TIDENES BESTSELGER: Jojo Moyes har opplevd en eventyrlig suksess i Norge med romanen «Et helt halvt år». Foto: Møller, Line

Stordalen sikrer seg tidenes bestselger

BOK 2019-01-22T09:13:41Z

Etter en del spekulasjoner, bekrefter i dag Petter Stordalens Strawberry publishing at de har kjøpt seg inn i forlaget Bastion som i flere år har hatt supersuksess med Jojo Moyes.

Publisert: 22.01.19 10:13 Oppdatert: 22.01.19 10:57

«Strawberry Publishing har i dag kjøpt 50 prosent av Bastion forlag og vil umiddelbart overta driften av forlaget», står det i pressemeldingen som er sendt ut fra Strawberry publishing - forlagsgrupperingen som nå står bak forlagene Pilar, Armada, Capitana og Pioner (tidligere Juritzen).

Bakgrunn : Forlag om tidenes bestselger: Ingen slår Jojo Moyes

Det heter også at de har sikret seg en opsjon ut året på å kjøpe resten av forlaget.

– Bastion er et imponerende selskap med en sterk forfatterstall, dyktig ledelse og stor systemverdi som har vist en voldsom evne til å skape leselyst blant folk over hele landet. Dette er et svært viktig skritt for vår satsning i bokbransjen, sier Petter Stordalen.

Krimelsker? Stor krimguide: Ti krimbøker å merke seg i vår

Stordalens forlagsgruppe er i stadig vekst - og det er ikke det første forlaget de kjøper opp. Det bare et par uker siden de overtok Juritzen forlag . Med oppkjøpet av Bastion sikrer de seg nå forfatteren som har solgt desidert mest bøker i Norge de siste ti årene - og trolig gjennom tidene. På en helt ny tiårsliste BOK365.no publiserte denne uken, har Jojo Moyes første plassen - og totalt tre av de åtte øverste på listen.

Bakgrunn: Les mer om Stordalens inntreden i den norske bokbransjen

Strawberry publising STRAWBERRY PUBLISHING, holdingselskap

Eies av:

Petter Stordalen 50 prosent

Magnus Rønningen 25 prosent

Jonas Forsang 25 prosent PILAR FORLAG, sakprosa

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forlegger: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Eies av: Strawberry Publishing 100% ARMADA FORLAG, skjønnlitteratur

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 100% PIONER FORLAG, almennforlag

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang & Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 100% CAPITANA FORLAG, spenning/true crime

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang, Magnus S. Rønningen, Jørn Lier Horst Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 75 % // 25% Jørn Lier Horst CANOA FORLAG (imprint), barnebøker

Forlagssjef: Sarah Natasha Melbye

Forleggere: Jonas Forsang, Magnus S. Rønningen Jørn Lier Horst

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 75 % // 25% Jørn Lier Horst BASTION FORLAG, oversatt skjønnlitteratur

Forlagssjef: Anja Marheim

Forleggere: Morten Mørch, Jonas Forsang og Magnus S. Rønningen

Sjefredaktør Anne Fløtaker

Eies av: Strawberry Publishing 50 % // 21% Bokkompaniet Utvikling // 29% Mørch Publishing DA

Forlegger Morten Mørch i Bastion sier i pressemeldingen at årene med Bastion har vært et eventyr.

– Men jeg fyller snart 69, og det er derfor med glede jeg nå i stor grad overlater min del av stafettpinnen til et godt og ressurssterkt lag som vil kunne bringe forlaget videre til nye høyder, sier Mørch.

VG kårer: Her er årets beste bøker 2018

Forhandlingene har pågått siden før sommeren, og det har vært både norske og internasjonale forlag inne i prosessen. Ifølge Strawberry publishing vil de med Bastion ombord ligge an til å passere 100 millioner kroner i omsetning allerede i 2019. Hva de har betalt for forlaget, er ikke kjent. Samtlige av Bastions ansatte blir med over til Strawberry.

– Nå gleder vi oss til å sette oss ned og utveksle erfaringer med våre nye kollegaer. Bastion har i likhet med resten av forlagene i Strawberry Publishing spesialisert seg på å gi ut et begrenset antall titler som får bred og tett oppfølging i hele salgsløpet. Jeg tror vi sammen vil bli en sterk gruppering med mye kompetanse og pågangsmot, sier forlagssjef Sarah Natasha Melbye i Strawberry Publishing i pressemeldingen.

VILLE UT: Derfor gikk Gloria forlag ut av Stordalen familien

I fjor ble Strawberry-forlagene medlem av Forleggerforeningen. Det er ikke Bastion - som hele veien har vært tydelige på at de ville stå utenfor slik at de blant annet har hatt friheten til å gi store rabatter på bøkene sine. Det er dette som er årsaken til at Strawberry nå bare kan eie 50 prosent av selskapet. For å ta over 100 prosent, må enten Bastion melde seg inn, eller Strawberry melde seg ut.

Fått med deg? Den ultimate bestselgerlista for 2018!

– Vi vil trolig utøve opsjonen og melde Bastion inn i forleggerforeningen, men det vil skje mot slutten av året da vi i størst mulig grad ønsker å respektere de avtalene Bastion allerede har inngått. Slik den norske bokbransjen er strukturert, og i en tid hvor rabatter og markedsstøtte gjør det stadig vanskeligere å overleve for aktører som ikke eier kjedene, er vårt fokus på vekst og utvikling og det vil derfor være mest naturlig å eie hele Bastion, sier forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing i pressemeldingen.