OVERBEVISENDE FRISKMELDING: VGs anmelder skriver at han kunne fortsette å sitere lenge fra Lars Saabye Christensens nye roman – og konkluderer med: Les denne romanen! Foto: Mattis Sandblad

Full av energi! Bokanmeldelse: Lars Saabye Christensen: «En tilfeldig nordmann»

Lars Saabye Christensen friskmelder seg selv med denne rasende romanen om hykleriet og selvpiskingen i det norske samfunnet.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er ingen hemmelighet at Lars Saabye Christensen har vært alvorlig syk i noen år, og til VG forteller han at 2020 ble dramatisk og slitsomt. Men det betyr på ingen måte at han har mistet kloen som forfatter.

Romanen «En tilfeldig nordmann» er full av språklig energi, fiffige formuleringer og passe skeive individer, akkurat som vi forventer fra denne forfatteren.

FAKTA: «En tilfeldig nordmann. Den fulle og hele sannheten om Gordon Mo» Forfatter: Lars Saabye Christensen Sjanger: Roman Forlag: Cappelen Damm

Sider: 303

Kr: 429,- Vis mer

I tillegg er romanen et velopplagt oppgjør med krenkelseskulturen som er i ferd med å skape et samfunn der overbærenhet og vidd er mangelvare. Et samfunn som ifølge forfatteren er preget av «en hatsk og ærgjerrig ensomhet som er blitt tidens varemerke».

Saabye Christensen er blitt samtidsrefser. En nådeløs sådan.

Katalysatoren for alt dette, representanten for den kulturelle mistilpassetheten, heter Gordon Mo.

En grå og anonym byråkrat i Landbruksdepartementet, ugift og uten nære venner. Gordon Mo bærer på en hemmelighet: Med jevne mellomrom koker det over for ham, både fysisk og psykisk. Som oftest får han et forhåndsvarsel om disse Touretteslignende anfallene, slik at han kan gjemme seg bort på et anonymt hotell i Oslo-området, til han har rast ferdig.

Men en dag går det fryktelig galt, Gordon Mo avslører seg selv på verst tenkelige vis. Resultatet er at han mister jobben, blir anmeldt for trakassering og som om ikke det var nok blir han innlagt på psykiatrisk klinikk. I USA!

Deretter kastes han ut i en virvelvind av begivenheter som skal komme til å endre livet hans for alltid.

Gordon Mo og raserianfallene hans blir nemlig nå et slags redskap for bokens jeg-forteller, forretningsmannen Frans Meek. Han jobber under mottoet «Vi bekjemper dumskapen! For moro skyld!»

Uten å røpe for mye av den ganske surrealistiske handlingen, kan jeg likevel ikke unngå å nevne en hysterisk morsom scene lagt til Deichman biblioteks filial på Majorstuen, der det arrangeres et debattmøte om en rapport om «Det flytende kjønn». Bestilt av Stortingets Familie- og kulturkomité, og med tittelen «Jenterom, gutterom og mulighetsrom».

Dette er en av flere anledninger der Gordon Mo går bananas i full offentlighet, og tidstypisk nok blir en «mediekjendis».

En annen skikkelse vi møter i boken er den amerikanske ekssoldaten som går under navnet Bare Meg, og som skal komme til å spille en viktig rolle i Gordon Mos liv.

Lars Saabye Christensen avlegger også flere visitter til sitt tidligere forfatterskap; vi møter både en melankolsk frisør og flere referanser til The Beatles. Et sidetema i boken er dessuten om det var Robert Plant eller Jimi Hendrix som var den rette tronarvingen til Jim Morrison! Uten tvil en viktig problemstilling for menn av Saabye Christensens generasjon.

Og apropos 1960-tallet: Ifølge denne romanen var det 68-erne som slapp dyret fri, friheten de dyrket ble til et virus som nå har innhentet oss alle. Snart ett år inne i coronahelvetet kan dette selvfølgelig leses både bokstavelig og i overført betydning.

Sikkert er det i hvert fall at Lars Saabye Christensen strammer grepet mot slutten av romanen, og for alvor lar raseriet strømme over.

«Tilværelsen er blitt en rettssak», skriver han et sted, og tilføyer senere om oss europeere: «Vi synes det er en dyd å hate oss selv.»

Finslepen satire er det altså ikke snakk om, snarere ganske grovt tilhugget samtidskritikk. Men det holder likevel lenge for meg, for det er jo bare Lars Saabye Christensen som kan servere oss linjer som denne: «Vi er født i krenkelsens arkiver».

Jeg kunne fortsatt å sitere lenge ennå, for denne boken inneholder en hel perlerad av små litterære skatter, men sier heller: Les denne boken!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk