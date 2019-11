FORFATTEREN: Max Porter (f. 1981) er en britisk forfatter, forhenværende bokhandler og forlagsredaktør i Granta. For sin første roman, «Sorg er den greia med fjær» (2015) vant han blant annet Young Writer of the Year og Dylan Thomas-prisen. Romanen er solgt til 29 land.

Genial eller mislykket? Bokanmeldelse «Lanny» av Max Porter

Max Porters nye roman etter brakdebuten med «Sorg er den greia med fjær», er en høyst merkverdig, forbløffende irriterende bok.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Britiske Max Porter ble en umiddelbar kritikeryndling da han debuterte med den snodige romanen «Sorg er den greia med fjær» i 2015. En ganske annerledes bok om sorg, der en kråke visstnok spiller en sentral rolle. Jeg har ikke lest den, men etter anmeldelsene å dømme, er det en såkalt «perle».

Forventningene var derfor høye til Porters andrebok, «Lanny», som nå er oversatt til norsk i det som må ha vært en krevende oversetterjobb for Arne Ruste.

Allerede på de første sidene blir det klart at Porter ikke er en tradisjonell historieforteller. En entitet kalt Urfader Snylterot, en slags naturånd, som i originalen bærer navnet Dead Papa Toothwort, har i århundrer lyttet til landsbyens kor av stemmer. Snart trenger bruddstykker av menneskelig jammer og sladder inn på boksidene. Setningene er ukonvensjonelt satt opp, de kan kveile seg i halvsirkler, renne ned over siden eller endre størrelse.

Porter er tydelig en eksperimentell forfatter, som ikke er redd for å utfordre leseren ved hjelp av poesiens virkemidler.

Den ytre handlingen er enkel: Et par har flyttet til en liten by på landet med sin sønn. Moren er forhenværende skuespiller, nå krimforfatter. Faren jobber med et eller annet fornuftig inne i storbyen og pendler til jobb. Den unge sønnen deres, Lanny, er en raring. Et spørrende, undrende naturbarn, som mer enn én gang har overrasket sine foreldre ved å tilsynelatende gjøre de utroligste ting.

Historien om det gåtefulle barnet fortelles av hans foreldre, samt en berømt lokal kunstner, landsbyens «original», om du vil, som tar Lanny under sine vinger. Men det kommer mørkere tider, og Urfader Snylterot lytter oppmerksomt i kulissene.

Å oppsummere denne romanen på en såpass banal måte, er antagelig et overtramp. «Lanny» er en underlig, til tider irriterende bok, som testet min tålmodighet, særlig i partiene der den forveksler originalitet med fiksfakserier.

Ved endt lesning er jeg ikke sikker på om forfatteren er genial eller poserer i keiserens nye klær. Aller best er midtpartiet som omhandler en forsvinning og utelukkende fortelles ved hjelp av bruddstykker, der bygdesladder og britisk folklore går opp i en høyere enhet.

Romanen forener på uventet vis eventyrsjangeren med eksperimentell thriller og familiedrama. Porter skriver frem en kakofoni av stemmer som forsøker å sirkle inn hvem den merkelige Lanny egentlig er og hva han representerer i verden. Svaret er på ingen måte entydig.

«Lanny» er en roman som utfordrer leseren og som det er vanskelig å bli klok på. En bok som vekker såpass motstridene følelser, fortjener å bli tatt på alvor, selv om denne leseren ikke riktig makter å slippe jubelen løs.

Anmeldt av: Gabriel Moro

Publisert: 02.11.19 kl. 08:27







