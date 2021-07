ANDREBOKA: Ane Barmen (f. 1984) er utdannet skuespiller og musikkviter. Romanen «Pappa var nesten på Woodstock» er hennes andre bok. Foto: Maria Oliva Rivedal / omslag

Vil ha mer! Bokanmeldelse: «Pappa var nesten på Woodstock»

Et komplisert far / datter-forhold. Alkoholisme, ensomhet og sosial klasse. Ufrivillig barnløshet og Insta-angst. Alt vevd sammen på varmt og vittig vis. Du vil neppe angre om du tar med deg denne boka på stranda i sommer.

Av Trine Saugestad Hatlen

«Alle andre klarar det. Ein apekatt kan bli gravid. Folk som har dårleg fyllasex med framande, blir gravide.»

«Eg har aldri opplevd spontanabort. Ikkje eingong det får eg til».

Ruby er 31 år og musikklærer, men først og fremst er hun ufrivillig barnløs. Mens vennene deres blir smelt på tjukka i et bankende kjør, må Ruby og kjæresten Bjørnar få hjelp av fertilitetsklinikken.

Nå må det snart være deres tur. Nå er det min tur til å få likes, tenker Ruby.

Pappa Theis er egentlig en fin fyr, men litt for ofte drikker han alt for mye. Da hender det han gjør dumme ting, som har ført til at Ruby ikke orker å ha kontakt med ham.

Han har ikke særlig mye kontakt med noen andre mennesker heller, men enn så lenge har han hunden sin, Snuppa.

«Pappa var nesten på Woodstock» handler om det kompliserte forholdet mellom Ruby og faren Theis. Om ufrivillig barnløshet, alkoholisme og sosial klasse.

Ruby skammer seg over faren. Selv er hun utdannet fra Blindern og bor i Oslo. Theis er en pensjonert sjømann med falmet tatovering på armen og hagen full av bilvrak, inntil kommunen fjernet dem ved tvang.

«Pappa er ikkje ein sånn du set på peishylla og viser fram», tenker Ruby. Ikke en gang kjæresten Bjørnar har møtt ham.

Men for leserne er Theis et utmerket bekjentskap, en man blir glad i og vil vel. Ruby blir til tider vel endimensjonal, men samtidig, man blir nok sikkert ensporet når man holder på med et altoppslukende «prøve å bli gravid»-prosjekt år etter år.

Boka handler om det man ikke får til i livet. Og om at det kanskje ikke er for sent å gi det opp likevel. (Bortsett fra å oppleve Woodstock, da.)

Vant pris for debutboken

Da Ane Barmen debuterte med ungdomsromanen «Draumar betyr ingenting» i 2019, vant hun Bragepris og ble nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris.

«Pappa var nesten på Woodstock» ser slett ikke ut til å ha vært en vanskelig andrebok. Det er en varm, sår og rørende fortelling med masse driv, og ikke minst er den veldig morsom. Barmen viser gjennom Theis og Rubys øyne at hun har et skarpt og syrlig skråblikk på samtidens små og store temaer.

I boka harseleres det med alt fra Rubys ambivalente forhold til sosiale medier, meditasjonsapper og Kvinneguiden, til Theis’ fordommer om mannsrollen og bygd/ by. Det hele er saltet med populærkulturelle referanser hentet fra blant annet Friends, Astrid S, Jimi Hendrix og Love Actually.

Med denne boka skriver Barmen seg rett inn i det samtidssatiriske selskap, der forfattere som blant andre Marit Eikemo og Nina Lykke hører til. Der er det plass til flere gode forfattere.

Liker du bøkene deres, vil du nok like denne, og blir neppe skuffet om du pakker den med deg i sommer, om du nå skal på stranda eller ligge i en hengekøye i en skog eller på et fjell. Beach read, heter det vel på engelsk.

Jeg gleder meg til neste bok fra Ane Barmen, for jeg vil ha mer.