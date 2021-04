Om forfatteren: Ragnar Jónasson arbeider som forretningsadvokat i Reykjavik og debuterte med «Snowblind» i 2009. I 2015 kom «Mørket», den første boken i en trilogi Jónasson har opplevd stor suksess med. I 2020 ble han den første islandske forfatteren noensinne til å ha tre bøker på bestselgerlisten i Tyskland. Foto: Bill Waters

Krim som suger leseren inn! Bokanmeldelse: Ragnar Jónasson: «Mørket»

Islandske Ragnar Jónassons «Mørket» er en forfriskende kriminalroman - som suger leseren inn.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: Nå nettopp

Siden debuten i 2009 har islandske Ragnar Jónasson solgt over to millioner bøker internasjonalt. «Mørket», som utkom i 2015, er en av hans største suksesser.

Boken er den første i en trilogi, og er blant annet kåret til en av de 100 beste krimbøkene utgitt siden 1945 av britiske The Times. CBS Studioes har kjøpt tv-rettighetene, med produsenten bak The Valhalla Murders på laget.

Nå utgis boken endelig på norsk.

FAKTA: «Mørket» Forfatter: Ragnar Jónasson Forlag: Goliat Forlag Sjanger: Krim Oversetter: Thomas Heggen Sideantall: 299 Pris: 349 Terningkast: 5 Vis mer

I sentrum av handlingen finner vi den 64 år gamle politietterforskeren Hulda Hermannsdóttir. Hun er bare uker unna en pensjonisttilværelse. Eldre kvinnelige protagonister er sjelden vare i nyere kriminalromaner, og det er forfriskende å lese en krim fra dette perspektivet. Særlig med tanke på de eksistensielle spørsmålene forfatteren kan sette søkelys på.

Fått med deg? Nesbø «slaktes»

Hulda er det islandske svaret på Vera Stanhope, hovedpersonen i krimserien til Ann Cleeves. Hun har også trekk som minner om Agatha Christies Miss Marple, en karakter Jónasson trolig kjenner godt til da han begynte sin krimbokkarriere med å oversette Christie til islandsk.

Huldas største frykt er ensomhet. Da hun tvinges til å overlate kontoret og sakene sine til en yngre, mannlig kollega, griper hun muligheten til å dukke ned i en uløst sak. En kvinnelig, russisk asylsøker ble funnet druknet i en avsidesliggende vik på Island. Politiet konkluderte med at dødsårsaken skyldtes selvmord eller ulykke, men da Hulda begynner å grave i saken finner hun at politietterforskningen var dårlig og mangelfull.

Foto: Bill Water

Hun bestemmer seg for å gjøre det hun kan for at den avdøde får rettferdighet. Hennes steg inn i det islandske mørket fører til at hun også må konfrontere egne demoner.

«Mørket» er klassisk krim med alle elementene til nordic noir. En plaget hovedperson, hvis tragiske forhistorie avdekkes gradvis gjennom boken. Og et godt plottet kriminalmysterium lagt til et dystert og ugjestmildt landskap.

Det islandske landskapet speiler på mange måter den kvinnelige hovedpersonen. Hulda har ikke så mange i sitt liv, og hun kan virke kald og brysk. Men det er en dybde i henne som skaper nysgjerrighet hos leseren. Slik sett lever hun opp til navnet sitt som betyr hemmelighet eller gjemt.

Sjekk hvem som selger mest bøker i Norge nå!

Jónasson setter søkelyset på dem som går inn i glemselen. Og han spør om man kan rettferdiggjøre en handling om man har en god intensjon bak. Historien har også en sterk feministisk side, mørket kan ses på som de kontrollerende kreftene Hulda og andre kvinner må kjempe mot i sin streben etter det livet de ønsker seg.

«Mørket» er ingen heseblesende krim, men en stille sidevender som suger leseren inn, og hvor ikke noe virker overlatt til tilfeldighetene.

Jónasson skriver lavmælt og godt, selv om han ikke styrer helt klar av forslitte uttrykk. Det er en atmosfære i fortellingen som er godt ivaretatt gjennom Thomas Heggens oversettelse, høydepunktene er de nifse scenene fra Islands natur.

De ulike plottrådene veves elegant sammen, og jeg kan ikke huske at jeg har lest en liknende, opprørende og hjerteskjærende slutt i en krimserie.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Jónasson er i ferd med å bli en av de store eksportene innen nordisk krim. Har man først gitt seg hen til Hulda og landskapet hun kjemper mot, er det vanskelig å rive seg løs.

Heldigvis trenger vi ikke vente lenge på neste bok, allerede til høsten har bok to planlagt utgivelse på norsk.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei