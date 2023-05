REDDET FRA KONKURS: Karl Ove Knausgård startet forlaget Pelikanen i 2010, men forteller at de har slitt økonomisk i lang tid.

Karl Ove Knausgård selger forlaget: − Det har vært veldig tøft

Karl Ove Knausgård sier til VG at de bare hadde to muligheter: Gå konkurs eller få inn ny kapital.

Nå har Frisk forlag kjøpt 70 prosent av Knausgård-forlaget Pelikanen – og har betalt all gjeld og innfridd alle økonomiske heftelser.

Også Harald Eia har fått pengene han gikk ut og sa Knausgård skyldte ham.

– Jeg er veldig glad for og lettet over at det lånet nå er tilbakebetalt, skriver Knausgård i en mail til VG.

– Harald var jo medeier i Pelikanen en stund, men jeg har stor forståelse for at ikke alle kan dele vårt idealistiske grunnsyn.

Med idealistisk grunnsyn mener Knausgård:

– Pelikanen har aldri handlet om å tjene penger, målet har alltid vært å gå break-even. Vi har hatt en fast ansatt, resten av arbeidet har vi gjort på dugnad i ti år nå.

HAR FÅTT BETALT: Harald Eia.

Harald Eia bekrefter til VG at han har fått pengene sine.

– Det er godt å få dette ut av verden. Nå kan jeg bli idealistisk igjen, ler han.

Husker du? Harald Eia lånte Knausgårds forlag 250.000 kroner: −Har kanskje ødelagt vår relasjon

Knausgård fortsetter som deleier og redaktør etter oppkjøpet.

– Jeg er veldig motivert. Det er få ting jeg liker bedre enn å være med i tilblivelsesprosessen til bøker. Det er utrolig spennende å jobbe med andre forfattere, alle veldig ulike i tenkemåter og metoder og erfaringer.

– Å være redaktør på en roman og jobbe tett med en forfatter er et privilegium. Og siden jeg selv har verdens beste redaktør, er det også en mulighet til å gi noe jeg har lært der, videre, sier Knausgård – som gir ut sine egne bøker på Oktober forlag med Geir Gulliksen som redaktør.

OPPSTARTEN: Forlagssjef Eirik Bø og Karl Ove Knausgård i 2011 - året etter oppstarten av Pelikanen. Forlaget ble startet av Karl Ove og Yngve Knausgård sammen med avdøde Asjørn Jensen i 2010.

Selv er han i innspurten på fjerde bok i serien om «Morgenstjernen» som skal bli et storverk på fem bøker. «Morgenstjernen» kom ut høsten 2020 og ble hyllet som en av årets beste leseropplevelser både i VG og flere andre medier.

Men som forlagseier og redaktør i Pelikanen har det ikke gått like bra.

– Det har vært veldig tøft, sier Knausgård og fortsetter:

– Vi har kanskje vært ekstra sårbare for konjunktursvingninger, siden vi har operert med så små marginer. Vi har for eksempel nettopp oversatt Martin Amis’ bok «Inside Story», den er fantastisk, men også veldig lang, med relativt sett høye kostnader, som vi plutselig ikke hadde mulighet til å dekke på kort sikt.

– Med andre utgiftsposter i tillegg, hadde vi egentlig bare to muligheter, gå konkurs eller få inn ny kapital.

Nå mener Knausgård at Frisks oppkjøp gir forlaget nye muligheter:

– Med Frisks inntreden får vi ikke bare dekket utgiftene, vi får også en mulighet til virkelig å satse, det har vi ikke hatt før, sier Knausgård.

Frisk forlag har de siste årene markert seg som et uavhengig sakprosaforlag med stor suksess og flere store bestselgere:

FRISKT OPPKJØP: Forleggerne Anders Aasen Berget og Lennart Krohn-Hansen i Frisk forlag.

Både Trond Viggo Torgersens «Kroppen for voksne», Marit Kolbys «Hva og når skal vi spise» og «Den store airfryerkokeboka» har solgt i over 50.000 eksemplarer.

Forlegger Anders Aasen Berget i Frisk sier at de lenge har snakket om å utvide forlaget med en skjønnlitterær satsing.

– Da Pelikanen banket på døren, falt alt på plass. Vi er begge Stavanger-forlag, og dette oppkjøpet er både en løsning og en redning for Pelikanen, som har slitt med å selge nok bøker de siste årene.

– Hovedmotivasjonen for oss alle er å få virkelig fart på Pelikanen, sier Aasen Berget.

Han understreker:

– Karl Ove Knausgård og forlagssjef Eirik Bø får redaksjonell frihet, mens vi fyrer en rakett under markedsføringen av bøkene.

Info Pelikanen og Frisk Pelikanen forlag ble startet av Karl Ove Knausgård, broren Yngve Knausgård og avdøde Asbjørn Jensen i 2010. Daglig leder Eirik Bø kom til året etter og har siden fungert som forlagssjef og eneste ansatte. Forlaget holder til i Stavanger. Både Karl Ove Knausgård, Yngve Knausgård og Eirik Bø blir med videre på eiersiden i forlaget, men Frisk blir majoritetseier med 70 prosent av aksjene. Frisk forlag ble grunnlagt av helsepersonell i 2013 – og holder til i Stavanger. Landets største uavhengige sakprosaforlag med kraftig vekst i omsetningen de siste årene. 11 ansatte i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim og Vang i Valdres. Anders Aasen Berget og Lennart Krohn-Hansen er forleggere. Satser på få titler årlig, men lang levetid på alle bøker Aktuelt: Frisk kjøper 70 prosent av aksjene i Pelikanen. Vis mer