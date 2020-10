FORFATTERKRANGEL: Gunnar Staalesen (Gyldendal), Helene Uri (Gyldendal), Roy Jacobsen (Cappelen Damm) og Anne Holt (Cappelen Damm) bekylder forfatterkolleger for å være usolidariske. Foto: Helge Skodvin/Krister Sørbø/Janne Møller-Hansen/Hanna Kristin Hjardar

Forfatterkrangel: − De er ute etter mer penger til seg selv

Anne Holt, Roy Jacobsen, Gunnar Staalesen og Helene Uri kaller blant andre forfatterkollegaene Jørn Lier Horst, Unni Lindell og Tom Egeland usolidariske i en ny kronikk - og mener de er ute etter mer penger til seg selv.

– Adjø, solidaritet, skriver Anne Holt, Roy Jacobsen, Gunnar Staaelsen og Helene Uri i en ny kronikk.

Her går de fire foratterne ut mot de syv forfatterne Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larsen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland som i forrige uke gjorde opprør mot de norske storforlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal og deres strømmetjenester Storytel og Fabel.

Kort fortalt: De syv forfatterne reagerer på at de mener at forlagene med noen unntak har låst sine egne forfattere til hver sine strømmetjenester - og dette taper forfatterne mye penger på.

– Og det har de jo full rett til å mene, sier Anne Holt til VG.

– Men vi reagerer på at det fremstår som om de syv forfatterne gjør alle forfattere en tjeneste ved å gå ut på denne måten. De mener de tar en for laget. Det mener vi absolutt at de ikke gjør.

Tvert imot mener forfatterne Anne Holt, Roy Jacobsen, Gunnar Staalesen og Helene Uri at det IKKE gagner alle.

– Vi tror at det er de sterkeste som vinner dersom alt blir likt. Vi tror bestselgerne gagner på det, men at de smalere forfatterne åpenbart taper. Vi tror også at den sterkeste strømmetjenesten vil vinne - og og at de andre går dukken. Dermed får vi et monopol, og det er vel alle enige i at ikke er noe særlig.

Dritirriterende

Selv medgir Anne Holt at hun har irritert seg over at flere av hennes bøker utgitt på Gyldendal kun er tilgjengelig på Fabel - som har en mye mindre markedsandel enn Storytel. Ifølge Jørn Lier Horst gikk hans inntekter til himmels da bøkene hans ble gjort tilgjengelig på Storytel i tillegg til Fabel.

BILLEDTEKST: Anne Holt mener forfatterne som går ut mot storforlagene er knakende gode forfattere og hyggelige folk, men at de klusser med standardavtalene i norsk litteratur for tjene mer penger. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Ja, jeg synes det har vært dritirriterende å ikke være på begge plattformer. Det er helt klart at for enkelte forfattere er det en kjempefordel å være på alle strømmetjenestene, og jeg skjønner jo at bestselgerforfattere som Jørn Lier Horst og Unni Lindell vil ha mer penger. Men jeg tror altså at om disse plattformene blir like, vil bestselgerne skygge over for de andre.

– Jørn Lier Horst og de andre forfatterne mener at også mindre forfattere vil tjene mer på dette?

– Jeg ser altså ikke det, og jeg synes ikke de argumenterer for dette.

Anne Holt (som selv er på Gyldendal) mener at de syv forfatterne - fem av dem er kolleger i Petter Stordalens Strawberry publishing - utnytter det som kan være et smutthull i avtaleverket som er utdatert når det gjelder den nye digitale hverdagen. For her handler det om CD-plater, ikke lydfiler.

– Det blir for tungt å gå detaljert inn i det avtalerettslige her - og jussen får andre ta seg av. Men vi mener de syv forfatterne nå rokker ved avtaleverket i norsk litteratur for å oppnå noe som de selv tjener masse penger på. Da setter de hele avtaleverket i fare. Det er usolidarisk, sier Holt som også viser til en kronikk Tom Egeland selv skrev for fire år siden.

– Her skriver han mye av det samme som vi mener: At det er veldig skummelt å rokke ved avtaleverket i litteraturen. Det er veldig rart å lese det Egeland skrev den gangen, for nå å se at han selv nettopp er med på å tukle med dette. Plutselig er han på et helt annet lag (les: Strawberry) - og mener plutselig noe helt annet, sier Holt.

– Jeg er helt enig i det Tom Egeland mente for fire år siden, sier Holt.

Egeland: – Vi tukler ikke med avtaleverket

Tom Egeland understreker overfor VG at han ikke har endret mening.

