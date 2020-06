NOTATER BLIR BOK: Maja Lunde (44) tok en pause fra romanskrivingen og kommer med sin første selvbiografiske utgivelse til høsten. Foto: Frode Hansen, VG

Maja Lunde er Årets Peer Gynt: – Gir ut personlig corona-dagbok

Maja Lundes internasjonale boksuksess hedres nå på linje med Magnus Carlsen, Ole Gunnar Solskjær og Gro Harlem Brundtland. Til høsten får vi vite mer om kvinnen bak suksessen, når hennes personlige dagboksnotater fra coronatiden blir bok.

– Årets Peer Gynt, det er jo storslått, sier forfatter Maja Lunde (44) som bare på fem år er blitt en av Norges aller største stjerner internasjonalt med klima-romanserien som starter med «Bienes historie» – og med barneboksuksessen «Snøsøsteren».

I dag ble det kjent at hun får årets Peer Gynt-pris, som hvert år blir delt ut til en som har satt Norge på kartet internasjonalt og markert seg på et samfunnsnyttig plan. Og årets Peer Gynt sier til VG at det er spesielt stas at det er stortingsrepresentantene som er «juryen» til denne prisen.

Fakta Peer Gynt-prisen Prisen ble første gang delt ut i 1971 – til Einar Gerhardsen – og deles ut under Peer Gynt-stevnet på Vinstra som er arrangert siden 1967. Prisen blir delt ut til personer eller institusjoner som har gjort Norge kjent i utlandet og markert seg på et samfunnsnyttig plan. Vinneren av prisen stemmes frem av stortingsrepresentantene. Selve prisen er en bronsefigur av Peer Gynt på bukken, laget av kunstsmed Karl Bilgre. (Kilde: Wikipedia) Vis mer

– Jeg synes det er en fin jury, det må jeg si. Stortingsrepresentantene representerer jo på sett og vis hele Norge. Jeg synes det er ekstra hyggelig at de gir prisen til en forfatter i år, det handler om å anerkjenne at litteraturen er en viktig eksportartikkel, som er med på å bringe Norge ut i verden.

Fra før er prisen delt ut til forfattere som Jostein Gaarder og Jo Nesbø. Andre som har fått prisen er Magnus Carlsen, Ole Gunnar Solskjær, a-ha, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg.

Årets pris deles ut under det årlige Peer Gynt-stevnet på Vinstra 9. august.

Tre år på topp i Tyskland

Og Maja Lunde har definitivt satt Norge på kartet. Bare mens vi snakker sammen, får hun vite at «Bienes historie» nå er solgt i 65.000 eksemplarer i Brasil.

Fra før er boken den mest solgte i Tyskland i 2017 – der den for øvrig nå har ligget i tre år sammenhengende på bestselgerlistene. Boken er oversatt til over 40 språk, mens «Snøsøsteren er solgt til 28 språk.

Det hotte Hollywood-produksjonsselskapet Anonymous Content lager TV-serie av «Bienes historie» og film av «Snøsøsteren».

– Det er fint og sterkt å nå frem til lesere over hele verden, og oppleve at de får en relasjon til fortellinger som er en så stor del av meg, og at disse fortellingene til og med kan ha betydning i deres liv. Det gir meg veldig mye mening, selv om det også kan oppleves som abstrakt. I hverdagslivet mitt er det tross alt familie, skrivingen og livet her og nå som betyr noe.

DERFOR ER HUN ÅRETS PEER GYNT: Her er begrunnelse for årets pris: «Nominasjonskomiteen mener Maja Lunde fortjener hedersbetegnelsen Årets Peer Gynt. Hun er oversett til 36 språk, gitt ut i mer enn 50 land og har plasseringer på bestselgerlistene i flere av dem. Dette gjør Maja Lunde til en av Norges mest internasjonale forfattere gjennom tidene.» Foto: Line Møller, VG

Vanskelig å snakke om personlig bok

Dette livet, hverdagslivet, skal vi få en nærmere kikk på når Maja Lunde for første gang skriver selvbiografisk. Til høsten kommer hun nemlig med en personlig dagbok fra corona-tiden som får tittelen «De første dagene».

