Anne Brith beklager bokomtale

Bloggeren Anne Brith Davidsen og Pantagruel forlag beklager at en privatperson er trukket inn i omtale av mobbing i boken «Kvinner som hater kvinner – min kamp mot nettrollene».

I en pressemelding Kristi himmelfartsdag skriver partenes advokater at det er inngått et forlik i saken. Ifølge Dagens Næringsliv var Pantagruel og Davidsen saksøkt for 250.000 kroner av en kvinne som var omtalt i boken.

Avisen skriver at det opprinnelige kravet var at boken skulle bli trukket fra markedet, noe partene nektet. Dermed ble de saksøkt i mars.

Forlegger Alexander Elgurén sa til DN at kravet da var at deler av boken skulle bli endret i kommende opplag, i tillegg til en erstatning på 250.000 kroner.

I torsdagens pressemelding står det at partene har kommet til enighet ved mekling i Oslo tingrett. Det går ut på at eventuelt kommende opplag skal endres slik at kvinnens navn fjernes.

Advokatene skriver også at kvinnen «ikke har foretatt seg noe som skulle tilsi at hun skulle bli en del av temaet i Davidsen sin bok, som omfatter nettrolling og nettmobbing.»

«Forlaget og Davidsen beklager dette», skriver advokatene i pressemeldingen.

De skriver videre at kvinnen på feilaktig grunnlag har blitt en del av boken, og skriver også at partene er enige om at det ikke er holdepunkter for at Davidsen har holdt falske konkurranser på Facebook.

Det ytterlige innholdet skriver de er konfidensielt, og ikke vil bli kommentert.

Kvinnens advokat, Lene Homstvedt, sier til VG at hennes klient ikke har noen kommentar ut over pressemeldingen.

