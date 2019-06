Boktips til ferien: 10 perfekte sommerbøker!

BOKJAKT? Ute etter en god bok til ferien? Her er VGs bokanmeldere og bokjournalist tips!

Ingvar Ambjørnsen: «Ekko av en venn»



Roman: Elling er tilbake. 20 år eldre enn sist vi hørte fra ham, men akkurat like fortvilende hjelpeløs, nevrotisk og stormannsgal som vi husker. Ekko av en venn er en fantastisk morsom bok. Samtidig er den også en av de sterkeste skildringene av ensomhet jeg har lest. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Tara Westover: «Noe tapt og noe vunnet»

Roman: Ikke akkurat florlett sommerlektyre, men det er gode grunner til at Tara Westovers memoarer («Educated» på originalspråket) ble en bestselger. Boken gir et usedvanlig fascinerende innblikk i oppveksten i en mormonsk storfamilie, styrt med jernhånd av en gal dommedags profet og konspirasjonsteoretiker av en far. Westover har gjort en klassereise av de sjeldne. Les den. Anbefalt av: Trine Saugestad Hatlen

Jo Nesbø: «Kniv»

Krim: Selvfølgelig skal du lese Jo Nesbø i sommer. «Kniv» er en drivende spenningsbok og et snedig mysterium på en og samme tid. Harry Hole har kanskje aldri vært lenger nede, men det hindrer ham ikke i å prøve å finne løsningen sin verste sak noensinne. Avslutningen er ganske enkelt kriminelt mesterlig. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Franzobel: «Medusas flåte»

Roman: Dette må være årets beste sjøroman! Med stor språklig bravur og oppfinnsomhet skildrer den østerrikske forfatteren her et av historiens mest kjente og dramatiske forlis: Fortellingen om fregatten Medusa som gikk på grunn utenfor Afrikas vestkyst i 1816, kan den dag i dag lære oss noe om menneskenaturen. Det handler om overlevelse under ekstreme forhold og hvor langt mennesker er villige til å gå for å redde seg selv. Anbefales til både herdete sjøulker og alle landkrabber som liker historiske romaner basert på virkelige hendelser. Anbefalt av: Gabriel Moro

Camilla Grebe: «Dvalen»

Krim: Grebe vant Glassnøkkelen for beste krim i 2018 med «Husdyret» som kom i fjor høst på norsk - og leverer igjen en glimrende og velskrevet psykologisk thriller. Det handler om hvordan sosiale medier kan ta over livene våre, og Grebe kombinerer elementer fra skrekksjangeren, nordic noir og gotikken i denne pageturneren som byr på både spenning og store overraskelser. 18 år gamle Samuel må flykte fra sitt vanlige liv og begynner å arbeide for en kvinne og hennes funksjonshemmede sønn. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Mikael Niemi: «Koke bjørn»

Roman: Sherlock Holmes møter Lars Levi Læstadius, og opplysningstid møter overtro i denne utrolig velskrevne og rike romanen fra gamle dagers Nord-Sverige. Koke Bjørn kan godt leses som en kriminalfortelling. Like mye er den en historie om menneskers tro på egne krefter. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Han Kang: «Vegetarianeren»

Roman: En av fjorårets aller sterkeste oversatte romaner har nettopp kommet i pocket og egner seg derfor ypperlig som sommerbok. «Vegetarianeren» er en gåtefull, tankevekkende og helt særegen roman om en koreansk kvinne som plutselig nekter å spise kjøtt og konsekvensene det får for henne selv og hennes nærmeste. Leter du etter litteratur som utfordrer både hjerte og hjerne, anbefaler jeg på det sterkeste at du tar med deg denne korte, intense boken i kofferten i sommer. Anbefalt av: Gabriel Moro

Maja Lunde: «Blå»

Heng med i Norges nye stjerneforfatters klima-kvartett! Dette er bok to i serien som startet med «Bienes historie» - og nå handler det om vann, eller rettere sagt mangel på vann. Den tredje boken i serien kommer til høsten - og nylig ble det klart at «Bienes historie» goes to Hollywood når produksjonsselskapet Anonymous Content skal lage storslått TV-serie av boken som utrolig nok har ligget sammenhengende på bestselgerlisten i Tyskland i over to år.

