.

SINTE: Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland har alle gått til Strawberry Publishings Capitana. De reagerer på at ikke lydbøkene som de har utgitt på sine tidligere forlag er tilgjengelig på alle plattformer. Foto: Frode Hansen

På Eboks strømmetjeneste Ebok Pluss finner du likevel ingen bøker fra de tre store forlagene i Norge.

– De unnskylder seg med at de ikke blir enige om vilkårene i forhandlinger med oss, og at de derfor ikke kan levere lydbøker til oss, men vilkårene er helt urimelige - og på et helt annet nivå enn de har med sine egne strømmetjenester, sier Lene Røren som opplyser at så å si alle andre forlag i Norge ikke har noen problemer med å levere bøker.

– Det er kun disse tre store forlagene som ikke levere, sier Røren.

– De misbruker markedsmakten sin. De trenerer og holder oss utenfor, og det sier seg selv at det ikke går an å drive en abonnementstjeneste uten innhold, sier Røren som tok over som leder i Ebok.no for tre år siden.

– Det er ikke en overdrivelse å si at jeg har brukt nesten all min tid på dette, sier Røren.

For to år siden klagde Ebok inn Cappelen Damm (som altså eier 50 prosent av Storytel Norge) inn til Konkurransetilsynet for misbruk av dominerende posisjon, en sak som tidligere er omtalt i Dagens Næringsliv.

– Saken ble ikke prioritert på grunn av manglende ressurser, opplyser Lene Røren.

Administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm sier følgende om kritikken:

– Cappelen Damm er generelt opptatt av å forhandle frem bærekraftige avregningsmmodeller for forlag og forfattere. Så langt langt har ikke dette vært mulig å oppnå hos Ebok, sier Jenssen som ikke ønsker å kommentere saken videre på nåværende tidspunkt.

Både Aschehoug og Gyldendal henviser til Lydbokforlaget når det gjelder å svare på kritikken fra Ebok.no.

Lybokforlaget: – Ikke hørt fra Ebok på et år

Forlagssjef i Lydbokforlaget Ann-Kristin Vasseljen mener det er merkelig at Ebok-sjef Lene Røren kan mene at det er de som trenerer prosessen, når hun ikke har hørt fra henne på et år.

STOPPET OPP: Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen sier at forhandlingene har stoppet opp, fordi Ebok ikke ville akseptere vilkårene. Foto: Lydbokforlaget

– Det stemmer at vi har vært i forhandlinger, men de har ikke villet akseptere vilkårene våre - og nå har jeg faktisk ikke hørt fra Ebok på et år, sier Vasseljen.

– Lene Røren i Ebok mener at vilkårene er urimelige - og ikke gjør det mulig for dem å drive en strømmetjeneste?

– Det må hun gjerne mene. Utover det kan jeg ikke kommentere de forretningsmessige vilkårene i media.

– Mener du at Lydbokforlaget overholder den skaffe- og leveringsplikten som er nedfelt i Bokavtalen - og også skal gjelde strømming av bøker?

– Ja, vi har forsøkt å komme til enighet i forhandlinger over en lang periode, men vi mener kommunikasjonen har stoppet opp fra deres side.

– Men overholder dere skaffe- og leveringsplikten når størstedelen av Aschehougs og Gyldendals forfattere kun er på Fabel, nesten ikke på Storytel - og overhodet ikke på Ebok Pluss?

– Ja, det gjør vi ved å forsøke å komme til enighet om kommersielle betingelser. Men forhandlingene har tatt mange år med Storytel, og vi er fortsatt i forhandlinger med Ebok. Strømming er et helt annet forretningsområde enn fysiske bøker i en bokhandel. Det er mange ting som må reguleres og som er helt nødvendig for at forfatterne skal ivaretas.

– Men nå mener jo flere forfattere at dere ikke leverer på dette området, de vil gjerne være tilgjengelig på alle plattformer?

– Vi jobber for at avtalene skal være best mulig for forfatterne. Det er for eksempel spørsmål som å få betalt for gratislytting - noe vi blant annet har forhandlet frem at de skal få. Og nå er vi glade for å ha kommet i mål med en rammeavtale med Storytel - som nå sikrer flere titler på begge plattformer.

– Som jeg forstår det omfatter den et tresiret antall bøker - og ikke alle bøker?

– Her er det strømmetjenesten selv om må bestemme hva de vil ta inn, så det kan jeg ikke kommentere.

– Ebok mener at dere har unnskyldt dere med at dere må sikre rettighetshaverne/forfatterne. Men de fleste forfattere ønsker vel å bli representert på alle plattformer?

– Men hvis strømmetjenesten ikke vil gå med på vilkårene - så kan det jo ende opp med at forfatterne ikke kommer godt ut av det. Det er hovedårsaken til at vi ikke har landet avtaler tidligere. Dette er kjempeviktig, sier Vasseljen til VG.

Storytel sier nei, Ebok Pluss ja

I saken om forfatteropprøret kommer det frem at de syv forfatterne Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larssen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland har engasjert advokat Jon Wessel-Aas for å se på lydbokavtalene deres.

Det endte med at de alle nå har sagt opp sine avtaler som er eldre enn fem år, spilt inn lydbøkene på nytt – og gått til Storytel med bøkene. Der fikk de nei - grunnet at Storytel mener det er strid om opphavsretten til bøkene.

Lene Røren i Ebok.no sier de gjerne tar bøkene.

– Vi tar gjerne inn disse forfatternes nyinnspillinger. Selvsagt skal våre abonnenter få tilbud om å lytte til også disse bøkene. Vi er ikke redde for noe søksmål om rettigheter. Vi mener avtalen er tydelig på at de har rett til å si opp, sier Røren.

