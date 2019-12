OMSTRIDT: Den selverklærte sjamanen Durek Verretts bok «Sjamanens reise» fikk en hard start i Norge – og nå sliter han med salget. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Durek sliter med bok-salget i Norge: Ikke inne på topp 100

Boken «Sjamanens reise» har ikke solgt mer enn noen få hundre eksemplarer i sine første uker hos norske bokhandlere.

Durek Verretts omstridte bok ble først stoppet og makulert av Cappelen Damm, så gjenoppsto den med noen endringer på Lille Måne forlag, et forlag som vanligvis gir ut bøker om kosthold og trening.

– Vi mener boken har livets rett og interessen for sjamanisme, alternativ livsstil i Norge er stor, sa forlagssjef Jan Mesicek da nyheten om at de ville utgi boken som Norges største forlag stoppet.

Men nå viser salgstallene at interessen er heller laber. VG får opplyst at salgslister fra Bokhandlerforeningen viser at boken ikke er inne på Topp 100 over de mest solgte bøkene (uavhengig sjanger og utgivelsesår) i hverken uke 48 og 49.

For å havne nederst på Topp 100-listen kreves kun 200–230 solgte bøker per uke.

Hvor Durek-boken legger seg under topp 100, er ikke klart, men listene viser at «Sjamanens reise» har solgt mindre enn 400 bøker over disk i bokhandel de to ukene den har vært i salg.

– Dette er en åndelig bok som det kommer til å ta litt tid med. Slike bøker har det med å vokse over tid. De skal leses og forstås, og dette er spiritualitet. Ikke alle skjønner alt med en gang. Boken har vært i salg i knapt to uker. Det kan være en lang vei til solgte 1000 bøker i Norge, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne til VG.

Han er ikke spesielt overrasket over at salget ikke har skutt i været de første to ukene i salg.

– Jeg tror nok boken trenger noen ambassadører. Den har jo fått en hard start, det er vel ikke mange bøker som har fått så massiv kritikk som denne. Jeg er ikke forbauset over at folk kvier seg for å kjøpe den i bokhandel, men vi får se, boken må stå på egne bein. Det sies jo at all presse er god presse, men med så mye negativ presse som Dureks bok har fått, så er nok det en sannhet med modifikasjoner, sier Mesicek.

LILLE MÅNE-FORLEGGER: Jan Mesicek synes det var absurd at prinsesse Märtha Louises kjærestes bok skulle komme ut på svensk, dansk og andre språk, men ikke norsk. Foto: Nina Eirin Rangøy

Han står for valget om å «redde» Durek Veretts bok i Norge.

– Mye av det boken er kritisert for, går det an å besvare systematisk, men trykket har vært så voldsomt, at det har vært praktisk umulig. Hovedgrunnen til at vi ga den ut, er at vi ble nysgjerrig på boken etter all blesten. Jeg satte meg ned og leste og mye av innholdet traff meg, og ga meg inspirasjon til å jobbe med mine ting. Vi har jo alle vårt, sier forleggeren.

Han er også klar på at han mener dette var en bok som burde komme ut i Norge.

– Ja, både fordi folk da selv kan se hva dette er. Og fordi det var en absurd tanke at den norske prinsessens kjærestes bok skulle komme ut på svensk, dansk og mange andre språk, men ikke norsk.

Etter det VG kjenner til, fikk det lille forlaget bokrettighetene rimelig etter at Durek plutselig sto uten avtale i Norge, og forlegger Mesicek sier til at han ikke er redd for noe stort økonomisk tap.

– Nei, det vi derimot var litt redde for, var at boken kunne bli boikottet av bokhandlerne. Så massiv var jo kritikken, derfor har vi har hele tiden tenkt med blanke ark hva gjelder salgstallene på denne boken, sier Mesicek.

Han opplyser at forlaget også har solgt nesten 200 bøker gjennom egen nettside.

Publisert: 14.12.19 kl. 20:37

