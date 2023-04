REDD KJÆRLIGHETEN: Hanne Ørstavik (53) er ute med ny roman om hvordan vold og redsel forplanter seg gjennom generasjoner og sperrer for kjærligheten.

Lysende vakre passasjer. Bokanmeldelse: Hanne Ørstavik: «bli hos meg»

Hanne Ørstavik skriver i sin sekstende roman om redsel, vold og kjærlighet. Og litt om terapeutisk bruk av MDMA.

Nylig ble det slått stort opp i norske presse at den engelske oversettelsen av Hanne Ørstaviks «Kjærlighet» (1997) ble anbefalt av «Sex and the City»-stjernen Sarah Jessica Parker.

Å undersøke hva kjærlighet er, har lenge vært et grunnmotiv i Ørstaviks forfatterskap. I 2020 kom «Ti amo» («jeg elsker deg» på italiensk), en kort og intens bok om dødsfallet til hennes italienske ektemann og forlegger.

Årets roman, «bli hos meg», tar opp tråden i etterkant av L.s bortgang. Bokens jeg-forteller er bosatt i Milano og har mange biografiske likhetstrekk med virkelighetens Ørstavik.

Lest? Ørstavik forteller at romanen ble forløst av en fem timer lang MDMA-trip

Info «bli hos meg» Forfatter: Hanne Ørstavik Sjanger: Roman Forlag: Oktober Sider: 216 Pris: 399 kroner Vis mer

Kjøp boken Hanne Ørstavik « Bli hos meg: roman » Norli 393,- Til butikk ARK 393,- Til butikk

Hun sørger fremdeles over tapet av L., men møter ett år etter dødsfallet den sytten år yngre italieneren M., en mann som er svært forskjellig fra henne, men likevel vekker til live en sterk og berusende forelskelse.

Samtidig arbeider hun med en ny roman og besøker sin gamle far hjemme i Oslo.

Slik får romanen minst tre tids- og virkelighetsplan: Nåtiden med M., minner fra barndommen i Tana i Finnmark og bruddstykker fra en roman jeg-fortelleren arbeider med.

I den møter leseren norske Judith som har flyttet fra Europa til Minneapolis i USA med musiker-ektemannen Myrto. Han dør brått og Judith kommer i kontakt med tenåringen Matt, som bor med sin mor i en trailerpark.

Disse tre nivåene kan leses som speilinger av det samme smertepunktet:

Hvordan vold og redsel forplanter seg gjennom generasjoner og sperrer for kjærligheten.

BOR I MILANO: Hanne Ørstavik har de siste årene bodd i Milano - her hjemme på balkongen med utsikt over Naviglio Grande.

Ørstaviks hovedanliggende synes å være å undersøke hvordan redselen for vold i barndommen ødelegger evnen til å elske senere i livet.

Når jeg-fortelleren aner at M. bærer på et eksploderende sinne, vekkes hennes egne barndomstraumer til live.

Hvorfor var faren hennes så sint? Bærer han, i likhet med M., på en forhistorie med vold?

Ørstavik har alltid vært en forfatter med en fininnstilt interesse for menneskers komplekse følelsesliv. Så også denne gang.

Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at jeg-fortelleren i et forsøk på å bearbeide traumer tar i bruk det sentralstimulerende stoffet MDMA i terapeutisk øyemed.

«bli hos meg» gir en rekke assosiasjoner til P.O. Enquists lille mesterverk «Styrtet engel». Den svenske forfatteren nevnes eksplisitt som en referanse og inspirasjon i teksten.

Ørstavik skriver som vanlig med et stort indre trykk, det man gjerne kaller «nødvendighet».

Det resulterer i flere lysende vakre enkeltpassasjer, sterke psykologisk innsikter og sanselighet, selv om helheten nok er mindre vellykket.

En forfatter som skriver om en forfatter som forsøker å skrive, er så velbrukt at det nærmest er oppbrukt.

Fragmentene om Judith og Matt, overbeviser ikke i lengden og føles en smule påklistret. At denne sidefortellingen er ment som en speiling av fortellerens indre, er greit nok, men da skulle jeg gjerne ha sett det mer utdypet.

Ørstavik har nærmest konsekvent valgt å sløyfe komma foran «men». Et stilistisk grep som er mer irriterende enn nødvendig.

Det overrasker meg også at hun tør og vil bruke en tittel som «bli hos meg». Den er jo fin, det er ikke det, men den finnes allerede i bruk i Marianne Solbergs roman fra 2019. Slapt av både forlag og forfatter.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post