– Jeg merker at jeg synes dette er vanskelig å snakke om, men ja, det blir en annerledes tekst. En selvbiografisk tekst. Det er krevende fordi jeg vet jo at selvbiografiske tekster vekker kikkermentaliteten hos folk, forteller Lunde som tar med leserne inn i hjemmet til familien på fem de første 19 dagene under corona-utbruddet.

– Er du redd for at det skal bli for utleverende?

– Jeg har selvfølgelig tenkt mye på det. Og jeg har fortsatt ikke sluppet teksten fra meg, kanskje det ikke blir bok, ler hun.

Men boken «De første dagene» står på Aschehougs høstliste der den omtales som «et sterkt litterært vitnesbyrd» og videre:

«Husker du 12. mars, husker du fredag den 13.? Dagene da Norge og verden endret seg totalt? Husker du hva du tenkte i tiden da alt var akutt forvirrende og veldig, veldig skremmende? Det er allerede så lenge siden.»

Selv klarte ikke Maja Lunde disse dagene å skrive på romanen hun egentlig skulle skrive på: Den fjerde og avsluttende boken i Klima-kvartetten tar nemlig utgangspunkt i en pandemi – og det ble umulig å skrive dystopisk da dystopien innhentet oss alle.

Om corona-frykten: – Kjenner på en lammende redsel

I stedet skrev hun dagbok for harde livet.

– Jeg kjente på et behov for å huske alt som skjedde og feste det til papiret. Jeg kjente at det var viktig å huske det. Og jeg kjente at det hjalp å skrive. Det hjalp mot følelsen av redsel og maktesløshet. Sånn er det med meg, jeg har alltid trengt skrivingen, sier Lunde – som for tiden bearbeider dagboknotatene litterært.

– Bare fra den første til den siste dagen jeg skrev, så var det jo en utrolig forskjell. Bare tenk på det sjokket vi alle var i de første dagene, og hvor intenst vi opplevde det. Når jeg ser tilbake på det nå, er det helt uvirkelig. Jeg ser hvor redd jeg var. Samtidig ser jeg hvor fort vi ble vant til det, og hadde verden blitt stengt ned igjen nå, ville det være mer noe mer «normalt» og vanlig med det. Jeg tror det er interessant for oss i ettertid å se tilbake på disse første dagene, og jeg tenker det ligger en verdi i å ta vare å sårbarheten vi kjente.

Trenger vi alle fritidsaktivitetene?

Men akkurat hvordan de første dagene var for Maja Lundes familie, må hun komme tilbake til.

– Jeg er for mye inne i denne teksten til å prate om det, men jeg kan si så mye som at jeg synes hjemmeskole var noe skikkelig herk. Det var vrient å undervise mine egne barn, og jeg har nok aldri hatt det så travelt som de første dagene og ukene av corona. Det ble ikke tid til noe filmer, bøker eller rydding her, sier Lunde som har tre gutter på 9, 11 og 15 år.

– Det som er helt sikkert, og nå snakker vi ilandsproblemer, er at jeg virkelig har tenkt på om vi trenger alle disse fritidsaktivitetene som vi nå begynner å få på programmet igjen. Det var veldig fint uten. Trenger vi virkelig å gjennomorganiserte livene våre? Det er noe å tenke på.

Men tilbake til de store problemene:

– Vi må ikke glemme at pandemien pågår for fullt mange andre stede i verden. Og her hjemme må vi huske at det er veldig mange som har fått snudd livet på hodet, som har mistet levebrødet sitt og står i en tøff situasjon. Jeg er også bekymret over hva hjemmeskolen har gjort med ungene våre, og hva konsekvensene er – særlig for de sårbare barna, der kommer det nok til å komme historier fremover.

Psst! Maja Lunde kommer også med en oppfølger til suksessen «Snøsøsteren» sammen med Lisa Aisato i høst: «Solvokteren» er bok nummer to og handler om våren i det som blir en årstidskvartett.

SUKSESSDUO: Sammen skapte de Harry Potter-tilstander med «Snøsøsteren» – og til høsten kommer Maja Lunde og Lisa Aisato med oppfølgeren «Solvokteren». Foto: Ola Vatn / VG

Publisert: 05.06.20 kl. 19:30

