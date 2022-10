TREDJE BOK: Karl Ove Knausgård (53) er ute med «Det tredje riket» – som er den tredje av (minst) fem bøker i serien om Morgenstjernen.

Litterær berg-og-dal-bane – Bokanmeldelse: Karl Ove Knausgård: «Det tredje riket»

Karl Ove Knausgård (53) nekter seg lite i den tredje romanen der Morgenstjernen lyser over land og folk.

Litterær horror kalte jeg fjorårets Knausgård-roman «Ulvene fra evighetens skog».

Samtidig som jeg mente at det ble i overkant mye spekulativt tankegods. Mange av de samme innvendingene kan brukes mot denne høstens roman «Det tredje riket».

I år som i fjor – og året før det med «Morgenstjernen» – skriver Knausgård i spennet mellom det uforklarlige, overnaturlige og spekulative på den ene siden, og det banale, hverdagslige og trivielle på den andre siden.

Et slikt fortellergrep kan være besettende og medrivende, men det kan også bli for mange transportetapper og uttværende skildringer.

Karl Ove Knausgård er en forfatter som nekter seg lite når han først setter i gang. En slags litterær maksimalist som heller skriver 100 sider for mye enn 100 sider for lite.

Rammene i «Det tredje riket» er som i de to forrige bøkene:

Den uforklarlig store og lysende stjernen som har dukket opp over Vestlandet og Sørlandet på sensommeren, skaper ikke bare en hetebølge som varer til langt ut i september.

Den igangsetter også sterke og til dels irrasjonelle prosesser hos det store persongalleriet som Knausgård introduserer oss for i disse bøkene.

Vi møter igjen den psykisk plagede billedkunstneren Tove.

Hun skal balansere en hardt tilkjempet familieidyll på hytta med behovet for å lage tegninger til de norske folkeeventyrene der det blodige, groteske og sterkt seksualiserte dominerer.

Skildringen av Toves depresjon er noe av det beste i denne boken.

Så har vi læreren Gaute som må håndtere eleven Gudrun som har sluttet å snakke, og som plages av uforklarlige mareritt.

Gautes kone er presten Kathrine som står i akutt fare for å miste sin gudstro, samtidig som hun oppdager at hun er gravid.

Stjernearkitekten Helge plages av en fatal ulykke han var vitne til som guttunge, men som han unnlot å varsle noen om.

Mens nevrologen og forskeren Jarle skal undersøke en hjernedød pasient, der det mot all fornuft ser ut til at hjernen er på vei til å vekkes til live igjen.

Det siste gir anledning til en typisk, innskutt Knausgård-tekst om det metafysiske forholdet mellom sinn, sjel og kropp, og konstitueringen av et jeg.

Ennå har jeg ikke engang nevnt det som er et annet hovedmotiv, nemlig det rituelt pregede drapet på tre av medlemmene i black metal-bandet Kvitekrist.

De blir funnet regelrett slaktet i skogen, og det er politimannen Geir som i utgangspunktet har ansvaret for etterforskningen.

Samtidig blir ungjenta Line forelsket i den mystiske Valdemar. Det viser seg at han har sitt eget black metal-band, og de leker med det ariske og norrøne i tekster som har en sterk og umiskjennelig dødsdrift.

Og endelig er det da begravelsesagenten Syvert, tilbake fra møtet med sin halvsøster Alevtina i Russland. Nå opplever han at det, fullstendig mot normalt, ikke inntreffer et eneste dødsfall så lenge Morgenstjernen henger på himmelen.

Ja, det er mye, veldig mye, som man skal forholde seg til på én gang.

Sakte, men sikkert blir flere av disse handlingstrådene ført sammen, men man skal likevel ha mer enn vanlig litterær tålmodighet og konsentrasjonsevne for å henge med i denne berg-og-dal-banen mellom det overnaturlige og det superrealistiske.

På den annen side: Her er det selvfølgelig også mange kunstneriske grep som få om noen kan gjøre Knausgård etter.

Den gjennomgående besjelingen av naturen er et slikt eksempel.

For den som måtte lure: Bokens tittel er ikke hentet fra Hitlers nazi-galskap, men fra den teologiske ideen om den hellige treenighet: Etter Faderens rike og Sønnenes rike kommer Den hellige ånds rike.

Skulle ikke forundre meg om Karl Ove Knausgårds litterære ambisjoner peker mot at han vil ta oss dit til slutt. Men det må i tilfelle bli under litt andre forutsetninger.

For helt mot slutten av «Det tredje riket» kan det se ut som om den truende Morgenstjernen har sluknet.

Vi henger fortsatt med på denne ganske svimlende ferden, og satser på at Knausgårds storslåtte fortelling skyter ny fart i de (minst) to bøkene som han har varslet at gjenstår.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk