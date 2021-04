SVARER TERRORISTEN: Oslos varaordfører og 22. juli-overlevende Kamzy Gunaratnam avslutter sin selvbiografi «Din kamp er min kamp» med å svare Anders Behring Breivik som hadde sendt henne et langt brev der han ber om tilgivelse. Foto: Line Møller

Kamzy svarer Behring Breivik i ny bok. Bokanmeldelse: «Din kamp er min kamp»

Kamzy Gunaratnams bok begynner og slutter i en slags dialog med Utøya-terroristen Anders Behring Breivik. Det er både modig, opprørende og provoserende gjort.

Av Sindre Hovdenakk

Hun er Oslos varaordfører og nestleder i Oslo Arbeiderparti. Til høsten står hun på sikker plass på Arbeiderpartiets stortingsvalgliste.

Kamzy Gunaratnam er på mange måter en suksesshistorie, og en fremstående representant for den såkalte 22. juli-generasjonen: En Utøya-overlevende som ti år etter det groteske terroranslaget slåss videre for de verdiene og den politikken arbeiderbevegelsen representerer.

FAKTA: «Din kamp er min kamp» Forfatter: Kamzy Gunaratnam i samarbeid med Martine Aurdal

Sjanger: Selvbiografi Forlag: Aschehoug

Sider: 279

Pris: 299,- Vis mer

Kamzys personlige historie er interessant, og virkelig et eksempel til inspirasjon.

Tre år gammel kom hun til Norge som tamilsk flyktning fra det krigsherjede Sri Lanka. Etter et kort opphold i Hammerfest, bosatte familien seg i Groruddalen, stedet som skulle bli Kamzys personlige og politiske base.

I boken skriver hun med stolthet om sine tamilske røtter, men hun viker ikke unna mer problematiske temaer som sosial kontroll, mobbing og den usynlige glassveggen som hun følte at skilte henne fra «de hvite». Disse personlige erfaringene har gjort at Kamzy senere har engasjert seg spesielt for byens minoritetsungdommer.

Oslos varaordfører fremstår i det hele tatt som både klartseende og velartikulert i denne boken, der hun har fått skrivehjelp av Dagbladets Martine Aurdal. Det er mye som skal med, både politiske kampsaker, personlige erfaringer med blant annet spiseforstyrrelser og andre private forhold.

I boken fremstår det nærmest som om hun snublet uforberedt inn i politikken, løftet frem av gode hjelpere som Jan Bøhler, Siri Gåsemyr Staalesen og Marianne Marthinsen. Først i AUF og Oslo bystyre, og fra 2015 som byens hittil yngste varaordfører.

Leser man denne boken, ser man likevel raskt at dette er en kvinne som har evnen til å gripe og analysere sentrale politiske problemstillinger på en overbevisende måte. Helt fremmed for politiske maktkamper er hun nok heller ikke.

Det er ikke til å komme forbi at 22. juli-erfaringen ligger som et mørkt bakteppe for Kamzys personlige og politiske liv de siste ti årene. Selv var hun blant dem som la på svøm og raskt ble plukket opp av lokalbefolkningens båter denne bekmørke julidagen. Som så mange andre av de overlevende har hun vært plaget av posttraumatisk stressyndrom, selvbebreidelse og tanker om hva hun kunne ha gjort for å redde flere.

Hennes grep for å takle disse erfaringene har vært omstridt, det viser ikke minst reaksjonene etter at hun i et intervju med Aftenposten i 2015 sa at hun ikke klarte å hate Anders Behring Breivik, og at en passende straff for ham kunne være å jobbe i et flyktningmottak. Det fikk folk som Raymond Johansen til å reagere. Ingen skulle ta fra ham retten til å hate terroristen for det han hadde gjort!

I dag innrømmer Kamzy at intervjuet kom feil ut, samtidig som hun fastholder at det var viktig for henne å stakkarsliggjøre Breivik.

Bokens tittel, «Din kamp er min kamp», må også forstås i denne konteksten. For når Kamzy en stille januardag i 2020 går gjennom nyttårsbrev og forsinkede julehilsener på kontoret, dukker det opp et langt brev fra terroristen, der han forsøker å forklare hva han har gjort og samtidig ber om tilgivelse.

Det er dette som får henne til å avslutte boken med et svarbrev der hun løfter frem de politiske og humanitære verdiene hun kjemper for. Samtidig som hun fremstiller Anders Behring Breivik som et offer for et samfunn som sviktet ham under oppveksten.

Det er det Kamzy vil hindre at skal skje igjen, og det er derfor hun kan skrive til Breivik at «Din kamp er min kamp».

Det er provoserende, opprørende og modig på en og samme tid.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk