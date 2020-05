WONDERBOY-COMEBACK: Henrik Langeland avslutter trilogien om Christian von der Hall - som startet med «Wonderboy Foto: Ivar Kvaal

Wonderboy på tomgang. Bokanmeldelse: Henrik H. Langeland: «Showtime!»

Det er noe datert og banalt ved dette siste bindet om den aldrende jappen Christian von der Hall - som ble et fenomen etter Henrik Langelands suksessroman «Wonderboy» for snart 20 år siden.

Vi kjenner ham fra suksessromanen «Wonderboy» (2003) og oppfølgeren «Fyrsten» (2013).

Nå nærmer Christian von der Hall seg de 60, og han er midt i sitt siste karriereløp. Som leder for et suksessfullt eventbyrå og som programleder for startup-showet «Gründer» på TVNorge, kan han meske seg i beundring, kjendisstatus og innflytelse.

«Showtime!» - tredje boken om Christian von der Hall Forfatter: Henrik H. Langeland: Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm Pris: 389,- Sider: 485 Vis mer

Samtidig gjør alderen at han på nærmest desperat vis søker ny maskulin anerkjennelse, og hun som skal hjelpe ham med det er den nyansatte sørlandsblondinen Madelen Nedenes Flødevigen.

En siste, utenomekteskapelig affære er alt han ber om, men ikke overraskende møter han sunn skepsis hos sin kone, som til daglig er direktør på Nationaltheatret.

Men det er ikke bare libido som opptar von der Hall. Han er i ferd med å manøvrere seg selv og selskapet inn i uoversiktlig økonomisk farvann grunnet hasardiøse disposisjoner. Samtidig ser det ut til å glippe for flere attraktive kontrakter. Det begynner for alvor å brenne under labbene på «sølvreven».

Slik er det duket for det som kan karakteriseres som en blanding av corporate-thriller og sen-midtlivskrise-roman.

«Showtime!» er likevel best i de partiene som er enkel og rett frem satire, blant annet i noen avslørende skildringer av event-bransjens mest vulgære sider. Men det blir likevel for langt mellom gapskrattene.

Det er som om det hviler en eim av noe datert over romanen. Den er ute av synk med sin samtid. For hvem er det som egentlig interesserer seg for aldrende japper i 2020? En tid som er preget av helt andre, akutte politiske og pandemiske utfordringer?

Det hjelper ikke på interessen at Christian von der Hall er og blir en oppsiktsvekkende flat og uengasjerende karakter. Som i de to tidligere bøkene pøses det på med blårusspreik og investorlingo, verbale kjekkaserier og «hårete» monologer uten at det hjelper så mye på spenningen.

Det er også en svakhet at Langeland og forlaget har sluppet gjennom for mange klønete og baktunge setninger. Det kan nærmest virke som om boken ikke er skikkelig litterært gjennomarbeidet.

Som i de tidligere bindene i denne trilogien er en flom av virkelige kjendiser skrevet inn i handlingen. Så å si bare menn, vel å merke:

Her er Petter A. Stordalen, Arne Fredly, Trond Espen Seim, Jon Almaas og Christian Ringnes for å nevne noen – og i rollen som Halls erkekonkurrent figurerer Jan Fredrik Karlsen. Men dette er vel en effekt som man kan si er ganske oppbrukt nå.

Henrik Langeland har også skrevet seg selv inn i boken, som forfatteren av en bedriftsjubileumsbok det går skikkelig galt med. På den måten har med andre ord virkeligheten innhentet satiren.

Og tiden har innhentet Christian von der Hall.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 28.05.20 kl. 07:09