– Dette er to forskjellig saker. Vi tukler ikke med avtaleverket, vi etterlyser et tydeligere avtaleverk som også omfatter strømming av lydbøker på samme måte som avtaleverket nå omfatter papirbøker, ebøker og lydbøker som ikke strømmes, sier Egeland som har etterlyst dette siden Storytel ble etablert i Norge i 2014.

– Det har jo gått mange år uten at forlagene og strømmetjenestene har kommet forfatterforeningene i møte. Vi mener at motparten er eierforlagene og strømmetjenestene, ikke våre kolleger. Tvert imot håper vi at det å åpne opp begge strømmetjenestene for alle forfattere, vil komme både forfattere og lesere til gode. Jeg synes ikke det er usolidarisk, sier Egeland.

Jørn Lier Horst er slett ikke uenig med Anne Holt og co om at dette handler mye om penger.

– Vi gjør jo dette for å tjene penger på det. Fordi slik det er nå er vi utestengt av tre fjerdedeler av markedet. I denne pågående diskusjonen er det mange parter med mange kryssende interesser, men det er uansett forfatteren som er den tapende parten som kun sitter igjen med 15 øre av strømmekrona. De resterende 85 prosentene ligger igjen hos forlag og strømmetjenesten - som altså i Norge betyr den samme parten. Når det er forfatterne som tjener minst og blir avskåret fra store deler av markedet, så synes jeg det er rart at enkelte forfatterkolleger går i forsvar for storforlagene, sier Jørn Lier Horst og legger til:

– Det de mener vi rokker ved, er uansett et system som er i endring. Det bare tar fryktelig lang tid. Derfor har vi nå tatt skjeen i egen hånd, sier Lier Horst.

SINTE: Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland har alle gått til Strawberry Publishings Capitana. De reagerer på at ikke lydbøkene som de har utgitt på sine tidligere forlag er tilgjengelig på alle plattformer. Foto: Frode Hansen

Sentralt i striden om strømmetjenestene er den såkalte skaffe- og leveringsplikten som er nedfelt i den norske Bokavtalen og handler om at alle forlag skal kunne levere eller skaffe bøker til alle bokhandlere. I 2017 kom det et tillegg i bokavtalen som omhandlet strømmetjenester - og både Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen har bekreftet overfor VG at denne plikten også skal gjelder strømmetjenester.

Gjorde selv opprør mot bokmodellen

Anne Holt påpeker likevel at det må foreligge en avtale mellom forlag og strømmestjenesten i bunn for at dette skal skje.

– Jeg tror ikke helt folk skjønner hva en strømmetjeneste er. Det er ikke et forlag, det er heller ikke en bokhandel, men en tjeneste som kjøper en rettighet for å selge den videre. Forlagene må jo da ivareta sine økonomiske interesser og forfatternes interesse og lage gode avtaler. Her hopper man bukk over at det må ligge en avtale i bunn for å i det hele tatt å kunne skaffe og levere, sier Holt.

– Forfatterne reagerer også på at dette har tatt lang tid, flere år - og de mener forlagene bevisst har trenert dette for å unngå konkurranse?

– Ja, det kan god hende de har vært trege, sier Holt som påpeker at hun har 27 års erfaring i denne bransjen. En erfaring som blant annet inkluderer å bli med på lasset da kona Tine Kjær for nesten 20 år siden var med på å starte Piratforlaget - som også var et slags opprør mot den norske bokmodellen.

– Men tiden har gått. Jeg er older and wiser, og jeg har altså innsett at den modellen vi har i Norge er veldig mye bedre enn det jeg tenkte på det tidspunktet. Det systemet vi har i Norge med unntak fra konkuranselovgivningen på flere punkter, har jo ført til at vi har så mye bra litteratur som vi har. Det å ønske seg at alle forfattere skal være tilgjengelig på alle strømmeplattformer, mener vi åpner for krefter som vi ikke tror er bra.

Forleggerforeningen: Forhandler fortsatt

VG har spurt Forleggerforeningen om hvor langt unna de er en normalavtale som også omhandler strømmetjenester og strømming av bøker, og det vet de ikke svaret på:

– Forhandlingene har pågått en stund med stor vilje til et godt sluttresultat. Vi er opptatt av gode normalavtaler også for strømming, som sikrer likebehandling og forutsigbarhet. Akkurat når disse forhandlingene lander er vanskelig å si, men jeg er opptatt av at vi må sikre økosystemet mellom forfatter og forlag i møtet med ulike digitale plattformer, og redusere risiko, sier administrerende direktør Heidi Austlid i Den norske Forleggerforening.

