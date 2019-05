STORE AMBISJONER: Forfatter John Kåre Raake (t.h) og regissør Roar Uthaug skal sammen med Nordisk Film lage en TV-serie av Raakes thriller «Isen». Foto: Trond Solberg

Thrilleren «Isen» blir internasjonal TV-serie

I kamp med flere internasjonale produsenter har Nordisk Film sikret seg rettighetene til John Kåre Raakes thriller «Isen» - og vil nå lage en påkostet, internasjonal TV-serie med Roar Uthaug som regissør.

Nå nettopp







Lenge før thrilleren «Isen» i det hele tatt kom ut, ble boken lagt merke til: Under bokmessen i Frankfurt i fjor høst kjempet hele åtte tyske forlag om rettighetene, og vinnerforlaget måtte ut med et sekssifret beløp i Euro - altså minst én million norske kroner - for boken som kom på norsk i februar i år.

Les anmeldelsen av boken her: Nær fullkommen thriller!

Boken startet egentlig som en idé til et filmmanus, men da John Kåre Raake, fra før kjent som manusforfatter bak filmer som «Bølgen» og Skjelvet», prøvde å selge ideen til filmbransjen, fikk han blankt nei.

les også Bølgen-forfatteren skrev bok, tjente minst én million på én dag

Nå har han med boksuksessen rykket tilbake til start: Flere store norske og internasjonale filmprodusenter har forhandlet om film- og TV-rettighetene til boken. Og etter flere måneder med forhandlinger, også med Hollywood, er det nå klart at Nordisk Film har sikret seg rettighetene.

– Det er jo litt gøy, da, at det startet som filmidé, ble bok - og nå skal det bli TV-serie, sier forfatter John Kåre Raake til VG.

For Nordisk Film har ambisjoner om å lage en bredt anlagt og internasjonal TV-serie av boken. De har også et ønske om å lage flere sesonger.

les også Stor krimguide: 10 krimbøker å merke seg i vår

– Vi ser på dette som et spennende utgangspunkt for å lage en stor internasjonal serie. Vi har etterhvert blitt flinke på å lage store sjangerfilmer i Norge, som også har gjort det godt internasjonalt, og vi tror det er mulig å gjøre det samme på seriemarkedet. Både John Kåre Raake og Roar Uthaug har vist at man kan nå ut - og med de på laget ønsker vi å lage en storslått sjangerserie, sier direktør Sveinung Golingmo i Nordisk Film Production til VG.

Nordisk Film sikret seg rettighetene til «Isen» i kamp med store internasjonale produsenter, ifølge Raake og hans agentur Northern Stories.

– En ting er å selge til Hollywood, der du må gi fra deg kontrollen, og kanskje ikke ser resultatet før om flere år, noe annet er å jobbe med en nordisk produsent som virkelig tenker langsiktig - og har gjort lignende ting med for eksempel Beck-serien. Jeg hadde mange tilbud, fra inn - og utland, men Nordisk Film overbeviste meg, og her kan jeg også være involvert selv i å utvikle «Isen» videre, sier John Kåre Raake som gleder seg spesielt mye til å jobbe med regissør Roar Uthaug som står bak filmer som «Tomb Raider», «Bølgen» og «Fritt vilt».

les også Norske Roar skal regissere ny versjon av «Tomb Raider»: «Bølgen»-regissør går til Hollywood

De to går way back: Allerede for 16 år siden hentet John Kåre Raake Roar Uthaug rett fra filmskolen på Lillehammer for å lage reklamefilm for Imsdal i Marokko. Senere har de jobbet sammen flere ganger - og sist på storfilmen «Bølgen».

– Roar Uthaugs evne til å skape spenning, skrekk og action kombinert med min heltinne, Anna Aune, tror jeg kan bli enestående bra. Vi kjenner hverandre fra før, men han får jo veldig mange tilbud hele tiden, så det var veldig gøy at han sa ja, sier Raake.

Sjekk ut Roar Uthaug: Norske Roar droppet ut av videregående - til topps i Hollywood

Hovedpersonen Anne Aune er en 36 år gammel tidligere spesialsoldat - som etter å ha blitt traumatisert på oppdrag i Syria - har «rømt» til Nordpolen sammen med den 73 år gamle forskeren Daniel Zachariassen. De skal dokumentere klimaendringenes ødeleggelser mens de lar seg drive med isen på en luftputebåt gjennom polarvinteren.

ISØDET: Handlingen til «Isen» er lagt til Nordpolen - og John Kåre Raakes hovedperson Anna Aune står ikke bare overfor en eller flere massemordere, men også isen som beveger seg, totalt vintermørke og ting som skjer under isen. Foto: Frode Hansen

Og det baller raskt på seg i thrilleren «Isen». Leseren skjønner at her har det skjedd et massedrap, en katastrofe - som ikke er over. Først til åstedet kommer de to nordmennene - og her blir de møtt av et marerittaktig syn.

Regissør Roar Uthaug mener John Kåre Raakes bok er filmatisk og episk i uttrykket.

– Det er jo ekstremt takknemlige kontraster i boken - mellom den mørke og kalde settingen på Nordpolen og tilbakeblikkene til det støvete, golde og varme Syria. Jeg ser for meg at det kan bli en storslått visuelt spennende TV-serie. I tillegg skal det bli utrolig spennende å bli med på Anna Aunes reise. Hun er en kompleks kvinnelig helt som jeg føler vi ikke har sett på norsk film eller TV før, sier Uthaug.

les også Filmanmeldelse «Tomb Raider»: Dum Raider

Han har ikke tidligere hatt hovedansvar for TV-serie av dette formatet tidligere, men han vil ta med seg erfaringene fra det store lerretet.

– Det skjer utrolig mye spennende med TV-serier nå, og det blir gøy å være med på å skape noe nytt og unikt innenfor denne sjangeren, sier Uthaug til VG.

Forfatter John Kåre Raake har allerede tanker om hvem han kunne sett i rollen som Anna Aune:

les også Tror på Hollywood-karriere for Ingrid Bolsø Berdal

– Jeg har jo en drøm om Ingrid Bolsø Berdal. Hun har noe ved seg som gjør at jeg tror hun passer perfekt. I tillegg kjenner hun jo Roar Uthaug godt fra tidligere prosjekt, så vi kan jo håpe. Men det er selvsagt for tidlig å si noe sikkert om casting, sier Raake.

Bok-orm? Alt om bøker og flere bokanmeldelser her

Publisert: 03.05.19 kl. 09:18