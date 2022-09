BOKBOMBE: Uten forvarsel ga Abida Raja (49) ut boken «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» tirsdag morgen.

Årets modigste bok! Bokanmeldelse: Håkon F. Høydal: «Abida Raja. Frihetens øyeblikk»

Historien til Abida Raja er engasjerende, spennende og imponerende ærlig om en frihetskamp bare de færreste ville ha klart.

Det er selvfølgelig ingen tilfeldighet at forfatter Håkon F. Høydal og Abida Raja har lånt Jens Bjørneboes klassiske romantittel «Frihetens øyeblikk» til denne rystende boken.

For dette handler virkelig om frihet i begrepets aller mest fundamentale betydning. Frihet til å bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp, sin egen fremtid – og sin egen historie.

«Abida Raja Frihetens øyeblikk» kan også leses som et ubarmhjertig selvoppgjør.

Info BOKANMELDELSE: «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» Forfatter: Håkon F. Høydal Sjanger: Dokumentar Forlag: J.M. Stenersens Forlag Sider: 258 Pris: 429 kr. Vis mer

Som voksen firebarnsmor var Abida Raja selv godt i gang med å reprodusere både volden, unnfallenheten og selvforakten hun hadde vokst opp med. Men takket være gode hjelpere, støtte fra sin bror og egne barn og ikke minst en viljestyrke av de helt sjeldne klarte hun til sist å bryte med et inngrodd system av vold og undertrykkelse.

Hovedtrekkene av Abida Rajas historie er allerede godt kjent gjennom det siste døgnets oppslag her i VG. Det handler om voldelig oppvekst, om tvangsutsendelse og senere tvangsgifte i Pakistan, og om et langvarig ekteskap preget av fysisk og psykisk vold.

HISTORIE OM EGET LIV: VGs anmelder mener Abida Rajas bok om mulig er enda sterkere enn lillebror Abid Rajas bestselgerbok «Min skyld»

Vi møter en skoleflink og pliktoppfyllende jente, som aldri får utfolde seg fritt, men som må presses inn i et mønster av beinhard sosial kontroll og århundregamle sosiale forventninger.

Som barn bor Abida Raja bor opp i Iladalen midt i Oslo, men har aldri vært på Karl Johan.

Skal hun som tenåring følge en venninne på stevnemøte i Storgaten, må det skje i ytterste hemmelighet og med frykt for å bli oppdaget.

Abida vokser opp på 1970- og 80-tallet, men er bare en tilskuer til den friheten de aller fleste av hennes jevnaldrende tar for gitt.

FORFATTER: Forfatter og VG-journalist Håkon F. Høydal hadde sitt første møte med Abida Raja i 2015. Siden dette har de hatt 50–60 møter.

En del av skildringene fra oppveksten til Abida Raja er kjent fra broren Abids selvbiografi fra i fjor, «Min skyld». Boken ble fjorårets mestselgende sakprosautgivelse, og vant Bokhandlerprisen.

Også Abid Raja skildrer en oppvekst preget av vold, skam og ikke minst den umulige konflikten mellom egne drømmer og andres forventninger.

Abida Rajas bok er om mulig enda sterkere. Ikke minst fordi den går så langt inn i de psykologiske mekanismene som gjør at så mange reproduserer mønstrene av passivitet, undertrykkelse og vold.

Abida Raja innrømmer selv å ha slått sine barn, og denne følelsen av svikt ligger som en dirrende undertone gjennom mye av fortellingen.

Skildringen av hvordan hun som mor måtte bli lært å anerkjenne barnas følelser, ikke bare undertrykke dem, sier mye om de grunnleggende kulturforskjellene hun vokste opp med.

Abida Raja står i mange år i den umulige psykologiske spagaten mellom fortrengning og forsoning. Hun er nådeløs mot sin far og sin eksmann for all smerten de har påført henne.

Men aller mest nådeløs og utleverende er hun i bunn og grunn mot seg selv.

Derfor er «Abida Raja Frihetens øyeblikk» ikke bare en viktig bok. Det er en hudløst ærlig bok, om en frihetskamp som utkjempes her og nå, midt blant oss.

Det er med stor personlig risiko at Abida Raja har gitt stemme til denne historien.

La oss håpe at boken blir lest av mange. Også de som trenger den aller mest.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Til info: VG har forsøkt å ringe flere familiemedlemmer som er omtalt i Abida Rajas bok, samt sendt SMS-er, for å spørre om de kjenner innholdet i boken og om de ønsker å kommentere det. Tirsdag formiddag har de ikke besvart henvendelsene om de konkrete påstandene fra boken.

Anmelderen er tilknyttet VG som frilansmedarbeider, og kjenner ikke VG-journalist Håkon F. Høydal som har skrevet boken.