Durek Verrett til VG om endringene i boken: – Det er ikke slik at et barn ønsker å få kreft

Når Durek Verretts bok etter mye om og men kommer ut på norsk, er passasjen om barn med kreft tatt ut – og erstattet med støtte til vestlig medisin.

Det er kun den norske versjonen av boken som endres. Durek Verrett sier til VG at han også åpnet opp for at det amerikanske forlaget kunne gjøre endringer, men at den engelskspråklige boken likevel blir stående slik den er:

– I England og USA skjønner de hva jeg snakker om. Jeg skjønner ikke hvorfor, men de gjør det. Men jeg tror også mye av det handler om at jeg granskes innstendig fordi jeg er sammen med Märtha, sier Durek Verrett da VG møter ham i London denne uken.

Han har valgt å gi to intervjuer med norsk presse i forbindelse med at boken likevel får et norsk liv.

Boken «Spirit Hacking» ble først nemlig stoppet av Cappelen Damm mye på grunn av delene i boken som omhandlet kreft, passasjer som fikk forlagssjefen til å se rødt. Leger kalte boken det ypperste av søppel og Barnekreftforeningen kalte det vranglære. Men forlegger Jan Mesicek i Lille Måne sikret seg likevel rettighetene og utgir nå boken under en ny tittel: «Sjamanens reise».

Ifølge Mesicek er dette den eneste passasjen som er tatt ut fra den engelske versjonen:

«When I go to hospitals and I work with people who have cancer, the first question I always ask is: “Why do you want this cancer?” That upsets some people. Kids, however, are not burdened by these kinds of hang-ups. When I work with children, and I ask them why they want their cancer, they tell me straight up: “Because I don’t want to be here anymore.”»

De andre avsnittene som leder opp til det som er fjernet i den norske versjonen, har blitt stående, slik som dette:

«Dette er faktisk nokså vanlig – at folk bruker sykdom som en rask løsning og en enkel måte å komme seg ut av denne virkelighetskonstruksjonen på. Mange vil heller bli syke enn å innrømme sannheten, som er: Jeg har egentlig ikke lyst til å leve.»

I tillegg opplyser forlegger Mesicek at de har gjort mindre presiseringer og det de mener er redaksjonelle forbedringer. Samtidig har de lagt til en lengre passasje hvor Verrett utdyper hva han mener.

Disse avsnittene kan du lese under bildet:

SAMMEN PÅ TURNÉ: Märtha Louise og Durek Verrett dro på felles foredragsturné i sommer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Dette er lagt til «Den vestlige medisinen er absolutt god nok, den redder mange liv. Den har min fulle støtte, og jeg er svært takknemlig for den hjelpen som den tradisjonelle medisinen tilbyr. Det er imidlertid viktig å merke seg at det jeg peker på, er at vi kan forbedre eksisterende behandlingsmetoder ved å utforske andre områder gjennom mer forskning. Hvis vi ønsker å gå fremover i utviklingen vår, må vi foreta en grundigere gransking av de mange faktorene som kan gi opphav til sykdom eller føre til svekkelser i kroppen. Jeg betrakter sykdommer som kreft og andre kroniske lidelser som funksjonsforstyrrelser som oppstår i forbindelse med den måten menneskekroppen fungerer på i samspill med miljøet vårt og kloden

vår. Mye av det vi mennesker foretar oss er hverken bra eller oppbyggende for kroppen. Vi sitter foran TV-en, er opptatt med videospill, deltar i krigføring, spiser usunn mat og lar oss oppsluke av voldelige temaer. Vi lærer ikke hvordan vi skal håndtere emosjonelle forstyrrelser, og dessverre lever vi på en planet som er fiendtlig innstilt til menneskekroppen. Det bevisste sinnet vårt lærer at dette er greit, men underbevisstheten vår vet at det er det ikke. Vi unngår å granske den dypereliggende delen av det underbevisste

sinnet fordi vi er redd for hvilke sannheter som kan bli avdekket. Når vi spør noen hvorfor de er blitt syke, vil de generelt sett stille seg uforstående til spørsmålet. De vet ikke hva som er årsaken til sykdommen. For å gjøre det helt klart: Jeg sier ikke at kreft og andre sykdommer er selvpåførte. Det jeg imidlertid vil peke på, er den effekten omgivelsene våre har på motstandsdyktigheten og livskraften vår. Vi har skapt ugunstige forhold på planeten vår med stråling, fossilt brensel, kjemikalier, kreftfremkallende stoffer og andre elementer som er unaturlige for kroppen, noe som underbygger mitt standpunkt fra et sjamansk ståsted: at usunne omgivelser er en medvirkende årsak når det gjelder å skape sykdom og funksjonsforstyrrelser i kroppen.» Kilde: Sjamanens reise

Overfor VG svarer Durek Verrett slik på deler av kritikken mot ham.

– Jeg beklager at folk leste det jeg skrev og valgte å oppfatte det på den måten, uten faktisk å spørre meg hva jeg mente, sier Verrett.

Han sier at han burde utdypet hva han mente for å gi leserne et bredere perspektiv. Det er grunnen til at han nå har lagt til mer i den norske utgaven av boken, forteller han:

– Da jeg skrev boken, tenkte jeg ikke på at folk ville oppfatte det på den måten nordmenn har oppfattet det.

– Men ting er også tatt ut, om for eksempel barn på sykehus du hevder å ha møtt. Stemmer det?

– Jeg er ikke sikker. Jeg vet at jeg skrev noe og ba dem ta det inn i boken. Og jeg lot det være opp til forleggeren hva som var komfortabelt for dem. Hvis folk ikke forstår, skal jeg skrive noe for å gi et bredere perspektiv. Men jeg vet ikke om noe er tatt ut eller inn, for jeg kan ikke lese norsk.

Han utdyper:

– Alle ser på hvert minste ord jeg sier, og bruker det til å si «dette er hvor han kommer fra», «det er en gal person her». Det har aldri vært min intensjon å såre folk, så jeg er veldig lei meg dersom folk tror det. For jeg mistet min far i kreft, jeg mistet min bestefar i kreft, jeg mistet min bestevenn og senest i går min andre bestevenn. Når kreft er så nært på deg, og dine, er det jo ikke sånn at jeg mener folk skaper det bare for å skape det. Så jeg skulle lagt til mer, for jeg er veldig lei meg for at det var slik budskapet kom ut.

Da VG spør om hvordan han vil forklare nærmere det han skrev om at barn og voksne kan ønske seg kreftsyke, svarer han slik:

– Det er ikke slik at et barn ønsker å få kreft, det er ikke slik at en voksen ønsker å få kreft. Min far ville ikke ha kreft. Men på grunn av hvordan min far levde sitt liv, på grunn av hvordan min bestefar levde sitt liv, fikk de kreft, sier Verrett til VG.

Han beskriver et eksempel hvor en advokat han møtte pådro seg magesår, ifølge Verrett fordi han innerst inne ikke ønsket å være advokat. I et annet tilfelle, beskriver Verrett, fikk en kvinne hodepine fordi hun innerst inne ikke ville være sammen med mannen sin.

– Vi vet ikke hvorfor spesielle deler av kroppen gjør hva de gjør, men i sjamanismen vet vi at det er fordi verden er giftig. Personen sier ikke bevisst at han vil ha kreft. Jeg har jobbet med kreftsyke mennesker og hjulpet dem å finne disse blindsonene ganske lenge, og i løpet av den prosessen har jeg lært at det skyldes alle de andre faktorene vi ikke ser på. Det var det jeg snakket om, sier Verrett om det omstridte avsnittet.

FORLEGGER: Jan Mesicek i forlaget Lille Måne er mannen bak den forestående utgivelsen av Shaman Dureks bok i Norge. Foto: Nina E. Rangøy

Forlegger Jan Mesicek i Lille Måne sier at de fikk en liste med endringer fra Verrett, som skulle tas inn i boken.

- Vi fikk en liste med endringer som skulle tas inn fra Verrett. Hadde dette vært en bok på vår radar i utgangspunktet, så hadde vi jo selv tatt opp en del ting, men nå ble det adressert, sier Mesicek.

Mesicek forklarer at de ble interessert i denne boken først og fremst på grunn av den massive kritikken. Han lurte på hvorfor ingen sto opp for boken da kritikken kom.

- Vi fant de avsnittene som var mye omdiskutert og diskuterte det med min redaktør. Det tok tre uker før vi fikk bekreftet at vi kunne overta utgivelsen, og da begynte vår redigering.

– Hvor mye betalte dere for rettighetene?

- Det vil jeg ikke si. Det skal ha vært budrunde tidligere med flere andre forlag. Jeg tror ikke det var andre forlag som viste interesse for den nå.

Om boken sier Mesicek:

- Personlig følger jeg ikke tankegangen i hele boken, men jeg tror veldig mange kan ha nytte av deler av den og noen av hele boken. Men dette er en spirituell selvutviklingsbok, med mye av det samme tankegodset som du finner i buddhismen og hinduismen. Det er ikke spiritualitet for nybegynnere.

Verrett sier til VG at han har fått fantastiske tilbakemeldinger på boken fra hele verden.

– Det er hyggelig å høre hvordan boken har forandret livet til mennesker og gjort dem sterke, fordi hele hensikten er å dele informasjon og se hvordan mennesker reagerer på det.

– Hva er hovedbudskapet?

– At vi ikke skal være så avhengig av andre. At vi skal være kreative tenkere, innovatører og operere i det bevissthetslandskapet som finnes rundt begrepet kjærlighet. Engasjement og aksept, sier han, og forklarer at menneskene må tilpasse seg planeten vi lever på.

– Dette handler rett og slett om å gjøre et inntrykk i ditt eget liv og spørre deg selv; hva kan jeg gjøre med alt som skjer i verden? sier Verrett.

Han sier «Dette er ikke min bok, det er vår bok», og utdyper:

– Da jeg skrev boken, var det med tanke på hvordan kan jeg navigere folk gjennom den galskapen som foregår på planeten Jorden akkurat nå.

– Jeg ser på meg selv som en rollemodell for folks potensial og hva de kan gjøre. Jeg tror ikke på det å være avhengig av andre.

