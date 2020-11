STORE FORVENTNINGER: Stein Sørensen debuterte i 2016 med romanen «4» som av mange ble omtalt som en sensasjonell krimdebut. Nå er andreboken «Brønnøya» ute. Foto: Elen Sonja Klouman

Litterær munndiaré. Bokanmeldelse: Stein Sørensen: «Brønnøya»

Å lese denne boken minner til tider om å være på fest med en slitsom evighetsstudent med munndiaré.

Norske Stein Sørensen overrasket i 2016 med debutromanen «4» som ble kalt «sensasjonell krimdebut» og «krim for den som ikke liker krim». Nå kommer en lenge varslet andre roman - som skal være den første i en serie - men den lever ikke opp til forventningene.

FAKTA: «Brønnøya» Forfatter: Stein Sørensen Sjanger: Roman/krim Kolon Sider: 540 Pris: 379,- Terning 2 Vis mer

Møt Jon Holm Matsen: Søkkrik filantrop og deltids øyelege (!), som en vårnatt på Brønnøya overhører noe som ganske raskt skal vise seg å være drapet på den unge kjendiskvinnen Maria Ruge.

Til å begynne med kan han ikke helt gjøre rede for sin egen befatning med hendelsen, men etter hvert blir Matsen mer og mer engasjert i å nøste opp i trådene som kan vise seg å knytte hans familiehistorie sammen med Maria Ruges skjebne. Skal motivet for drapet finnes et sted i hans eget liv? Vil etterforskningen komme til å avdekke sammenhenger som helst bør holdes i mørket? Og hva er egentlig årsaken til hans grunnleggende eksistensielle handlingslammelse?

Si det, for dette er bare noen av de mange ubesvarte spørsmålene og et uendelig antall digresjoner som denne lett kaotiske boken er fylt til randen med.

Bakgrunnen for Matsens egen biografi er en far og en onkel som er involvert i et sammensurium av hvitvasking og lyssky forretningsvirksomhet, en ensom og litt sykelig oppvekst og en fetter ved navn August som skal komme til å sette et avgjørende preg på livet hans. Det meste handler altså om Matsens egen livshistorie, og drapet på stakkars Maria Ruge forsvinner snart i tåkeheimen.

Det som finnes av ytre handling og tilløp til spenning i denne fortellingen kveles fullstendig under en lavine av litterære, filosofiske og vitenskapelige referanser. Leseren befinner seg i full spagat mellom avansert kunstteori og metafysikk på den ene siden, og en form for gotisk tenåringsmystisisme på den andre siden.

Man rekker knapt å trekke pusten mellom de lange og stort sett ganske umotiverte sitatene vi bombarderes med fra Håvamål, Edgar Allan Poe, Roland Barthes, Thomas Hobbes og Friedrich Nietzsche – for bare å nevne en brøkdel av dem som blir namedroppet underveis i dette litterære rebusløpet.

Tilsett solide doser patologi og psykologi, samt blant annet en dæsj alkymi og djeveldyrking – og du får en ganske så ufordøyelig suppe som resultat.

Forfatteren trives åpenbart storartet i rollen som et slags kvasivitenskapelig orakel, men etter mer enn 500 utmattende sider ender det hele opp med lite annet enn en slags kunstig forsoning, banale trekantdramaer og en underlig hjemmestrikket livsfilosofi av typen «no man is an island». Den selvgode litterære pompøsiteten kombineres med et irriterende høyt antall a-endelser som heller ikke akkurat bidrar til å gjøre dette til noen stor leseropplevelse.

Det er varslet at «Brønnøya» er den første i en serie fra forfatterens hånd.

Jeg håper forlaget vet hva de gjør.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 13.11.20 kl. 15:13