Shazia Majid: «Ut av skyggene»

Sakprosa: En velskrevet bok fra VG-journalist Shazia Majid om den første generasjonen kvinner som kom fra land langt borte, med vekt på pakistanske kvinner. En øyeåpner og tankevekker. Skrevet av en datter som formidler med kjærlighet til mødre (og fedre) og med våkent blikk på det norske samfunnet som var ganske uforberedt. En varm og klok bok, med atskillig humor. Anbefalt av: Guri Hjeltnes

Gabriel Scott: «Kilden»

Klassiker: Ute etter en norsk klassiker - som også er beskrevet som intet mindre enn en nasjonalskatt? Sørlandsforfatteren Gabriel Scotts mesterverk «Kilden» fra 1918 dufter av salt sjø, hummerteiner og fersk makrell og er en høysang til kystnaturen, slik fiskeren og sliteren Markus opplever den. Folk ser på ham som en dumsnill tomsing, men Scotts inderlige prosa avslører ham som en vismann i forkledning.

Psst! Ikke glem disse:

To av fjorårets beste norske romaner er kommet i pocket - og kan slukes i ferien:

«Maj» - Lars Saabye Christensens andre bok i trilogien «Byens spor», som avsluttes til høsten, er et utrolig fint sted å være. Det er en sånn bok du ikke vil skal ta slutt: «Fabelaktig bra», skrev VGs anmelder og ga terningkast 6. Og så unner vi oss å tipse nok en gang om Simon Strangers «Leksikon om lys og mørke» - en pageturner av høy kvalitet om Strangers jødiske svigerfamilie flettet sammen med historien om hvordan Henry Rinnan ble den han ble.

For barna:

Anna Fiske: «Hvordan lager man en baby?»

Fakta for barn: Boken gir et skikkelig svar på spørsmålet den selv stiller – uten tullball, men på muntert vis. Undring og takknemlighet for livet ligger som en undertone hele tiden. Anna Fiske har laget en komplett faktabok om livet som inkluderer alle. Fra fire år og oppover. Anbefalt av: Kristine Isaksen

Bjørn F. Rørvik/Gry Moursund: «Bukkene Bruse begynner på skolen»

Billedbok: Det er bare en sommerferie igjen for alle barna som grugleder seg til skolestart. Bukkene bruse-bøkene er rampete og morsomme — alltid på klangbunn til det kjente og kjære eventyret. De voksne vil godte seg over de satiriske stikkene til skoleledere i denne boka. Anbefalt av: Kristine Isaksen

Thomas Enger: «Enkebyen: De bortførte»

Ungdomsroman: Dystopisk ungdomsroman som har alt som skal til for å bli en suksess både her hjemme og ute i verden. Vi befinner oss i en norsk bygd en gang i fremtiden. Det kriges om ressurser, og klimakriser truer liv og eiendom. I sentrum av handlingen står Stella Stærk som sammen med familien må flykte til Enkebyen: Et totalitært samfunn hvor man må vokte hvert skritt og hvert ord for å overleve. Historien preges av oppfinnsomhet og stor fantasi. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Trygve Skaug: «Følg med nå»

Dikt for ungdom: Plutselig leser 12-åringen dikt på senga - og siterer ved frokostbordet: «Er det bare jeg som fikk skrudd sammen hjernen riktig vei i denne familien». Diktbok fra instagrampoeten med over 85.000 følgere tar opp tema som opptar ungdom med høy gjennkjennelsesfaktor: Vennskap, angst, kjærlighet, psykisk helse og mye mer. Boken tronet i flere uker helt øverst på den norske bestselgerlisten! Fra 13 år og oppover. Anbefalt av: Camilla Norli

