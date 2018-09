Strålende Hjorth: Bokanmeldelse: Vigdis Hjorth: «Lærerinnens sang»

EKSPONERT: Det går fint an å lese Vigdis Hjorths nye roman som en elegant pendant til situasjonen Vigdis Hjorth selv kom opp i, da hun i fjor selv ble framstilt gjennom en annens øyne, sin egen søster i motromanen «Fri vilje». Foto: Hanna Kristin Hjardar

For en strålende liten roman Vigdis Hjorth har skrevet. Boken meisler ut de aller største spørsmål i livet: Hvem er jeg? Hvordan er jeg sett gjennom andres øyne?

I det hele, spørsmålene står i kø etter at hovedpersonen Lotte Bøk med et filmkamera på slep, og leseren med på ferden, konfronteres med hvordan hun er og oppfattes.

Vigdis Hjorth har en stor leserskare, og i «Lærerinnens sang» ligger det en voldsom kraft. Hjorth er lærd og belest. Her er gjenfortellinger av Bertolt Brecht-klassikere, som er en svir å lese, gjennom Lotte Bøks presentasjon av ham for teaterskolestudentene. Her er Wittgenstein og Kierkegaard og mange flere, som raffinert trekkes inn via metaforer, sitater og ulike referanser. Et rikt univers rundt en liten story.

Plottet er ganske enkelt. Lotte Bøk er lærer og arbeider på Kunsthøgskolen, hun underviser de unge førsteårsstudentene på skuespillerlinjen. Leseren møter henne på veien til skolen for å undervise dem i Bertolt Brechts «Det gode mennesket fra Sezuan».

Rett før timen blir hun oppsøkt av studenten Tage Bast fra Kunstakademiet, som arbeider med video, og har et prosjekt om sentrale lærere på skolen. Han har en tese om at det må være en sammenheng mellom lærernes liv og deres undervisning.

Og siden lærerne på Kunsthøgskolen strekker seg langt for å hjelpe sine studenter med deres prosjekter, blir Lotte Bøk med på prosjektet. Litt for raskt, og ikke helt overbevisende motivert, griper Tage Basts prosjekt inn i Lotte Bøks liv på dramatisk vis. Men Hjorth har mye på hjertet og dundrer av sted.

Om forfatteren Vigdis Hjorth (f. 1959) debuterte i 1983 med barneboken «Pelle-Ragnar i den gule gården» som hun fikk Norsk kulturråds debutantpris for. Gjennombruddet som forfatter for voksne kom med romanen «Drama med Hilde» (1987). Hun ble tildelt Gyldendalprisen i 2011 for sitt samlede forfatterskap og Kritikerprisen 2012 for «Leve posthornet!» Med «Arv og miljø»(2016) fikk hun også et kommersielt gjennombrudd - og hun ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, Ungdommens Kritikerpris og P2-lytternes romanpris. For romanen vant hun Bokhandlerprisen 2016 og Kritikerprisen 2016. Romanen utløste en stor debatt om virkelighetslitteratur. Og høsten 2017 overrasket søsteren Helga Hjorth alle med å gi ut en motroman, «Fri vilje», etter å ha følt seg sterkt utlevert i «Arv og miljø».

Leseren ser først verden fra Lotte Bøks side, som i egne øyne framstår som en balansert og faglig sterk lærer, intenst opptatt av fag. Hun er god med ord og hjelper mang en kollega med formuleringer - og ikke minst hjelper hun sin datter som strever med en eks-mann.

Lotte Bøk synes å leve et godt og meningsfullt liv. Men hun slipper ikke Tage Basts kamera hjem til seg med det første, hun tar ham med til et univers hun elsker: skogen. Der finner hun ro og trygghet. Bast filmer og filmer. Lotte Bøk vet ikke hvor mange lærere som er med i Basts film, og et sted kjenner hun «et lite stikk i hjertet» dersom hun skulle bli en marginal figur i filmen.

Det blir hun slett ikke, for Basts kamera fanger opp at det skjærer det seg dramatisk for Lotte Bøks undervisning i klasserommet, og da har filmstudenten sitt scoop.

Resten må leseren få lese selv, i en roman som har tre deler. Vi kan avsløre så mye at den første delen med Bast og Bøk, ender i katastrofe for læreren da filmen presenteres på skolen.

De mange trådene, assosiasjonene og de ulike lagene i «Lærerinnens sang» gir anledning til å lese romanen som en elegant pendant til situasjonen Vigdis Hjorth selv kom opp i, da hun i fjor selv ble framstilt gjennom en annens øyne, sin egen søster - gjennom motromanen «Fri vilje».

Men det handler om eksistensielle, evige spørsmål i menneskers liv: Er man en annen enn den man tror?

Først og fremst er dette Vigdis Hjort av beste merke: Portrettene av mennesker, de mange situasjonene skildret kresent og rett på, assosiasjonsmylderet, rikdommen i språket. Det er rett og slett en fin roman å lese.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes