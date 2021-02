SUPERSUKSESS: «Hvordan fatte matte» ble den mest solgte nye norske sakprosaboken i 2017 – og er den 8. mest solgte norske sakprosaboken de siste ti årene. Men forfatterne Elin Natås og Anne Lene Johnsen har brukt mye tid og krefter på å få royaltypengene de mener forlaget Panta har forsynt seg av. Foto: Oda Hveem

Varsler søksmål mot Panta forlag

Flere forfattere meldte om manglende utbetalinger og økonomisk rot fra fra Panta forlag. Nå varsler to av dem søksmål mot forlaget.

Av Camilla Norli

Forfatterne bak boksuksessen «Hvordan fatte matte», Anne Lene Jonsen og Elin Natås, har Norges faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFFO) i ryggen når de nå varsler rettslige steg mot forlaget.

Varselet ble sendt Panta-forlegger Alexander Elgurén før helgen, og inneholder en rekke krav, blant annet krav om en omfattende etterbetaling av royalty og inntekter fra utenlandssalg.

– Dersom ikke kravene imøtekommes før 24. februar, ser vi ingen annen utvei enn å gå til søksmål. Forfatterne har holdt på i flere år for å nå frem med sin sak, og de er kommet til et punkt der de ser seg nødt til å bringe saken inn for domstolen - dersom ikke Panta vil etterbetale det de skylder, sier forfatternes advokat Hans Marius Graasvold.

Forlegger Alexander Elgurén vil ikke kommentere varselet og henviser til sin nye advokat Marte Thorsby.

– Jeg bekrefter at vi har blitt engasjert av Panta forlag til å representere dem i denne saken, og jeg bekrefter at prosessvarselet er mottatt. Det har vært dialog mellom partene etter at prosessvarselet ble mottatt, og videre dialog vil skje mellom partene, sier Thorsby til VG.

I DIALOG: Panta-forlegger Alexander Elgurén henviser til sin advokat Marte Thorsby som sier til VG at det har vært dialog mellom partene etter at Panta mottok prosessvarselet - og at videre dialog er planlagt. Foto: Terje Bringedal

De ønsker ikke foreløpig å kommentere innholdet og kravene i brevet.

Mye kritikk mot forlaget

VG har den siste tiden skrevet om flere forfattere og forlagsansatte som har gått ut mot Panta og forlegger Alexander Elgurén. Før jul skrev VG om den unge debutanten Rahma Hameds «sjokkerende kontrakt» med forlaget – og flere forfattere som følte seg lurt og misbrukt av samme forlag. De mener Panta blant annet tar fra forfatternes royalty.

Alexander Elgurén har uttalt at han ikke kjenner seg igjen i alle anklagene, men sagt at han vil rydde opp i kontraktene og betale flere av forfatterne som har stått frem.

Anne Lene Johnsen og Elin Natås’ bok «Hvordan fatte matte» kom ut i 2017 og ble den mest solgte nye norske sakprosaboken det året. Den er også den 8. mest solgte norske sakprosaboken det siste tiåret, ifølge Bok365.

– Folk tror jo vi ble rike på boken, men i stedet er vi bare fullstendig tappet for energi, sa forfatter og spesialpedagog Elin Natås til VG før jul.

De to fortalte at boksuksessen i stedet ble starten på en to og et halvt år lang kamp for å få riktige royaltyutbetalinger og informasjon rundt opplag og salgstall.

– Sjeldent alvorlig sak

VG er kjent med innholdet i prosessvarselet som er oversendt forlaget. Advokat Hans Marius Graasvold har i samråd med NFFO gjennomgått forlagskontraktene og forlagets royaltyavregninger på nytt.

– Dette har avdekket flere alvorlige og kritikkverdig forhold. Jeg har jobbet mye med forlag og forfatterspørsmål, og må si at denne saken fremstår som sjeldent alvorlig.

– Vi varsler også en full revisorgjennomgang av forlagets opplysninger om salgs- og opplagstall dersom det blir nødvendig, sier Graasvold.

De krever også at forfatterne får tilbake rettighetene på bøkene «Hvordan fatte matte» og «Den skikkelig gøyale hjernetrimboken».

Forfatter Anne Lene Johnsen sier til VG at dette har vært en belastende prosess.

– Dette har vært en slitsom kamp som vi nesten hadde gitt opp. Men etter alle sakene som er kommet frem i VG den siste tiden om flere forfattere som føler seg lurt og misbrukt, føles det riktig å gå videre. Det er jo ikke riktig det som har skjedd, og kanskje dette også vil hjelpe de andre forfatterne, sier Johnsen.